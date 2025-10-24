A pszichológus szerint ezzel a 10 trükkel búcsút inthetsz a téli depressziónak

Október 26. vasárnap hajnalban 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órát, ami hivatalosan is a nyári időszámítás végét jelenti, és elkezdődik a téli időszámítás. Ahogy a nappalok rövidülnek és az éjszakák hosszabbodnak, hangulatunk is ingadozhat. Sokan ilyenkor a téli depresszió jeleit tapasztalják, míg egyeseknél súlyosabb depressziós forma is kialakulhat, az úgynevezett szezonális affektív zavar (SAD).
1. Tölts minél több időt természetes fényben
A rövidebb napok alatt a testünk több melatonint termel, ami álmosságot okoz, viszont kevesebb szerotonint, amely a hangulatot szabályozza. Kutatások szerint még egy borongós napon is 20 perc napsütés elegendő lehet a szerotoninszint növeléséhez, ami javítja a hangulatot és az energiát.
2. Mozogj rendszeresen
A testmozgás az egyik leghatékonyabb, bizonyítékokon alapuló módszer a rossz hangulat leküzdésére. Serkenti az endorfinok, az úgynevezett „boldogsághormonokat” termelődését, amelyek természetes antidepresszánsként működnek.
3. Kapcsolódj másokhoz
Az elszigeteltség komoly kockázati tényező a téli levertség szempontjából. A hidegebb hónapok arra ösztönözhetnek, hogy visszahúzódjunk, de a társas kapcsolatok pszichológiai védőpajzsként működnek a rossz hangulat ellen. Az erős szociális kapcsolatokkal rendelkező emberek boldogabbak és egészségesebbek.
4. Teremts otthon meleg, barátságos környezetet
A külső környezet befolyásolja a belső állapotot. Ha otthonod meleg, hívogató és kényelmes, az pszichológiai komfortérzetet ad. Ha a terünket gondoskodóvá, barátságossá tesszük, a stressz csökken, és a hangulatunk javul.
5. Prioritás a megfelelő alvás
A tél megzavarhatja az alvás-ébrenlét ciklust. A kevés napfény felboríthatja a cirkadián ritmust, ami nyugtalan éjszakákhoz és nappali fáradtsághoz vezet. A megfelelő lefekvési idő, a képernyőidő csökkentése, valamint a hűvös és sötét hálószoba alváskor segít az agynak az érzelmek szabályozásában és növeli a stressztűrő képességet.
6. Gyakorolj tudatos jelenlétet
A tudatosság azt jelenti, hogy jelen vagy a pillanatban, akár lassan kortyolod a reggeli kávéd, akár a légzésedre koncentrálsz stresszes helyzetben. A tudatos jelenlét csökkenti az állandó rágódást és segít a hangulat szabályozásában.
7. Tápláld a tested
A téli időszakban csábító lehet a gyorsételek fogyasztása, de a túl sok feldolgozott élelmiszer, cukor vagy nehéz szénhidrátok vércukorszint-ingadozást okozhatnak, ami levertséghez hasonló tüneteket idéz elő. Az, amit eszünk, mélyen befolyásolja, hogyan érezzük magunkat.
8. Próbálj ki valami újat
Az újdonság dopamint termel, az agy jutalmazó rendszerét stimulálja. Amikor a napok monotonak, egy új készség elsajátítása, hobbi kipróbálása vagy egy last-minute utazás izgalmat adhat.
9. Légy kedves magaddal
A tél gyakran extra terheket hoz, például a karácsonyi készülődést, munkahatáridőket vagy pénzügyi nyomást. A kutatások kimutatták, hogy azok, akik türelmesek önmagukkal, kevesebb szorongást és depressziót tapasztalnak.
10. Egy kis kikapcsolódás nem árthat
Ha a sötét reggelek és korai esték leverté tesznek, változtass a környezeteden. A várakozás dopamint szabadít fel az agyban, ami már a pakolás előtt javítja a hangulatot - írja a Daily Star.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.