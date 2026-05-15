Már gyülekeznek a felhők - durva zivatarok csapnak ma le az országra

Több hullámban érkezik ma a csapadék az ország területére, ami viharos, 60-80 km/h-s szél valamint néhol jégeső fog kísérni. A HungaroMet az ország egész területére első fokú riasztást adott ki a zivatarok miatt.
Már most nedvesebb, labilisabb légtömeg alakítja időjárásunkat, sőt az éjszaka folyamán a nyugati és északnyugati tájak már kaphattak egy kis ízelítőt a záporokból és zivatarokból. A következő napokban egy mediterrán ciklon érkezik térségünkben, és ezzel együtt nagy mennyiségű csapadék zúdul az országra - írta a Köpönyeg.
Ma délnyugat felől északkelet felé történő áthelyeződéssel egyre több helyen valószínű zivatarok kialakulása az országban, majd az esti órákra a zivatartevékenység súlypontja fokozatosan a keleti országrészre tevődik - írták a HungaroMet vészjelzésében. A meteorológiai szolgáltató országos, elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt, amelyeket 60-80 km/h szelek és jégeső (jellemzően 2 cm alatti átmérővel) kísérhet majd.
Az északnyugati országrész kivételével egy-egy időszakosan intenzívebb vagy heves zivatar sem zárható ki, elsősorban délután, este.
- emelték ki az előrejelzésben, hozzátéve, hogy az időjárás éjszakára sem csendesedik le. Az első felében főként keleten, északkeleten még előfordulhatnak zivatarok, majd az éjszaka második felében kicsi az esélye zivatarnak.
