Ez a néhány egyszerű szokás a boldog család titka a pszichológus szerint – Ti hányat gyakoroltok?

Az ENSZ 1993-ban döntött úgy, hogy május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánítja azzal a céllal, hogy ezen a dátumon mindannyian kiemelt figyelmet szenteljünk családi kapcsolataink fontosságának – és arra, milyen hatással vannak életünkre. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdeztük arról, miért is olyan jelentőségteljesek, mit adnak nekünk rokoni kapcsolataink, és mit tehetünk azért, hogy boldog családi harmóniában élhessünk.

A boldog családok titka: ezeket a szokásokat gyakorolják a pszichológus szerint! / Fotó: 123RF

A család érzelmi biztonságot és stabilitást ad a mindennapokban.

A közösen eltöltött idő és a figyelem erősíti a kötelékeinket.

A humor, az érintés és a kommunikáció is fontos szerepet játszik családi dinamikánkban.

A családi kapcsolatok tudatos ápolást igényelnek.

A boldog családok titka csupán ennyi

A pszichológus szerint családunk egyik legfontosabb szerepe, hogy érzelmi hátországot biztosítson számunkra.

A családra protektív faktorként gondolunk

– kezdi Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ember nincs egyedül a problémáival, számíthat másokra, és kevésbé érzi úgy a mindennapokban és a krízishelyzetekben egyaránt, mintha folyamatos készenléti állapotban kellene működnie.

„A család stabilitást ad, egy bázissá tud válni. Azok az emberek, akik biztos, boldog családi háttérrel rendelkeznek, sokkal inkább képesek bízni emberi kapcsolataikban, de a családi kötelék az önértékelésükre is pozitív hatással van” – mondja Dr. Makai Gábor. A szakpszichológus szerint egy jól működő család azt az érzést erősíti bennünk, hogy hibázhatunk, kimutathatjuk az érzéseinket, van kire támaszkodnunk, és van hová tartoznunk.

A boldog családok legfőbb szokásai

A boldog családok rendszeresen kapcsolódnak egymáshoz különböző módokon és eszközökkel. Nem csupán a nagy események vagy ünnepek alkalmával, de a mindennapokban is. A pszichológus erre egy egyszerű, de nagyszerű megoldást hoz fel példának: a hagyományszerű, közös étkezést.

„Legyen az egy gyors ebéd vagy vacsora. Mindenki dolgozik, tanul, rohan, de próbálják úgy alakítani az idejüket, hogy este együtt le tudjanak ülni, és őszintén érdeklődve, figyelve a másikra beszélgetni egy kicsit” – a szakértő szerint ez a szokás megerősít bennünket abban, hogy fontosak vagyunk egymásnak. „Ez a valódi kapcsolódás, érdeklődés a másik ember iránt: milyen volt a napja, hogy érezte magát, és így tovább” – magyarázza Dr. Makai Gábor.