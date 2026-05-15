KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Szonja, Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Így trükköznek a légitársaságok

Ne fizess feleslegesen – Itt a lista a legdurvább reptéri csapdákról

költség
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 10:15
légitársaságkézipoggyásztrükközés
Készülj fel alaposan a következő repülésedre, mert az apróbetűs részek figyelmen kívül hagyása komoly pluszköltségeket jelenthetnek neked. Érdemes résen lenned, hiszen a trükkös feltételek miatt a légitársaságok bármikor extra díjat számíthatnak fel a kapunál.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A légitársaságok trükkös megfogalmazásai és a poggyászméretek körüli kavarás miatt egyre több utazó fut bele méregdrága büntetésekbe. Nemrég egy Budapestre látogató anyuka járt pórul, akinek a reptéren 55 fontot, azaz nagyjából 26 500 forintot kellett fizetnie, mert a lánya gurulós gyerekbőröndje pár centivel nagyobb volt a megengedettnél. Hiába hivatkozott arra, hogy a szabályzat szerint a speciális gyerektáskák kivételt képeznek, a földi kiszolgálók hajthatatlanok voltak. Különösen dühítő, hogy az odaúton senki nem foglalkozott a táskával, a visszaúton viszont már könyörtelenül behajtották a pótdíjat, ami sokszor több, mint amennyibe maga a repülőjegy került.

A légitársaságok különböző módon szabályzzák a kézicsomagok méretezését.
A légitársaságok apró trükkjei - amelyek jelentősen megdobhatják az utazás költségeit - az apróbetűs részben rejlenek. Mindig olvasd el figyelmesen a szabályokat. Fotó: Reshetnikov_art / shutterstock
  • Veszélyes centik: a légitársaságok kíméletlenül büntetnek a kapunál, ha a táska akár csak kicsit is túllépi a keretet; egy budapesti út során 26 500 forintos pótdíj is becsúszhat.
  • Nyelvi káosz: nincs egységes szabályozás, minden cég mást ért „priority” vagy „trolley bag” alatt, így könnyű eltévedni a fizetős kategóriák között.
  • Trükkös alapárak: az olcsó jegy gyakran csak egy ülés alatti kistáskát tartalmaz, a fix ülőhelyért és a fejtámla feletti csomagtartóért súlyos ezreket kell ráfizetni.

Szigorú poggyászméretek és a légitársaságok eltérő szótára

A káoszt csak fokozza, hogy minden légitársaság máshogy nevezi ugyanazt a szolgáltatást. Amíg az egyiknél a fizetős kézipoggyász „trolley bag”, a másiknál „large cabin bag” vagy éppen „priority” néven fut. Egységes szabályozás híján mindenki maga dönti el, mekkora táskát vihetsz fel ingyen. A Ryanair és a Wizz Air például szigorúan tartja magát a 40 x 30 x 20 cm-es korláthoz, míg más fapadosoknál, mint az easyJet, egy 45 x 36 x 20 cm-es táska még belefér az alapárba – de csak akkor, ha valóban be tudod gyömöszölni az előtted lévő ülés alá.

Rejtett költségek az olcsó repülőjegy alapárak mögött

A jegyárban foglalt ingyenes kézipoggyász ma már szinte minden fapadosnál kizárólag egy kisméretű táskát jelent, amit az előtted lévő ülés alatt kell elhelyezned. Aki a feje feletti tárolót használná, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. De nem ez az egyetlen pont, ahol elúszhat a pénzed: a hirdetett árak gyakran csak egy irányba szólnak, így a fizetésnél döbbensz rá, hogy a 14 000 forintosnak hitt út máris 28 000 forintnál tart, és még egyetlen extrát sem adtál hozzá.

Gyakori csapda a helyfoglalás is: ha nem fizetsz érte, a rendszer szinte biztosan szétülteti a családtagokat vagy a párokat, még akkor is, ha lenne hely egymás mellett. Emellett a legolcsóbb jegyek általában nem visszaválthatóak, így egy egyszerű elírás a névben vagy egy váratlan betegség a teljes kifizetett összeg elvesztését jelentheti.

Így kerüld el a felesleges kiadásokat

A legfontosabb, hogy ne a reklámozott „csali” árra koncentrálj, hanem a teljes utazási költséget számold ki még a foglalás legelején. Amit a repülőtéren vagy az indulás előtt pár nappal próbálsz elintézni, az garantáltan sokkal többe fog kerülni. Mindig ellenőrizd az online utasfelvételt is, mert ha a pultnál kell csekkolnod, az újabb 15-20 ezer forintos tétel lehet személyenként. A trükk az, hogy tudd: a végösszegben benne van-e a táskád, az ülésed és az összes illeték, mielőtt rányomnál a fizetés gombra.

Nézd meg a videót is a témában:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu