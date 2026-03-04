Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Újabb tragédia: Már két áldozata van a tetőomlásnak Észak-Komáromban

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 13:47
észak-komárombaleset
Nem volt elég. Újabb haláleset Észak-Komáromban.

Újabb tragikus fejlemény történt a február 25-i észak-komáromi tetőomlás ügyében. A baleset egyik súlyos sérültje a kórházban életét vesztette, így már két halálos áldozata van a szerencsétlenségnek.

Észak-Komárom
Újabb életet követelt a Észak-Komáromi tragédia.
Fotó: 123RF

Még egy halott Észak-Komáromban

Az eset a szlovákiai Észak‑Komáromban történt, a Komáromi Járási Hivatal ügyfélközpontjánál. A hivatal bejárata fölé épített előtető a délelőtti órákban szakadt le a Kertész (Záhradnícka) utcában. Az omlás következtében több ember a romok alá került. A helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek, akik azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. A mentőegységek kiszabadították a sérülteket a törmelék alól, miközben a hatóságok lezárták a környéket és kiürítették az épületet, írja az Origo.

A legsúlyosabb állapotban lévő sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba. A balesetben egy 51 éves, Bátorkesziről származó férfi már a helyszínen életét vesztette, több más ember pedig megsérült. A helikopterrel kórházba szállított sérültet az érsekújvári kórházban kezelték, azonban néhány nappal később belehalt sérüléseibe. A halálhírt Gúta polgármestere, Halász Béla is megerősítette. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi vezethetett a Komáromi Járási Hivatalnál történt tetőomláshoz.

