Karácsony stressz nélkül? 5 tuti tipp, hogy idén elkerüld az ünnepi feszültséget

Az év végi hajtás önmagában is kimerítő. A munkahelyen mindenki igyekszik lezárni a teendőit, közben beindul az ajándékhajsza, a szervezés, a vásárlás. És ott a nyomás, hogy karácsonykor mindennek tökéletesnek kell lennie!

Eláruljuk, hogyan vészeld át a karácsonyt stressz nélkül!

Fotó: JGI/Jamie Grill / GettyImages

Több ok állhat a karácsonyi szorongás hátterében.

A magány és a családi feszültségek csak fokozhatják a stresszt.

Sose hasonlítsd az ünnepedet másokéhoz.

Miért stresszes a karácsony?

Kutatások szerint a karácsony az egyik legstresszesebb időszak az évben, sokaknak érzelmileg legalább annyira megterhelő, mint egy költözés vagy munkahelyváltás. A pénzügyi nehézségek, a családi feszültségek és a túlzott elvárások könnyen beárnyékolhatják az ünnepet.

Sokan azért szoronganak karácsonykor, mert:

nem tudják, miből fedezik az ünnepi kiadásokat;

családi veszekedés vagy feszült kapcsolatok árnyékolják be az ünnepet;

úgy érzik, nem volt elég eredményes az évük;

túl sok programot próbálnak bepréselni az ünnepek idejére;

nehéz időszakon mentek keresztül, amit az ünnepek csak még fájdalmasabbá tesznek.

De van kiút! Az alábbi tippek segíthetnek abban, hogy idén ne csak túlélni próbáld a karácsonyt, hanem – lehetőségeidhez mérten – jól is érezd magad közben.

Magány az ünnepek alatt

Sokan úgy érzik magukat magányosnak karácsonykor, hogy közben emberek veszik körül őket. Hiányzik egy szerettük, távol él a családjuk, vagy épp régi rossz emlékek bukkannak elő. Ha egyedül leszel karácsonykor, ne zárkózz be teljesen. Séta egy ismerőssel, egy finom kávé valakivel, vagy akár az is, megoldás, ha önkéntes munkát vállalsz egy adományosztásnál. Ezek mind segíthetnek kapcsolódni és kevésbé fogod egyedül érezni magad.

Karácsonykor gyakran alakul ki családi feszültség

Fotó: skynesher / GettyImages

Családi feszültségek

A közös karácsonyozás sokszor nemcsak örömet, hanem konfliktusokat is hoz. Régi sérelmek, félreértések, szóváltások. Neked is ismerős? Nem kell minden problémát az ünnep alatt megoldani. Elég, ha előre végiggondolod, mire számíthatsz, és hogyan tudsz higgadtan reagálni. Fókuszálj arra, amit irányítani tudsz, és engedd el azt, amit nem.

7 tipp, hogyan ne stresszeld túl a karácsonyt

Nem a tökéletes dekoráció, hanem a valódi kapcsolódás, a csendes pihenés, az együtt töltött idő számít igazán. Engedd el a tökéletesség illúzióját. Ne hasonlítsd az ünnepedet másokéhoz. Sem a szomszédéhoz, sem a közösségi oldalakon látottakhoz. Teremts új szokásokat, alakítsd az ünnepet a saját élethelyzetedhez, úgy ahogy neked a legjobb.