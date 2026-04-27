KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Zita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Rejtélyes csatahajók nyomába eredtünk.

Kísértetflotta a ködben – Három eset, amit a tudomány sem tud megmagyarázni

paranormális jelenség
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 21:45
rejtélyBermuda-háromszögCsatahajó
A nyílt tengeren nemcsak a viharoktól kell tartani, hanem azoktól a megmagyarázhatatlan esetektől is, amikre évszázadok óta nincs válasz. A matrózok között ma is élénken él minden rejtélyes csatahajó emléke, ami legénység nélkül, néma kísértetként bukkan fel a semmiből. Bemutatjuk a 3 legfélelmetesebb esetet, amelyre a mai napig nincs ésszerű magyarázat.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A tengerészek körében évszázadok óta kering a Bolygó hollandi legendája, azé az elátkozott bárkáé, amely soha nem köthet ki, és örökös bolyongásra ítéltetett a habok között. Ez a kísérteties toposz azonban nem csupán a fikció szüleménye, hiszen a történelem során többször is felbukkant egy-egy rejtélyes csatahajó vagy tehergőzös, amely legénység nélkül, néma mementóként szelte a vizet.

Rejtélyes csatahajó eltűnik az éjszakai ködben.
3 rejtélyes csatahajó esete, amelyek hátborzongató történetére máig nincsen magyarázat
Fotó: Shutterstock / shutterstock
  • Megmagyarázhatatlan tengeri tragédiák: kísérteties jelenségek, amelyek még a legmodernebb haditechnikát is térdre kényszerítették.
  • Tér-idő ugrások és megmerevedet holttestek: eltitkolt katonai kísérletek és a trópusi hőségben megmerevedett legénységek hátborzongató krónikája.
  • Sosem talált roncsok: hatalmas acéltestek, amik nyomtalanul szívódtak fel a Bermuda-háromszögben vagy a világok közötti ködben.

Miért bukkan fel újra és újra egy rejtélyes csatahajó?

Ezek a modern „hollandik” húsba vágóbbak minden mesénél, hiszen roncsaik és megőrült, vagy a borzalomba merevedett matrózaik, vagy maguk a szellemhajók valóságos tanúi voltak valami megmagyarázhatatlannak. Az alábbiakban három olyan esetet mutatunk be, amelyekre ma sincs megnyugtató magyarázat.

Az USS Eldridge és a tér-idő pokla

Ha pikáns és sötét katonai titkokról van szó, a Philadelphia-kísérlet viszi a prímet, amelynek főszereplője az USS Eldridge romboló volt. A legenda szerint 1943-ban a flotta olyan technológiával kísérletezett, ami láthatatlanná tette volna a csatahajókat a radarok és a szem számára, de a teszt borzalmasan sült el.

A USS Eldridge madártávlatból fotózva.
A USS Eldridge 1944-ben. 
Fotó: wikipédia_U.S. Navy - U.S.

A szemtanúk azt állították, hogy a hajót zöldes köd vette körül, majd a tér-idő szövetét átszakítva pillanatokra Norfolkban tűnt fel, mielőtt visszatért volna Philadelphiába. A visszatérés után a látvány gyomorforgató volt: a matrózok egy része egyszerűen beleolvadt az acél válaszfalakba, testük eggyé vált a hajótesttel, a túlélők pedig megőrültek vagy láthatatlan lángokkal égtek el. Bár a haditengerészet tagad, a kikötői kocsmákban azóta is suttogják, hogy az Eldridge nemcsak a radarképernyőkről, hanem a valóságból is kilépett egy pillanatra.

Az USS Cyclops, amit a Bermuda-háromszög nyelt el?

A USS Cyclops esete az amerikai haditengerészet egyik legnagyobb, máig megoldatlan traumája, ami a Bermuda-háromszög legendáját is fűtötte. 1918 márciusában ez a hatalmas szénszállító hadihajó 306 emberrel a fedélzetén egyszerűen felszívódott Barbados és Baltimore között: nem küldtek vészjelzést, nem találtak roncsokat, de még egy árva mentőmellényt sem dobott fel a víz.

USS Cyclops 1911-ben a Hudson-folyón.
Az USS Cyclops 1911-ben, amikor a Hudson-folyón horgonyzott. 
Fotó: wikipédia_New York Navy Yard

A pletykák azonnal szárnyra kaptak: egyesek szerint egy óriási polip rántotta le a mélybe, mások szerint a mágneses anomáliák nyelték el az egész acélszerkezetet. A haditengerészet hivatalos jelentése szerint a hajó „eltűnt, és minden nyomát elvesztettük”, ami egy ilyen méretű hadihajónál szinte lehetetlen, hacsak nem valamilyen természetfeletti erő ragadta el a legénységet.

Az Ourang Medan, avagy megfagyott rettegés a hőségben

Az Ourang Medan esete 1948-ban sokkolta a világot, amikor a Malacca-szorosban sodródó holland teherhajó vészjelei után a mentőcsapatok csak hullákat találtak. A fedélzeten heverő matrózok teste furcsamód megmerevedett, arcukon pedig a leírhatatlan rettegés torz vonásai látszódtak. Semmilyen külsérelmi nyom nem utalt erőszakra, mégis mindenki, még a hajó kutyája is, élettelenül hevert a trópusi hőségben.

Mielőtt tüzetesebben átvizsgálhatták volna a hajóteret, hirtelen tűz ütött ki az alsó szinteken, kényszerítve a mentőket a távozásra. A hajó nem sokkal később felrobbant és elsüllyedt, örökre elnyelve a titkot, hogy mi végzett ilyen brutális gyorsasággal az egész legénységgel.

Ismerd meg az Ouran Medan tragédiáját az alábbi videóból:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu