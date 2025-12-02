Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Karácsony miatt stresszelő nő

Karácsony stressz nélkül? 5 tuti tipp, hogy idén elkerüld az ünnepi feszültséget

lélek
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 09:15
karácsonykarácsonyi szorongásünnepszorongás
Az ünnep elvileg a meghittségről, a családról és a szeretetről szól. A valóságban viszont sokaknak inkább feszültséggel vagy teljes kimerüléssel telik a karácsony. Ezért hoztunk néhány tippet, hogy elkerüld el a stresszt!
Bors
A szerző cikkei

Az év végi hajtás önmagában is kimerítő. A munkahelyen mindenki igyekszik lezárni a teendőit, közben beindul az ajándékhajsza, a szervezés, a vásárlás. És ott a nyomás, hogy karácsonykor mindennek tökéletesnek kell lennie!

A karácsony miatt stresszelő lány
Eláruljuk, hogyan vészeld át a karácsonyt stressz nélkül!
Fotó: JGI/Jamie Grill /  GettyImages
  • Több ok állhat a karácsonyi szorongás hátterében.
  • A magány és a családi feszültségek csak fokozhatják a stresszt.
  • Sose hasonlítsd az ünnepedet másokéhoz.

Miért stresszes a karácsony?

Kutatások szerint a karácsony az egyik legstresszesebb időszak az évben, sokaknak érzelmileg legalább annyira megterhelő, mint egy költözés vagy munkahelyváltás. A pénzügyi nehézségek, a családi feszültségek és a túlzott elvárások könnyen beárnyékolhatják az ünnepet.

Sokan azért szoronganak karácsonykor, mert:

  • nem tudják, miből fedezik az ünnepi kiadásokat
  • családi veszekedés vagy feszült kapcsolatok árnyékolják be az ünnepet;
  • úgy érzik, nem volt elég eredményes az évük;
  • túl sok programot próbálnak bepréselni az ünnepek idejére;
  • nehéz időszakon mentek keresztül, amit az ünnepek csak még fájdalmasabbá tesznek.

De van kiút! Az alábbi tippek segíthetnek abban, hogy idén ne csak túlélni próbáld a karácsonyt, hanem – lehetőségeidhez mérten – jól is érezd magad közben.

Magány az ünnepek alatt

Sokan úgy érzik magukat magányosnak karácsonykor, hogy közben emberek veszik körül őket. Hiányzik egy szerettük, távol él a családjuk, vagy épp régi rossz emlékek bukkannak elő. Ha egyedül leszel karácsonykor, ne zárkózz be teljesen. Séta egy ismerőssel, egy finom kávé valakivel, vagy akár az is, megoldás, ha önkéntes munkát vállalsz egy adományosztásnál. Ezek mind segíthetnek kapcsolódni és kevésbé fogod egyedül érezni magad.

Karácsonykor veszekedő pár
Karácsonykor gyakran alakul ki családi feszültség
Fotó: skynesher /  GettyImages

Családi feszültségek

A közös karácsonyozás sokszor nemcsak örömet, hanem konfliktusokat is hoz. Régi sérelmek, félreértések, szóváltások. Neked is ismerős? Nem kell minden problémát az ünnep alatt megoldani. Elég, ha előre végiggondolod, mire számíthatsz, és hogyan tudsz higgadtan reagálni. Fókuszálj arra, amit irányítani tudsz, és engedd el azt, amit nem.

7 tipp, hogyan ne stresszeld túl a karácsonyt

Nem a tökéletes dekoráció, hanem a valódi kapcsolódás, a csendes pihenés, az együtt töltött idő számít igazán. Engedd el a tökéletesség illúzióját. Ne hasonlítsd az ünnepedet másokéhoz. Sem a szomszédéhoz, sem a közösségi oldalakon látottakhoz. Teremts új szokásokat, alakítsd az ünnepet a saját élethelyzetedhez, úgy ahogy neked a legjobb.

Íme a tippjeink, hogyan éld túl a karácsonyt!

  1. Tervezz előre, oszd ki a feladatokat: írj listát, kezdj el időben szervezni, és vond be a családtagokat is. Nem kell mindent neked csinálni. Az ünnep közös, a feladatok is lehetnek azok.
  2. Nem kell mindennek tökéletesnek lennie: nem baj, ha idén egyszerűbb a dekoráció, ha nem minden étel házi, vagy éppen nem tudtál mindenhol kitakarítani. Nem ettől lesz igazán szép az ünnep, hogy minden a helyén van. Nem kell mindent tökéletesen csinálnod.
  3. Költs tudatosan: állíts fel költségkeretet, és próbáld meg betartani. Nem a drága ajándék a lényeg. Kedves és személyes ajándékokat készíthetsz szeretteidnek saját kezűleg, akár közösen a családoddal.
  4. Mozogj, amennyit tudsz: nem kell edzőterembe menni, már egy séta is javítja a hangulatodat. A friss levegő, a mozgás, a napfény segítenek kicsit kiszellőztetni a fejed.
  5. Figyelj az étkezésre és az alkoholra: a túl sok semmiből sem jó. Se a testednek, se a lelkednek. Figyelj a túlevésre és nem csak a kalóriák miatt. Az alkohol pedig semmiképp nem jó megoldás, mert csak tovább fokozza a szorongásodat.
  6. Tégy jót másokkal: egy apró figyelmesség, egy kedves szó, vagy egy kis segítség nemcsak másnak, neked is jól esik. A jótettek lelki egyensúlyt is hoznak.

Tudd, hogy nem vagy egyedül. Az is rendben van, ha idén máshogy ünnepelsz. A legfontosabb, hogy figyelj magadra és ha kell, kérj segítséget.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan tervezd meg a karácsonyt stresszmentesen:

