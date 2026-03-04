Hihetetlen történet: lopott busszal csapódott exe házának egy férfi

Egy különös bűncselekmény miatt ítéltek el egy férfit Angliában: a kertészként dolgozó férfi ellopta főnöke buszát, majd az exbarátnője lakásához hajtott vele.

Buszt lopott, majd a házba hajtott férfi.

Fotó: Forrás: unsplash (Képünk illusztráció)

A busztolvaj büntetést kapott

Az eset még 2025. január 21-én történt az észak-angliai Ashington városában. A 33 éves Ian Anderson a munkahelyéről vitte el a járművet, amely a Liberty Coaches tulajdonában volt. A férfi azért ment volt párja lakásához, mert beszélni akart vele. Mivel azonban nem tudott bejutni az épületbe, végül a busszal a földszinti lakás falának hajtott.

A beszámolók szerint azért törte be a falat és az ablakot, hogy a nyíláson keresztül be tudjon mászni a lakásba. A történtek során jelentős kár keletkezett: a lakásban 23 834 font, míg a buszban mintegy 22 000 font értékű rongálódás történt. A férfi a korábbi eljárás során beismerte tettét. A bíróság végül 12 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Emellett két évre eltiltották a járművezetéstől, és 100 font pénzbírságot is kiszabtak rá, írja a Tények.hu