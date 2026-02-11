Rettegés az óceánon: a leghíresebb szellemhajók, amelyek a mai napig felbukkannak

Gondolj bele, mi minden állhat amögött, ha egy hajó legénység nélkül hánykolódik a vad vizeken: lázadás, kíméletlen időjárás, kalózkodás vagy gyilkosság? Természetesen léteznek ennél merészebb elképzelések is, mint a tengeri szörnyek, a Bermuda-háromszög rejtélye vagy a földönkívüli támadás, viszont különösen érdekes, hogy a hajókon általában nincsenek dulakodásra utaló jelek, sem külsérelmi nyomok, ami még több kérdőjelet vet fel bennünk. Bár az interneten rengeteg sztori kering, cikkünkben most összegyűjtöttük a leghíresebb szellemhajók kísérteties történetét, amelyektől még az ereidben is megfagy a vér.

A Mary Celeste az egyik leghíresebb szellemhajó.

Fotó: DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY / GettyImages

A leghíresebb szellemhajók egyik közös ismérve, hogy nincs rajtuk látványos külsérelmi nyom.

A világ leghíresebb szellemhajóinak története: a kereskedelmi hajó az 1800-as évekből, a Mary Celeste, a Jlian Seng, az embercsempész hajó, a Katz II luxuskatamarán Ausztráliánál, a Sajo, ami egy mumifikálódott tengerészt rejtett, és a Bel Amica Szardínia partjainál.

A leghíresebb szellemhajók kísérteties történetei

Mary Celeste: az örök rejtély

1872-ben egy kereskedelmi járat talált rá a Mary Celeste-re, ami legénység nélkül sodródott az Atlanti-óceán közepén. Eleinte azt hitték, hogy az amerikai kereskedelmi vitorláshajót megcsáklyázták, de a szellemhajó teljesen ép volt. Továbbá szinte azonnal kizárták a kalóztámadás és a vihar lehetőségét, mivel a fedélzet tele volt értékes szállítmánnyal, a kevésbé rögzített elemek pedig a helyükön maradtak. A mentőcsónaknak azonban nyoma veszett, de a legénység sosem került elő.

Jlian Seng: az embercsempész hajó

Sok illegális tevékenység köthető a rejtelmes vizekhez, nincs ez másképp a Jliang Seng esetében sem. Az eltűnt hajót 2006-ban, legénység nélkül, működésképtelen állapotban, egy elszakadt vontatókötéllel sodorta a víz Ausztrália partjaihoz. Megtalálása után azonnal vizsgálat alá vetették, melynek során kiderült, hogy embercsempészetre használták, ezért többször is átfestették és átnevezték, hogy legénysége ne bukjon le a hatóságok előtt. Mivel hosszas kutatás után sem találták meg a hajó gazdáját, elsüllyesztették.