Ne fizess feleslegesen – Itt a lista a legdurvább reptéri csapdákról

A légitársaságok trükkös megfogalmazásai és a poggyászméretek körüli kavarás miatt egyre több utazó fut bele méregdrága büntetésekbe. Nemrég egy Budapestre látogató anyuka járt pórul, akinek a reptéren 55 fontot, azaz nagyjából 26 500 forintot kellett fizetnie, mert a lánya gurulós gyerekbőröndje pár centivel nagyobb volt a megengedettnél. Hiába hivatkozott arra, hogy a szabályzat szerint a speciális gyerektáskák kivételt képeznek, a földi kiszolgálók hajthatatlanok voltak. Különösen dühítő, hogy az odaúton senki nem foglalkozott a táskával, a visszaúton viszont már könyörtelenül behajtották a pótdíjat, ami sokszor több, mint amennyibe maga a repülőjegy került.
A káoszt csak fokozza, hogy minden légitársaság máshogy nevezi ugyanazt a szolgáltatást. Amíg az egyiknél a fizetős kézipoggyász „trolley bag”, a másiknál „large cabin bag” vagy éppen „priority” néven fut. Egységes szabályozás híján mindenki maga dönti el, mekkora táskát vihetsz fel ingyen. A Ryanair és a Wizz Air például szigorúan tartja magát a 40 x 30 x 20 cm-es korláthoz, míg más fapadosoknál, mint az easyJet, egy 45 x 36 x 20 cm-es táska még belefér az alapárba – de csak akkor, ha valóban be tudod gyömöszölni az előtted lévő ülés alá.
A jegyárban foglalt ingyenes kézipoggyász ma már szinte minden fapadosnál kizárólag egy kisméretű táskát jelent, amit az előtted lévő ülés alatt kell elhelyezned. Aki a feje feletti tárolót használná, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. De nem ez az egyetlen pont, ahol elúszhat a pénzed: a hirdetett árak gyakran csak egy irányba szólnak, így a fizetésnél döbbensz rá, hogy a 14 000 forintosnak hitt út máris 28 000 forintnál tart, és még egyetlen extrát sem adtál hozzá.
Gyakori csapda a helyfoglalás is: ha nem fizetsz érte, a rendszer szinte biztosan szétülteti a családtagokat vagy a párokat, még akkor is, ha lenne hely egymás mellett. Emellett a legolcsóbb jegyek általában nem visszaválthatóak, így egy egyszerű elírás a névben vagy egy váratlan betegség a teljes kifizetett összeg elvesztését jelentheti.
A legfontosabb, hogy ne a reklámozott „csali” árra koncentrálj, hanem a teljes utazási költséget számold ki még a foglalás legelején. Amit a repülőtéren vagy az indulás előtt pár nappal próbálsz elintézni, az garantáltan sokkal többe fog kerülni. Mindig ellenőrizd az online utasfelvételt is, mert ha a pultnál kell csekkolnod, az újabb 15-20 ezer forintos tétel lehet személyenként. A trükk az, hogy tudd: a végösszegben benne van-e a táskád, az ülésed és az összes illeték, mielőtt rányomnál a fizetés gombra.
