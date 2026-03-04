A Financial Times arról írt, hogy Kijev rúgott magának egy öngólt azzal, hogy a Barátság Kőolajvezetéket nem hagyják független uniós szakértőkkel megvizsgálni.
"Európa rúg egy öngólt, mert egy ilyen helyzetben, mint a közel-keleti háború, kizárni az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt, az egy gazdasági öngyilkosság. Magyarország nem akar öngyilkosságot elkövetni, úgyhogy mi továbbra is használjuk az orosz olcsóbb energiát" - fogalmazott Orbán Viktor legfrissebb videójában.
A miniszterelnök hozzátette: az olajblokád nem több, mint politikai zsarolás. Amihez a Tisza párt asszisztál. "Mi nem engedünk a zsarolásnak, nekünk Magyarország az első, az ellenzéknek az ukrán érdek".
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.