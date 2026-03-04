Nagy Bogi magát buktatta le: a félmeztelen BSW Matyiról van szó!

Januárban jelentette be válását Nagy Bogi, aki azóta nehéz időszakon ment keresztül. Az énekesnő nemrég élő adásban döntött úgy, hogy tiszta vizet önt a pohárba, és őszintén beszél a Nyári Marcell-lel való szakításról, valamint BSW egyik énekesével kapcsolatos találgatásokról is.

Nagy Bogi BSW Matyiékkal egyre több időt tölt, most is épp együtt nyaralnak (Fotó: Mediaworks)

Nagy Bogi válása után már új irányba néz

A válás bejelentése óta rengeteg pletyka kapott szárnyra, ezek közül pedig a legkitartóbb az volt, hogy az énekesnő közelebbi kapcsolatba került a BSW sármos tagjával, Sziklai Mátyással, azaz BSW Matyival. A találgatások azóta sem csillapodtak – főleg, miután kiderült, hogy a társaság nemrég együtt utazott Thaiföldre.

Bár sokan azt hitték, hogy a teljes csapat együtt repül, végül kiderült: Bogi külön indult el az egzotikus útra. A BSW két tagja, Sziklai Mátyás és Ferenczei Gábor, valamint utóbbi párja, Metzker Viki is a csapat része, ám az énekesnő más járattal érkezett. Mindez azonban nem csillapította a rajongók fantáziáját.

Nagy Bogi félmeztelen fotót mutatott BSW Matyiról (Fotó: Nagy Bogi / Instagram)

Sülve-főve együtt

A közös időtöltésről természetesen megosztottak részleteket a közösségi médiában, ám az igazi „csúcspont” Nagy Bogi Instagram-sztorija volt. Egy éttermi beszélgetés során Matyi megkérte Bogit, hogy mutassa meg a telefonja háttérképét. Az énekesnő zavartan, vörös fejjel végül megmutatta: a háttérben nem más volt, mint egy félmeztelen fotó Matyiról.

Semmi, lett egy fotó Matyiról, mondta, hogy állítsam be háttérnek

– magyarázkodott Bogi nevetgélve. Matyi pedig azonnal visszavágott: „Én kértem, persze.” Amikor Bogi azt kérdezte, miért lenne ez a háttérképe, Matyi csak ennyit felelt:

Akkor miért raktad be, ha nem tetszik?

A helyzetet végül Bogi egy „borzalmas” szóval próbálta menteni, ám a kínos pillanat végül bejárta az internetet azóta.

Nagy Bogi megmutatta mi is a háttérképe a telefonján (Fotó: Instagram)

Mindent tagadnak

Bogi korábban határozottan tagadta a románcot:

Matyival jó barátok vagyunk. Nagyon rosszul esik neki, hogy sokan azt gondolják, miatta romlott meg a házasságom. Köztünk soha semmi nem történt.

Hogy a thaiföldi fülledt levegő végül új fejezetet nyit-e a kapcsolatukban, vagy minden marad a „csak barátság” kategóriában, azt egyelőre csak ők tudják. A rajongók azonban árgus szemekkel figyelik minden mozdulatukat.