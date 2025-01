„Minek bontsam le, ha már csak 352 nap van karácsonyig?” – ezt mondták olvasóink vízkeresztkor

Január hatodika igen jelentős nap, ugyanis ezen a napon több dolog is történik a magyar és a keresztény hagyományok szerint. Vízkereszt, vagyis január 6. a karácsonyi szezon végét és a farsangi szezon kezdetét jelenti, emellett pedig a keresztények egyik legnagyobb ünnepe, amikor is Jézus Krisztus megjelenését ünnepli az egyház. Persze a legtöbb embernek január 6. leginkább azt üzeni, hogy itt az ideje lebontani a karácsonyfát, hiszen ezt diktálja a hagyomány. Lássuk, ki mikor dobja ki a karácsonyfát!

Mivel ma van vízkereszt napja, ideje leszedni a karácsonyfát. Persze ez múlik azon is, kinek milyen fenyőfája van. Aki az élő fenyő mellett tette le a voksát, most a padlón heverő tűlevelek számából próbálja megsaccolni, meddig bírja még az ünnep dísze, de olyanok is akadnak, akiknek mindegy, hogy élő vagy műfenyőt díszítettek-e, a hagyományokat komolyan veszik, és vízkeresztre szőröstül-bőröstül eltüntetik a karácsony utolsó morzsáját is. A Bors Facebook oldalán az alábbi kérdést tettük fel olvasóinknak:

Nálatok áll még a karácsonyfa?

Áll. Még szeretném alatta ünnepelni a születésnapomat, aztán lebontjuk.

"Nálunk sokáig fel van díszítve. Műfenyő, így nem hullik. Valamikor február közepe és vége között szoktuk lebontani. Esténként még ki is világítjuk, mert olyan szép."

Minek bontsam le, ha már csak 352 nap van karácsonyig?

"Várom a kis unokámat. Vele díszítettük, együtt is bontjuk, pár nap múlva."

Igen. Ma van Vízkereszt napja, nálunk addig díszeleg. Ezután szoktuk lebontani. Sajnálom, mert ezzel együtt az igazi fenyőillattól is búcsúzunk. Nálunk nem műanyag fenyőfa van, nekünk a karácsonyhoz hozzátartozik a fenyő illata is.

"Jövő hétvégén bontjuk le a nappaliban lévő többi fényfüzérrel együtt. Most még esténként jó egy kicsit ebben a hangulatban lenni."

Még egy ideig biztosan állni fog!

"Nálunk már eldőlt!"

Igen, áll. Nincs szívem hozzányúlni.

"Igen, áll. Ameddig csak ki tudom harcolni a férjemtől, állni fog."

Már sajnos tegnap le kellett szedni, mert nagyon hullott a levele.

"Még a héten meghagyom, aztán majd a hétvégén lebontom. Nem hullik még a tűlevele."

Majd ha ráérek, leszedem! Nincs útban senkinek.

"Áll, de már kopaszon. Várja a bedobozolást."

Január 6-án szoktam lebontani, de most már 3-án lebontottam és elraktam minden karácsonyi dekorációt. Sajnos nagyon hullott a tűlevele és már meg is untam. A gyerekek egyfolytában piszkáltak vele.

"Ma bontottam le. Most már várjuk a csodaszép tavaszt."

Én idén le se bontom! Minek, mikor mindjárt újra fel kell öltöztetni?

"Én személy szerint karácsonymániás vagyok és nagyon szeretem, ha sokáig áll a fenyő. Nálunk január utolsó napján kerül ki a szobából."