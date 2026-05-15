Ne fizess feleslegesen – Itt a lista a legdurvább reptéri csapdákról

A légitársaságok trükkös megfogalmazásai és a poggyászméretek körüli kavarás miatt egyre több utazó fut bele méregdrága büntetésekbe. Nemrég egy Budapestre látogató anyuka járt pórul, akinek a reptéren 55 fontot, azaz nagyjából 26 500 forintot kellett fizetnie, mert a lánya gurulós gyerekbőröndje pár centivel nagyobb volt a megengedettnél. Hiába hivatkozott arra, hogy a szabályzat szerint a speciális gyerektáskák kivételt képeznek, a földi kiszolgálók hajthatatlanok voltak. Különösen dühítő, hogy az odaúton senki nem foglalkozott a táskával, a visszaúton viszont már könyörtelenül behajtották a pótdíjat, ami sokszor több, mint amennyibe maga a repülőjegy került.

Mindig olvasd el figyelmesen a szabályokat.

Szigorú poggyászméretek és a légitársaságok eltérő szótára

A káoszt csak fokozza, hogy minden légitársaság máshogy nevezi ugyanazt a szolgáltatást. Amíg az egyiknél a fizetős kézipoggyász „trolley bag”, a másiknál „large cabin bag” vagy éppen „priority” néven fut. Egységes szabályozás híján mindenki maga dönti el, mekkora táskát vihetsz fel ingyen. A Ryanair és a Wizz Air például szigorúan tartja magát a 40 x 30 x 20 cm-es korláthoz, míg más fapadosoknál, mint az easyJet, egy 45 x 36 x 20 cm-es táska még belefér az alapárba – de csak akkor, ha valóban be tudod gyömöszölni az előtted lévő ülés alá.

Rejtett költségek az olcsó repülőjegy alapárak mögött

A jegyárban foglalt ingyenes kézipoggyász ma már szinte minden fapadosnál kizárólag egy kisméretű táskát jelent, amit az előtted lévő ülés alatt kell elhelyezned. Aki a feje feletti tárolót használná, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. De nem ez az egyetlen pont, ahol elúszhat a pénzed: a hirdetett árak gyakran csak egy irányba szólnak, így a fizetésnél döbbensz rá, hogy a 14 000 forintosnak hitt út máris 28 000 forintnál tart, és még egyetlen extrát sem adtál hozzá.