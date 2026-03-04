Törökország felé tartó iráni rakétát semmisített meg a NATO

A NATO lég- és rakétavédelmi erői lelőttek a Földközi-tenger fölött egy Iránból indított, a török légtér felé tartó ballisztikus rakétát - jelentette be szerdán a török védelmi minisztérium.

Fotó: Anadolu via AFP

A tárca közleményében az állt, hogy az incidensben nem sebesült meg senki. A rakéta az iraki és a szíriai légtéren haladt át, mielőtt a Földközi-tenger keleti medencéjében állomásozó NATO-erők elfogták.

Törökország fenntartja a jogot, hogy a megfelelő módon reagáljon az ellene irányuló támadásokra - közölték, figyelmeztetve egyúttal a feleket, hogy ne tegyenek olyan lépéseket, amelyekkel súlyosbítanák a válságot.