Párhuzamos univerzum bizonyítékára bukkanhattak a tudósok

A párhuzamos univerzumról keringő rejtélyes elméletek igen népszerűek, és nem csak a sci-fi filmek világában. Most a tudósok azt vizsgálják, hogy egy rejtélyes hang vajon erre ad-e bizonyítékot, vagy egészen más áll a háttérben.

A párhuzamos univerzumról szóló elméletek már régóta keringenek a tudósok körében. Most lehet, hogy bizonyítékot találtak rá? Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Párhuzamos univerzum vagy valami egészen más?

Egyes tudósok szerint lehetséges, hogy 2019-ben tényleg kaptunk egy furcsa jelet — és az elképzelés szerint az egy párhuzamos univerzumból érkezett. A Földön működő gravitációs hullám-detektorok (LIGO és Virgo) 2019-ben rögzítettek egy szokatlan eseményt, GW190521 néven. A jel kevesebb mint egy tizedmásodpercig tartott, és ahelyett, hogy a megszokott „hosszabb csipogásokhoz” hasonlított volna (amiket két keringő fekete lyuk ad), inkább egy éles pukkanásra emlékeztetett. - olvasható a LADbible cikkében.

Egy kínai kutatócsoport — élén Dr. Qi Laival a University of Chinese Academy of Sciences-szal — egy merész elmélettel állt elő: elképzelésük szerint a jel egy féreglyuk „visszhangja” lehetett, amely összekötötte a mi univerzumunkat egy másikkal. A preprint tanulmány szerint a féreglyuk olyan objektumot képvisel, amely két külön univerzumot vagy egyetlen univerzumban távoli régiókat köt össze egy járaton (throat) keresztül. Dr. Lai magyarázata szerint: „A BBH-k (bináris fekete lyukak) egy másik univerzumban bekövetkezett összeolvadása utáni ringdown jel átmehet egy féreglyuk nyakán, és rövid idejű visszhangként detektálható lehet a mi univerzumunkban.” Mivel a féreglyuk csak rövid ideig lehet nyitva, ez megmagyarázná a jel hirtelen elvágódását.

Fontos azonban kiemelni: a legvalószínűbb magyarázat továbbra is az, hogy egyszerűen fekete lyukak ütközését hallottuk. A féreglyuk-elméletet a kutatók sem tartják bizonyítottnak — inkább egy érdekes, de kevésbé valószínű lehetőségként vizsgálják. Ha mégis igaz lenne, az áttörés lenne: nemcsak féreglyukak létezését bizonyítaná, hanem új módszert adna azok tanulmányozására is. Szóval ijesztő lenne — és talán egy kicsit filmes is (igen, a Marvel-univerzum is közelebb kerülne) —, de egyelőre a legtöbben óvatos szkepticizmussal kezelik az ötletet.