Rettegés az óceánon: a leghíresebb szellemhajók, amelyek a mai napig felbukkannak

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 20:17
Még a legkorszerűbb berendezések ellenére, napjainkban is tűnnek el hajók a tengerek és óceánok végeláthatatlan térségeiben, pont úgy, mint évszázadokkal ezelőtt. A leghíresebb szellemhajók azonban hátborzongató történetükkel örökre beírták magukat a történelembe és még ma is hatalmas fejtörést okoznak a parakutatóknak. Lássuk, melyek ezek!
Gondolj bele, mi minden állhat amögött, ha egy hajó legénység nélkül hánykolódik a vad vizeken: lázadás, kíméletlen időjárás, kalózkodás vagy gyilkosság? Természetesen léteznek ennél merészebb elképzelések is, mint a tengeri szörnyek, a Bermuda-háromszög rejtélye vagy a földönkívüli támadás, viszont különösen érdekes, hogy a hajókon általában nincsenek dulakodásra utaló jelek, sem külsérelmi nyomok, ami még több kérdőjelet vet fel bennünk. Bár az interneten rengeteg sztori kering, cikkünkben most összegyűjtöttük a leghíresebb szellemhajók kísérteties történetét, amelyektől még az ereidben is megfagy a vér.

A Mary Celeste szellemhajó archív fotón.
A Mary Celeste az egyik leghíresebb szellemhajó. 
Fotó: DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY /  GettyImages
  • A leghíresebb szellemhajók egyik közös ismérve, hogy nincs rajtuk látványos külsérelmi nyom.
  • A világ leghíresebb szellemhajóinak története: a kereskedelmi hajó az 1800-as évekből, a Mary Celeste, a Jlian Seng, az embercsempész hajó, a Katz II luxuskatamarán Ausztráliánál, a Sajo, ami egy mumifikálódott tengerészt rejtett, és a Bel Amica Szardínia partjainál. 

A leghíresebb szellemhajók kísérteties történetei

Mary Celeste: az örök rejtély

1872-ben egy kereskedelmi járat talált rá a Mary Celeste-re, ami legénység nélkül sodródott az Atlanti-óceán közepén. Eleinte azt hitték, hogy az amerikai kereskedelmi vitorláshajót megcsáklyázták, de a szellemhajó teljesen ép volt. Továbbá szinte azonnal kizárták a kalóztámadás és a vihar lehetőségét, mivel a fedélzet tele volt értékes szállítmánnyal, a kevésbé rögzített elemek pedig a helyükön maradtak. A mentőcsónaknak azonban nyoma veszett, de a legénység sosem került elő. 

Jlian Seng: az embercsempész hajó

Sok illegális tevékenység köthető a rejtelmes vizekhez, nincs ez másképp a Jliang Seng esetében sem. Az eltűnt hajót 2006-ban, legénység nélkül, működésképtelen állapotban, egy elszakadt vontatókötéllel sodorta a víz Ausztrália partjaihoz. Megtalálása után azonnal vizsgálat alá vetették, melynek során kiderült, hogy embercsempészetre használták, ezért többször is átfestették és átnevezték, hogy legénysége ne bukjon le a hatóságok előtt. Mivel hosszas kutatás után sem találták meg a hajó gazdáját, elsüllyesztették. 

Kaz II: a 21. századi rejtély

A szellemjachtként is elhíresült ausztrál katamaránra, a Katz II-re 2007-ben bukkantak rá a Nagy-korallzátony előtt, üres fedélzettel. Mint kiderült, 3 férfi indult útnak vele, hogy bejárják a környező szigeteket. A családtagok viszont aggódni kezdtek, miután szeretteik semmilyen életjelet sem adtak magukról. 3 nappal később a szellemhajóra szinte tökéletes állapotban találtak rá, – eltérve a szakadt vitorlától – motorja jól működött, sőt még egy bekapcsolt laptop és megkezdett étel is hevert az asztalon. A szakértők végül arra jutottak, hogy az egyik férfi a vízbe eshetett, a másik kettő pedig utána vetette magát, végül azonban mindhárman megfulladtak.

A Kaz II szellemhajó a tengeren.
Így találtak rá a Kaz II hajóra. 
Fotó: AFP / AFP

Sajo: egy mumifikálódott tengerész

A Sajo elnevezésű jachtot 2016-ban sodorta a víz halászok útjába a Fülöp-szigeteknél. Mint kiderült, a fedélzeten hátborzongató látvány fogadta a halászokat, ugyanis egy német tengerész mumifikálódott holttestére találtak rá, aki az orvosszakértő szerint természetes halált halt.

Bel Amica: a meghökkentő fedélzet

A Bel Amicat, a klasszikus, kétárbócos hajót az olasz parti őrség fedezte fel 2006-ban Szardínia partjainál. Miután a parti őrség rájött, hogy a fedélzeten senki sem tartózkodik, a hajót elkormányozták a sziklák elől egy biztonságos helyre. A felfedezést azonban hátborzongatónak írták le, ugyanis találtak egy asztal tele megkezdett ételekkel, emellett pedig régi ruhák és zászlók hevertek a hajó gyomrában. A Bel Amicat sosem jegyezték fel, legénységének holléte máig rejtély.

Az alábbi videó 10 szellemhajó történetét mutatja be:

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
