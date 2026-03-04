"A 14 éves lányunk 8 kisbabáról gondoskodik"

"12 gyermekünk van. Közülük négy él" – e szavakkal jellemzi magát egy házaspár. Aki azt hiszi, családi tragédiáról mesélnek, hatalmasat téved: a nagycsalád összetevői ugyanis a jelen esetben két felnőtt, négy gyermek és nyolc játékbaba – akiket nem elég, hogy pontosan ugyanúgy kezelnek, mintha igaziak lennének, de ráadásul a gyermekeiknek kell a "picikről" gondoskodniuk.
Enrique and Lorena négy valódi gyermeket nevel: Elisse 14, Elias 12, Denisse 7, Alaia pedig 2 éves. Azonban van még nyolc kisbabájuk is: mind élethű játékbaba, akiket teljesen igaziként kezelnek, sőt, elsősorban nem is ők, hanem az élő gyerekeik gondoskodnak róluk. azaz van, hogy épp a 14 éves lányuk nevelget nyolc műanyag csöppséget.
Megtanítottuk a gyermekeinknek, hogy gondoskodjanak róluk, és miként kezeljék őket úgy, mintha igazi babák lennének
– magyarázza a pár a Truly kamerái előtt, hozzátéve: bizony nem mindennapi életvitelük miatt sok támadást kapnak a neten. Van, aki betegesnek bélyegzi őket, ők azonban nem tudják és nem is akarják elképzelni az életüket a játékbabák nélkül.
A házaspár elárulta: minden gyermeküknek a napi rutinjába beletartozik, hogy gondoskodjanak a játékbabákról, pontosan úgy, mintha igazi csecsemők lennének. Úgy vélik, igazi, mély kötődés alakult ki köztük, és a gyerekek nem tehernek érzik ezt. A kommentelők persze egész más véleményen vannak: szerintük rendkívül nyomasztó mindez, sőt, olyan is akad, aki szerint élethűségük miatt a babák olyanok, mintha halott gyerekek lennének.
Ahogy egy valódi gyermek felnevelése is költségekkel jár, úgy egy ilyen baba sem két fillér: egy-egy ilyen élethű példány 10 ezer dollárba, azaz közel 3 és fél millió forintba is kerülhet!
