Félelem és szorongás gyötör? A terapeuta szerint ez az egyszerű rutin azonnal lecsendesíti az elméd

Jézusom, elkések a melóból! Rohannom kell a gyerekért az iskolába! Prezentációt kell holnapra készítenem, amivel még sehogy sem állok! Neked is ismerősek ezek az idegörlő szituációk, amik elképesztően stresszessé tehetnek? Ha te is folyamatosan szorongással küzdesz és rettegsz attól, hogy a gyeplő egyszer csak kicsúszik a kezeid közül, akkor itt az ideje, hogy átvedd az irányítást az elméd felett!

Mutatjuk az egyik leghatékonyabb technikát szorongás ellen!

Fotó: JGI/Jamie Grill / Getty Images

Győzd le a rettentően mérgező szorongást!

Az alkalmi szorongás egy teljesen természetes reakció, ha valaki bizonytalansággal küzd a jövőt illetően. Ilyenkor izzadhat a tenyerünk, hevesebben verhet a szívünk, görcsbe rándulhat a gyomrunk és az étvágyunk is elmehet. Az állandó szorongás azonban rettentően károsan hat az egészségünkre, ami nemcsak a lelkünket, hanem idővel a testünket is mérgezi. De vajon mit tehetsz ellene, ha nem akarsz gyógyszerekhez nyúlni? A terapeuta szerint egy jól bevált, pár perces módszer már csodákat tehet.

Ez az egyszerű, mindennapi rutinba beépíthető technika segít kitisztítani az elméd

Sally Baker a Daily Mailnek adott interjút a szorongás témájával kapcsolatban, melynek során a bennünk kavargó frusztráló gondolatokat olyan növényekhez hasonlította, amelyek növekedhetnek, de a megfelelő módszerekkel visszanyeshetjük őket.

Amikor ráeszmélsz, hogy szorongással küzdesz, rettentően fontos, hogy gátat szabj a gondolatoknak

– magyarázta a szakértő, aki egy nagyon hatékony technikát is javasolt.

Győzd le végre a szorongást és csendesítsd le az elméd!

Fotó: Prathankarnpap / Shutterstock

A módszer alapján első lépésként azonosítsd a szorongás valódi okát, majd írd fel egy lapra vagy füzetbe, hogy milyen érzések kavarognak benned. Ezt követően a fejed búbjától egészen a talpadig vedd át, hogy pontosan hol összpontosulnak ezek a negatív érzelmek? A nyakadban, a vállaidban vagy a gyomrodban, esetleg a bőrödben? Ezt követően keress egy pontot magad előtt, szemmagasságban, – ez lehet egy kép vagy egy polc – és kezdj el rá koncentrálni. Mivel a figyelmedet eltereli az adott tárgy, az elméd kezd kiürülni, a tested pedig megnyugodni. Nem sokkal később szúrj ki nem messze ettől a ponttól egy másikat és kezd el váltogatni köztük a tekinteted, amitől már csökken a stresszszinted. Végezetül irányítsd a figyelmedet a köztük lévő térre, az ürességre. Mivel minden konkrét dolog kikerül a látókörödből, amire összpontosíthatnál, az elméd végleg lecsendesül. Harmadik lépésként pedig térj vissza ahhoz a szorongást okozó gondolathoz, ami miatt belefogtál a gyakorlatba. A terapeuta szerint ugyanis „a korábbi nyugtalanság egy újfajta nyugalommal cserélődik fel, amelyet a technika által idéztél elő”.

