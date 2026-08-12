Sydney van den Bosch elárulta, hogyan telik kislánya, Lia Elysee első nyara

Sydney van den Bosch számára különleges a mostani nyár, hiszen kislánya, Lia Elysee tavaly ősszel született, így idén már vele együtt fedezik fel a nyári pihenés örömeit. A család számára ráadásul a közös vakáció igazi hagyomány, amelyből természetesen a legkisebb családtag sem maradhatott ki. A modell most azt is elárulta, hogyan telnek az első közös nyári élményeik.
Sydneyék számára fontos, hogy a nyári időszakban ne csak hármasban, hanem a család több generációjával is töltsenek együtt időt. Ez náluk már szinte hagyománnyá vált, így idén sem maradhatott el a közös belföldi kiruccanás. A Balaton volt az egyik úti céljuk, ahová ezúttal már Lia Elysee is velük tartott.
Már hagyománynak számít a családunkban, hogy a három generáció együtt nyaral, ilyenkor mamáék és nagymamáék is velünk tartanak egy-egy belföldi hosszú hétvégére. Ezúttal a Balatont vettük célpontba, ahová idén először már Lia Elysee is velünk utazott. Ezt megelőzően egy kedvenc Zala megyei helyünkön pihentünk hármasban, ahol a férjem a golf szenvedélyének is hódolhatott, amiben a legkisebb családtag is segítette a pályán
– mondta a Borsnak Sydney van den Bosch.
Bár a családi pihenés jól sikerült, Sydney számára ezúttal sem csak a kikapcsolódásról szólt a nyár. A munkája ugyanis a Balatontól is elszólította, így a néhány napos nyaralás mellett máris sűrű program várt rá. Ettől függetlenül még korántsem ért véget náluk a vakáció, hiszen további utazásokat is terveznek.
„Nagyon jól sikerült ez a pár nap, bár engem a Balatonról elszólított a munkám a Hungaroringre, így kicsit sűrű volt a menetrend. Tervezünk még belföldi kiruccanásokat idén, illetve nyár végén még egy közeli tengerpartra is tervezünk egy rövidebb utat” – mesélte.
A nyári hőség azonban kisbabával már egészen más odafigyelést igényel. Sydneyék a nagy melegben igyekeznek olyan helyeket keresni, ahol kellemesebb a hőmérséklet, és ahol Lia Elysee is biztonságban lehet. Ebben nagy segítséget jelent számukra a természet közelsége is, hiszen a készülő otthonuk környékén erdő található.
„A nagy hőségben igyekszünk elvonulni a város zajától, hűvösebb helyekre. Ilyen a készülő házunk környéke is, ahol az erdő közelsége sokat segít a helyzeten. Lia Elysee szerencsére hozzám hasonlóan szereti a meleg nyári napokat, de mindig ügyelek a megfelelő árnyékolásra, sapkára és a neki való fényvédők használatára is.”
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