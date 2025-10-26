Félelem és szorongás gyötör? A terapeuta szerint ez az egyszerű rutin azonnal lecsendesíti az elméd

Jézusom, elkések a melóból! Rohannom kell a gyerekért az iskolába! Prezentációt kell holnapra készítenem, amivel még sehogy sem állok! Neked is ismerősek ezek az idegörlő szituációk, amik elképesztően stresszessé tehetnek? Ha te is folyamatosan szorongással küzdesz és rettegsz attól, hogy a gyeplő egyszer csak kicsúszik a kezeid közül, akkor itt az ideje, hogy átvedd az irányítást az elméd felett!
Az alkalmi szorongás egy teljesen természetes reakció, ha valaki bizonytalansággal küzd a jövőt illetően. Ilyenkor izzadhat a tenyerünk, hevesebben verhet a szívünk, görcsbe rándulhat a gyomrunk és az étvágyunk is elmehet. Az állandó szorongás azonban rettentően károsan hat az egészségünkre, ami nemcsak a lelkünket, hanem idővel a testünket is mérgezi. De vajon mit tehetsz ellene, ha nem akarsz gyógyszerekhez nyúlni? A terapeuta szerint egy jól bevált, pár perces módszer már csodákat tehet.
Sally Baker a Daily Mailnek adott interjút a szorongás témájával kapcsolatban, melynek során a bennünk kavargó frusztráló gondolatokat olyan növényekhez hasonlította, amelyek növekedhetnek, de a megfelelő módszerekkel visszanyeshetjük őket.
Amikor ráeszmélsz, hogy szorongással küzdesz, rettentően fontos, hogy gátat szabj a gondolatoknak
– magyarázta a szakértő, aki egy nagyon hatékony technikát is javasolt.
Az alábbi videóból megtudhatod, mitől lehetsz depressziós vagy szorongó:
