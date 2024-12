„Fejenként 12 ezer forintot kérek a családomtól a karácsonyi vacsoráért – nem tartom nagy dolognak”

Egy 35 éves anyuka elárulta, hogy pénzt számol fel azért, hogy a családja, részt vehessen az általa elkészített karácsonyi vacsorán.

Pénzt kér a karácsonyi vacsorára a családtagjaitól egy nő / Fotó: Pexels.com

A hampshire-i Abi Richards 233 fontot (több mint 115 ezer forintot) költött ételre és italra az ünnepi időszakban. Három napon keresztül - szenteste, karácsony napján, valamint az ünnep másnapján is - 10 családtagra főz. Ám az ételekért minden családtagjának fizetnie kell, méghozzá nem is keveset, 25 fontot (átszámítva, több mint 12 ezer forintot), ami magában foglalja a reggelit, az ebédet és vacsorát is.

Abi elárulta, családja eddig minden alkalommal beszállt a bevásárlásba. Idén azonban eltette a számlákat, amelyek alapján a nyolc felnőttnek fejenként 25 fontot "számlázott ki".

Abi szerint ez a módszer „egyszerűbb”, mivel a vendégeknek „nem kell aggódniuk” amiatt, hogy bármit is magukkal kellene hozniuk az étkezéshez. Ráadásul a családja szívesen hozzájárul pénzügyileg az ételek elkészítéséhez - állítja.

Mindig is megosztottuk a költségeket. Nem én kezdeményeztem - a családom javasolta, hogy ezt így csináljuk. Minden évben adtam egy durva becslést, hogy ők is beszálljanak. Sosem szeretek túl sokat vagy túl keveset kérni. Ez az első év, amikor megtartottam a számlákat, és tisztességesen kiszámoltam. Vicces - soha nem gondoltam, hogy ez nagy dolog lenne

- mondta a tartalomgyártóként dolgozó hölgy.

Ám Abi ötlete vegyes visszhangot váltott ki a közösségi médiában a kommentelők között, egyesek „dicsérték”, mások pedig „visszataszítónak” nevezték a tettét - írja a Daily Star.