Már gyülekeznek a felhők - durva zivatarok csapnak ma le az országra

Több hullámban érkezik ma a csapadék az ország területére, ami viharos, 60-80 km/h-s szél valamint néhol jégeső fog kísérni. A HungaroMet az ország egész területére első fokú riasztást adott ki a zivatarok miatt.

Durva zivatarok csapnak le órákon belül

Már most nedvesebb, labilisabb légtömeg alakítja időjárásunkat, sőt az éjszaka folyamán a nyugati és északnyugati tájak már kaphattak egy kis ízelítőt a záporokból és zivatarokból. A következő napokban egy mediterrán ciklon érkezik térségünkben, és ezzel együtt nagy mennyiségű csapadék zúdul az országra - írta a Köpönyeg.

Ma délnyugat felől északkelet felé történő áthelyeződéssel egyre több helyen valószínű zivatarok kialakulása az országban, majd az esti órákra a zivatartevékenység súlypontja fokozatosan a keleti országrészre tevődik - írták a HungaroMet vészjelzésében. A meteorológiai szolgáltató országos, elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt, amelyeket 60-80 km/h szelek és jégeső (jellemzően 2 cm alatti átmérővel) kísérhet majd.

Az északnyugati országrész kivételével egy-egy időszakosan intenzívebb vagy heves zivatar sem zárható ki, elsősorban délután, este.

- emelték ki az előrejelzésben, hozzátéve, hogy az időjárás éjszakára sem csendesedik le. Az első felében főként keleten, északkeleten még előfordulhatnak zivatarok, majd az éjszaka második felében kicsi az esélye zivatarnak.