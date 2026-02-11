Rettegés az óceánon: a leghíresebb szellemhajók, amelyek a mai napig felbukkannak

Gondolj bele, mi minden állhat amögött, ha egy hajó legénység nélkül hánykolódik a vad vizeken: lázadás, kíméletlen időjárás, kalózkodás vagy gyilkosság? Természetesen léteznek ennél merészebb elképzelések is, mint a tengeri szörnyek, a Bermuda-háromszög rejtélye vagy a földönkívüli támadás, viszont különösen érdekes, hogy a hajókon általában nincsenek dulakodásra utaló jelek, sem külsérelmi nyomok, ami még több kérdőjelet vet fel bennünk. Bár az interneten rengeteg sztori kering, cikkünkben most összegyűjtöttük a leghíresebb szellemhajók kísérteties történetét, amelyektől még az ereidben is megfagy a vér.
1872-ben egy kereskedelmi járat talált rá a Mary Celeste-re, ami legénység nélkül sodródott az Atlanti-óceán közepén. Eleinte azt hitték, hogy az amerikai kereskedelmi vitorláshajót megcsáklyázták, de a szellemhajó teljesen ép volt. Továbbá szinte azonnal kizárták a kalóztámadás és a vihar lehetőségét, mivel a fedélzet tele volt értékes szállítmánnyal, a kevésbé rögzített elemek pedig a helyükön maradtak. A mentőcsónaknak azonban nyoma veszett, de a legénység sosem került elő.
Sok illegális tevékenység köthető a rejtelmes vizekhez, nincs ez másképp a Jliang Seng esetében sem. Az eltűnt hajót 2006-ban, legénység nélkül, működésképtelen állapotban, egy elszakadt vontatókötéllel sodorta a víz Ausztrália partjaihoz. Megtalálása után azonnal vizsgálat alá vetették, melynek során kiderült, hogy embercsempészetre használták, ezért többször is átfestették és átnevezték, hogy legénysége ne bukjon le a hatóságok előtt. Mivel hosszas kutatás után sem találták meg a hajó gazdáját, elsüllyesztették.
A szellemjachtként is elhíresült ausztrál katamaránra, a Katz II-re 2007-ben bukkantak rá a Nagy-korallzátony előtt, üres fedélzettel. Mint kiderült, 3 férfi indult útnak vele, hogy bejárják a környező szigeteket. A családtagok viszont aggódni kezdtek, miután szeretteik semmilyen életjelet sem adtak magukról. 3 nappal később a szellemhajóra szinte tökéletes állapotban találtak rá, – eltérve a szakadt vitorlától – motorja jól működött, sőt még egy bekapcsolt laptop és megkezdett étel is hevert az asztalon. A szakértők végül arra jutottak, hogy az egyik férfi a vízbe eshetett, a másik kettő pedig utána vetette magát, végül azonban mindhárman megfulladtak.
A Sajo elnevezésű jachtot 2016-ban sodorta a víz halászok útjába a Fülöp-szigeteknél. Mint kiderült, a fedélzeten hátborzongató látvány fogadta a halászokat, ugyanis egy német tengerész mumifikálódott holttestére találtak rá, aki az orvosszakértő szerint természetes halált halt.
A Bel Amicat, a klasszikus, kétárbócos hajót az olasz parti őrség fedezte fel 2006-ban Szardínia partjainál. Miután a parti őrség rájött, hogy a fedélzeten senki sem tartózkodik, a hajót elkormányozták a sziklák elől egy biztonságos helyre. A felfedezést azonban hátborzongatónak írták le, ugyanis találtak egy asztal tele megkezdett ételekkel, emellett pedig régi ruhák és zászlók hevertek a hajó gyomrában. A Bel Amicat sosem jegyezték fel, legénységének holléte máig rejtély.
Az alábbi videó 10 szellemhajó történetét mutatja be:
