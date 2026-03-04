Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bejelentette a nagy hírt Békefi Viktória: még babája érkezése előtt költözni akar

Békefi Viktória
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 14:05
Feng Ya Outerhességházépítés
Lassan, de biztosan épül az énekesnő családjának új háza.

Békefi Viktória és párja, Feng Ya Ou nemcsak második gyermekük érkezését várják már, hanem a házépítés befejezését is. Az énekesnő elárulta, hogy már látják az utat az alagút végén, és reményei szerint még a kicsi érkezése előtt beköltözhetnek.

Babája mellett a költözést is várja már Békefi Viktória.
Babája mellett a költözést is várja már Békefi Viktória. / Fotó: Máté Krisztián

Még babája érkezése előtt költözni akar Békefi Viktória

Úgy tűnik, az énekesnőnek és párjának minden nap rendkívül zsúfoltan telik, ugyanis a munka mellett házat építenek, valamint az egész család készül a kisbabájuk érkezésére.

Alakulunk! Már tényleg látjuk a fényt az alagút végén! Ha minden a tervek szerint halad, április vége-május eleje környékén végre költözhetünk az épülő kis otthonunkba. Közben a ház körül is pörögnek a munkák, mi pedig ezerrel dolgozunk: próbák, stúdiózás, szinkron, minden egyszerre.  

- írta Instagram-oldalán Viktória.

Természetesen a pörgős napok mellett kislányukról, Mei Lizáról sem feledkeztek meg, aki úgy tűnik, már most kiváló testvér.

Lizi nagyon jól van, és már most csodálatos nagy testvérként viselkedik. Puszilgatja a pocakomat, beszél a kis tesójához, és nagyon várja, hogy találkozhasson vele. A kis Spagi is jól van, szépen növekszik és rengeteget mozog odabent. Már a 21. hétben járunk. 

- fejtette ki az anyuka, aki korábban azt is megosztotta, Lizi elképzelései szerint Spagetti lesz a neve A sztárpár, akik tavaly kezdték el építeni közös otthonukat, most abban reménykednek, hogy még második gyermekük érkezése előtt be tudnak költözni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu