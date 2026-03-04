Tragédia Jászberényben: villanyoszlopnak csapódott egy autó, meghalt a sofőr

Súlyos baleset történt szerda reggel Jászberényben, a Bajnok utcában. Egy személyautó villanyoszlopnak ütközött, a jármű vezetője pedig életét vesztette, írja a SZOLJON.hu.

Nem élte túl az oszloppal való ütközést a középkorú nő Jászberényben.

Fotó: SZÓLJON/Pesti József

Halálos kimenetelű volt az ütközés Jászberényben

Helyszíni információk szerint a tragédia a reggeli órákban történt. Egy középkorú nő autóval indult munkába, azonban vezetés közben rosszul lett. A jármű először az útpadkára sodródott, majd nagy erővel egy villanyoszlopnak csapódott. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint az ütközés következtében a villanyoszlop egyik lába is kitört.

A helyszínre a jászberényi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították az autót. A sérült sofőrhöz feszítővágó segítségével jutottak be, majd kiemelték őt a járműből. A mentéshez mentőhelikoptert is riasztottak. A helyszíni információk szerint azonban az orvosok már nem tudták megmenteni a nő életét, belehalt az ütközésbe.