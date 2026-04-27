Kísértetflotta a ködben – Három eset, amit a tudomány sem tud megmagyarázni

A tengerészek körében évszázadok óta kering a Bolygó hollandi legendája, azé az elátkozott bárkáé, amely soha nem köthet ki, és örökös bolyongásra ítéltetett a habok között. Ez a kísérteties toposz azonban nem csupán a fikció szüleménye, hiszen a történelem során többször is felbukkant egy-egy rejtélyes csatahajó vagy tehergőzös, amely legénység nélkül, néma mementóként szelte a vizet.

3 rejtélyes csatahajó esete, amelyek hátborzongató történetére máig nincsen magyarázat

Fotó: Shutterstock / shutterstock

Megmagyarázhatatlan tengeri tragédiák: kísérteties jelenségek, amelyek még a legmodernebb haditechnikát is térdre kényszerítették.

Tér-idő ugrások és megmerevedet holttestek: eltitkolt katonai kísérletek és a trópusi hőségben megmerevedett legénységek hátborzongató krónikája.

Sosem talált roncsok: hatalmas acéltestek, amik nyomtalanul szívódtak fel a Bermuda-háromszögben vagy a világok közötti ködben.

Miért bukkan fel újra és újra egy rejtélyes csatahajó?

Ezek a modern „hollandik” húsba vágóbbak minden mesénél, hiszen roncsaik és megőrült, vagy a borzalomba merevedett matrózaik, vagy maguk a szellemhajók valóságos tanúi voltak valami megmagyarázhatatlannak. Az alábbiakban három olyan esetet mutatunk be, amelyekre ma sincs megnyugtató magyarázat.

Az USS Eldridge és a tér-idő pokla

Ha pikáns és sötét katonai titkokról van szó, a Philadelphia-kísérlet viszi a prímet, amelynek főszereplője az USS Eldridge romboló volt. A legenda szerint 1943-ban a flotta olyan technológiával kísérletezett, ami láthatatlanná tette volna a csatahajókat a radarok és a szem számára, de a teszt borzalmasan sült el.

A USS Eldridge 1944-ben.

Fotó: wikipédia_U.S. Navy - U.S.

A szemtanúk azt állították, hogy a hajót zöldes köd vette körül, majd a tér-idő szövetét átszakítva pillanatokra Norfolkban tűnt fel, mielőtt visszatért volna Philadelphiába. A visszatérés után a látvány gyomorforgató volt: a matrózok egy része egyszerűen beleolvadt az acél válaszfalakba, testük eggyé vált a hajótesttel, a túlélők pedig megőrültek vagy láthatatlan lángokkal égtek el. Bár a haditengerészet tagad, a kikötői kocsmákban azóta is suttogják, hogy az Eldridge nemcsak a radarképernyőkről, hanem a valóságból is kilépett egy pillanatra.