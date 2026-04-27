Kísértetflotta a ködben – Három eset, amit a tudomány sem tud megmagyarázni

A tengerészek körében évszázadok óta kering a Bolygó hollandi legendája, azé az elátkozott bárkáé, amely soha nem köthet ki, és örökös bolyongásra ítéltetett a habok között. Ez a kísérteties toposz azonban nem csupán a fikció szüleménye, hiszen a történelem során többször is felbukkant egy-egy rejtélyes csatahajó vagy tehergőzös, amely legénység nélkül, néma mementóként szelte a vizet.
Ezek a modern „hollandik” húsba vágóbbak minden mesénél, hiszen roncsaik és megőrült, vagy a borzalomba merevedett matrózaik, vagy maguk a szellemhajók valóságos tanúi voltak valami megmagyarázhatatlannak. Az alábbiakban három olyan esetet mutatunk be, amelyekre ma sincs megnyugtató magyarázat.
Ha pikáns és sötét katonai titkokról van szó, a Philadelphia-kísérlet viszi a prímet, amelynek főszereplője az USS Eldridge romboló volt. A legenda szerint 1943-ban a flotta olyan technológiával kísérletezett, ami láthatatlanná tette volna a csatahajókat a radarok és a szem számára, de a teszt borzalmasan sült el.
A szemtanúk azt állították, hogy a hajót zöldes köd vette körül, majd a tér-idő szövetét átszakítva pillanatokra Norfolkban tűnt fel, mielőtt visszatért volna Philadelphiába. A visszatérés után a látvány gyomorforgató volt: a matrózok egy része egyszerűen beleolvadt az acél válaszfalakba, testük eggyé vált a hajótesttel, a túlélők pedig megőrültek vagy láthatatlan lángokkal égtek el. Bár a haditengerészet tagad, a kikötői kocsmákban azóta is suttogják, hogy az Eldridge nemcsak a radarképernyőkről, hanem a valóságból is kilépett egy pillanatra.
A USS Cyclops esete az amerikai haditengerészet egyik legnagyobb, máig megoldatlan traumája, ami a Bermuda-háromszög legendáját is fűtötte. 1918 márciusában ez a hatalmas szénszállító hadihajó 306 emberrel a fedélzetén egyszerűen felszívódott Barbados és Baltimore között: nem küldtek vészjelzést, nem találtak roncsokat, de még egy árva mentőmellényt sem dobott fel a víz.
A pletykák azonnal szárnyra kaptak: egyesek szerint egy óriási polip rántotta le a mélybe, mások szerint a mágneses anomáliák nyelték el az egész acélszerkezetet. A haditengerészet hivatalos jelentése szerint a hajó „eltűnt, és minden nyomát elvesztettük”, ami egy ilyen méretű hadihajónál szinte lehetetlen, hacsak nem valamilyen természetfeletti erő ragadta el a legénységet.
Az Ourang Medan esete 1948-ban sokkolta a világot, amikor a Malacca-szorosban sodródó holland teherhajó vészjelei után a mentőcsapatok csak hullákat találtak. A fedélzeten heverő matrózok teste furcsamód megmerevedett, arcukon pedig a leírhatatlan rettegés torz vonásai látszódtak. Semmilyen külsérelmi nyom nem utalt erőszakra, mégis mindenki, még a hajó kutyája is, élettelenül hevert a trópusi hőségben.
Mielőtt tüzetesebben átvizsgálhatták volna a hajóteret, hirtelen tűz ütött ki az alsó szinteken, kényszerítve a mentőket a távozásra. A hajó nem sokkal később felrobbant és elsüllyedt, örökre elnyelve a titkot, hogy mi végzett ilyen brutális gyorsasággal az egész legénységgel.
