Törökország felé tartó iráni rakétát semmisített meg a NATO

törökország
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 13:42
rakétanatoiránháború
A török légtér felé tartó rakétát semmisített meg a NATO légvédelme.

A NATO lég- és rakétavédelmi erői lelőttek a Földközi-tenger fölött egy Iránból indított, a török légtér felé tartó ballisztikus rakétát - jelentette be szerdán a török védelmi minisztérium.

Iran launches retaliatory missile strikes against Israel
Fotó: Anadolu via AFP

A tárca közleményében az állt, hogy az incidensben nem sebesült meg senki. A rakéta az iraki és a szíriai légtéren haladt át, mielőtt a Földközi-tenger keleti medencéjében állomásozó NATO-erők elfogták.

Törökország fenntartja a jogot, hogy a megfelelő módon reagáljon az ellene irányuló támadásokra - közölték, figyelmeztetve egyúttal a feleket, hogy ne tegyenek olyan lépéseket, amelyekkel súlyosbítanák a válságot.

