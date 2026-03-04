Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 13:19
Gazdasági öngyilkosság felé halad Európa Orbán Viktor szerint.

A Financial Times arról írt, hogy Kijev rúgott magának egy öngólt azzal, hogy a Barátság Kőolajvezetéket nem hagyják független uniós szakértőkkel megvizsgálni. 

"Európa rúg egy öngólt, mert egy ilyen helyzetben, mint a közel-keleti háború, kizárni az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt, az egy gazdasági öngyilkosság. Magyarország nem akar öngyilkosságot elkövetni, úgyhogy mi továbbra is használjuk az orosz olcsóbb energiát" - fogalmazott Orbán Viktor legfrissebb videójában. 

A miniszterelnök hozzátette: az olajblokád nem több, mint politikai zsarolás. Amihez a Tisza párt asszisztál. "Mi nem engedünk a zsarolásnak, nekünk Magyarország az első, az ellenzéknek az ukrán érdek".

