Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy Bogi magát buktatta le: a félmeztelen BSW Matyiról van szó!

Nagy Bogi
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 13:30
románcválás
Egy ártatlannak tűnő Instagram-sztori robbantotta be újra a találgatásokat. Nagy Bogi saját magát „buktatta le”, amikor megmutatta, hogy telefonja háttérképe nem más, mint egy félmeztelen BSW Matyi fotó – a rajongók pedig azóta azt kérdezik: ha ez csak barátság, akkor extrákkal?

Januárban jelentette be válását Nagy Bogi, aki azóta nehéz időszakon ment keresztül. Az énekesnő nemrég élő adásban döntött úgy, hogy tiszta vizet önt a pohárba, és őszintén beszél a Nyári Marcell-lel való szakításról, valamint BSW egyik énekesével kapcsolatos találgatásokról is.

Nagy Bogi Thaiföldre utazott BSW Matyiékkal.
Nagy Bogi BSW Matyiékkal egyre több időt tölt, most is épp együtt nyaralnak (Fotó: Mediaworks)

Nagy Bogi válása után már új irányba néz

A válás bejelentése óta rengeteg pletyka kapott szárnyra, ezek közül pedig a legkitartóbb az volt, hogy az énekesnő közelebbi kapcsolatba került a BSW sármos tagjával, Sziklai Mátyással, azaz BSW Matyival. A találgatások azóta sem csillapodtak – főleg, miután kiderült, hogy a társaság nemrég együtt utazott Thaiföldre.

Bár sokan azt hitték, hogy a teljes csapat együtt repül, végül kiderült: Bogi külön indult el az egzotikus útra. A BSW két tagja, Sziklai Mátyás és Ferenczei Gábor, valamint utóbbi párja, Metzker Viki is a csapat része, ám az énekesnő más járattal érkezett. Mindez azonban nem csillapította a rajongók fantáziáját.

Nagy Bogi  félmeztelen fotót mutatott BSW Matyiról (Fotó: Nagy Bogi / Instagram)

Sülve-főve együtt 

A közös időtöltésről természetesen megosztottak részleteket a közösségi médiában, ám az igazi „csúcspont” Nagy Bogi Instagram-sztorija volt. Egy éttermi beszélgetés során Matyi megkérte Bogit, hogy mutassa meg a telefonja háttérképét. Az énekesnő zavartan, vörös fejjel végül megmutatta: a háttérben nem más volt, mint egy félmeztelen fotó Matyiról.

Semmi, lett egy fotó Matyiról, mondta, hogy állítsam be háttérnek

 – magyarázkodott Bogi nevetgélve. Matyi pedig azonnal visszavágott: „Én kértem, persze.” Amikor Bogi azt kérdezte, miért lenne ez a háttérképe, Matyi csak ennyit felelt:

 Akkor miért raktad be, ha nem tetszik?

 A helyzetet végül Bogi egy „borzalmas” szóval próbálta menteni, ám a kínos pillanat végül bejárta az internetet azóta.

Nagy Bogi megmutatta mi is a háttérképe a telefonján (Fotó: Instagram)

Mindent tagadnak

Bogi korábban határozottan tagadta a románcot

Matyival jó barátok vagyunk. Nagyon rosszul esik neki, hogy sokan azt gondolják, miatta romlott meg a házasságom. Köztünk soha semmi nem történt.

Hogy a thaiföldi fülledt levegő végül új fejezetet nyit-e a kapcsolatukban, vagy minden marad a „csak barátság” kategóriában, azt egyelőre csak ők tudják. A rajongók azonban árgus szemekkel figyelik minden mozdulatukat.

@borsonline

Nagy Bogiék válnak! Az énekesnő 21 éves volt, amikor kimondta a nála 9 évvel idősebb Marcinak az igent. Sokan gondolták, hogy ez egy "boldogan éltek amíg meg nem" sztori lesz. Sajnos nem így alakult. #bors #nagybogi #házasság #válás #dubaj

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu