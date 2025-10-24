A pszichológus szerint ezzel a 10 trükkel búcsút inthetsz a téli depressziónak

Október 26. vasárnap hajnalban 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órát, ami hivatalosan is a nyári időszámítás végét jelenti, és elkezdődik a téli időszámítás. Ahogy a nappalok rövidülnek és az éjszakák hosszabbodnak, hangulatunk is ingadozhat. Sokan ilyenkor a téli depresszió jeleit tapasztalják, míg egyeseknél súlyosabb depressziós forma is kialakulhat, az úgynevezett szezonális affektív zavar (SAD).

Sok embert érint a téli depresszió / Illusztráció: Pexels.com

Emma Kenny pszichológus, tíz tippet ad, így küzdhetünk meg a téli depresszióval:

1. Tölts minél több időt természetes fényben

A rövidebb napok alatt a testünk több melatonint termel, ami álmosságot okoz, viszont kevesebb szerotonint, amely a hangulatot szabályozza. Kutatások szerint még egy borongós napon is 20 perc napsütés elegendő lehet a szerotoninszint növeléséhez, ami javítja a hangulatot és az energiát.

2. Mozogj rendszeresen

A testmozgás az egyik leghatékonyabb, bizonyítékokon alapuló módszer a rossz hangulat leküzdésére. Serkenti az endorfinok, az úgynevezett „boldogsághormonokat” termelődését, amelyek természetes antidepresszánsként működnek.

3. Kapcsolódj másokhoz

Az elszigeteltség komoly kockázati tényező a téli levertség szempontjából. A hidegebb hónapok arra ösztönözhetnek, hogy visszahúzódjunk, de a társas kapcsolatok pszichológiai védőpajzsként működnek a rossz hangulat ellen. Az erős szociális kapcsolatokkal rendelkező emberek boldogabbak és egészségesebbek.

4. Teremts otthon meleg, barátságos környezetet

A külső környezet befolyásolja a belső állapotot. Ha otthonod meleg, hívogató és kényelmes, az pszichológiai komfortérzetet ad. Ha a terünket gondoskodóvá, barátságossá tesszük, a stressz csökken, és a hangulatunk javul.

5. Prioritás a megfelelő alvás

A tél megzavarhatja az alvás-ébrenlét ciklust. A kevés napfény felboríthatja a cirkadián ritmust, ami nyugtalan éjszakákhoz és nappali fáradtsághoz vezet. A megfelelő lefekvési idő, a képernyőidő csökkentése, valamint a hűvös és sötét hálószoba alváskor segít az agynak az érzelmek szabályozásában és növeli a stressztűrő képességet.