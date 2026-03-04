Bejelentette a nagy hírt Békefi Viktória: még babája érkezése előtt költözni akar

Békefi Viktória és párja, Feng Ya Ou nemcsak második gyermekük érkezését várják már, hanem a házépítés befejezését is. Az énekesnő elárulta, hogy már látják az utat az alagút végén, és reményei szerint még a kicsi érkezése előtt beköltözhetnek.
Úgy tűnik, az énekesnőnek és párjának minden nap rendkívül zsúfoltan telik, ugyanis a munka mellett házat építenek, valamint az egész család készül a kisbabájuk érkezésére.
Alakulunk! Már tényleg látjuk a fényt az alagút végén! Ha minden a tervek szerint halad, április vége-május eleje környékén végre költözhetünk az épülő kis otthonunkba. Közben a ház körül is pörögnek a munkák, mi pedig ezerrel dolgozunk: próbák, stúdiózás, szinkron, minden egyszerre.
- írta Instagram-oldalán Viktória.
Természetesen a pörgős napok mellett kislányukról, Mei Lizáról sem feledkeztek meg, aki úgy tűnik, már most kiváló testvér.
Lizi nagyon jól van, és már most csodálatos nagy testvérként viselkedik. Puszilgatja a pocakomat, beszél a kis tesójához, és nagyon várja, hogy találkozhasson vele. A kis Spagi is jól van, szépen növekszik és rengeteget mozog odabent. Már a 21. hétben járunk.
- fejtette ki az anyuka, aki korábban azt is megosztotta, Lizi elképzelései szerint Spagetti lesz a neve A sztárpár, akik tavaly kezdték el építeni közös otthonukat, most abban reménykednek, hogy még második gyermekük érkezése előtt be tudnak költözni.
