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Hajdú Péter látta, hallotta, de még nem hiszi el: Újra próbára teszi a halottlátót

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Kiss Kató
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 11. 20:00
FrizbiTVHajdú Péterszeánsz
A műsorvezető hiténél fogva kételkedve áll a kérdések előtt, hogy: létezik-e túlvilág és lehetséges-e kommunikálni a holt lelkekkel? Hajdú Pétert ugyanakkor feszíti a kíváncsiság, és persze a nézettségi adatok is azt diktálják, hogy az ismert spiritiszta, Kiss Kató segítségével kilenced magával újra bekukucskáljon a szellemvilágba.
Buster
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172 ezer megtekintésen áll a Frizbi TV különleges kísérletének első epizódja, ami három héttel ezelőtt került fel a csatornára. Ez volt A szeánsz, melyben Hajdú Péter, ha úgy tetszik, próbára tette Kiss Kató léleklátó képességeit. Ezernyi jelentkező közül választottak ki nyolc embert, akik részt vehettek a forgatáson, melynek minden egyes pillanatát kamerával rögzítettek, majd szinte vágatlanul került fel Hajdú oldalára. A szeánsz sikeresnek bizonyult, hiszen Kiss Kató nyolcból nyolc esetben tudott közvetíteni élő és holt között. Sőt, bónuszként megjelent a műsorvezető elhunyt édesapjának lelke is, aki arra kérte fiát, hogy bocsásson meg neki. Nos, ez az, amit a nézők láthattak. Hogy hisszük-e, hiszitek-e mindezt, az ránk, rátok van bízva. A Bors most arra kíváncsi, hogy a téma kapcsán örök szkeptikus álláspontra helyezkedő Hajdú Péter mit gondol a történtekről.

Hajdú Péter folytattja.Jön az új évad
Hajdú Péter már keresi a módját, hogyan forgasson világsztárokkal a Beköltözve formátumban (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: Régi vágyam például, hogy beszélgessek A nagy pénzrablás című sorozat Professzorát alakító Álvaro Mortéval

Sejthető, hogy Péter elmozdult a zéró pontról, hiszen éppen most jelentette be egy rövid videóban, hogy elkezdődtek A szeánsz második epizódjának előkészületei. De, hogy ne „csak” a holtakkal foglalkozzunk, kérdeztük a Beköltözve hamarosan induló új évadáról is. „Szeptembertől jön az új évad és már jó ideje dolgozunk azon, hogy a tervezett tizenhét adásban ismét a legmenőbb, vagy a legellentmondásosabb arcok töltsenek el nálam egy teljes napot. A szünetben kapott egy kis ráncfelvarrást a nappalim, de a tematika változatlan marad” – kezdte Hajdú Péter, majd rákérdeztünk, hogy tervez-e világsztár vendéget is meghívni, és kiderült, nyitott kapukat döngettünk, csak éppen… 

Nem most merült fel először a gondolat, hogy a Frizbihez hasonlóan, a Beköltözvébe is meghívjak világsztárokat.

„Régi vágyam például, hogy beszélgessek A nagy pénzrablás című sorozat Professzorát alakító Álvaro Mortéval. Csak sajnos az ”ottalvós” formátum erre nem alkalmas, hiszen folyamatos szinkrontolmácsolásra lenne szükség, ami sokban rontana az élményen” – mondta a Borsnak a műsorvezető.

Hajdú Péter-Kiss Kató-A szeánsz
A szeánsz első epizódja elsöprő siker lett. Kiss Kató visszatér és újabb nyolc embert "kísér el" a túlvilágra (Fotó: YouTube)

„Megkaptam a visszajelzéseket és mindhárom kétely eloszlott. Katónak igaza lett...”

De visszatérve a kiinduló pontunkhoz, vagyis a holt lelkek világába, nézzük, hogy Péter mit gondol most a témáról, melynek már a második adást szenteli. „Mondom, ahogy van, abban a reményben, hogy Kiss Kató nem veszi zokon. Istenfélő emberként továbbra sem hiszem, hogy lehetséges a holtlelkekkel való kommunikáció.” 

Ugyanakkor tény, hogy valami elindult bennem, ami néhány téglát lebontott abból a falból, amit magam és a szellemvilágban való hit közé húztam.

„Ugyanakkor egy csomó kérdés is megfogalmazódott bennem az első Szeánsz után, így arra gondoltam, hogy ismét meghívom Kiss Katót és újabb nyolc emberrel együtt belevágunk a második szeánszba. Őszintén mondom, nagyon meglepett Kató nyolcból nyolcas találata és az az igazság, hogy az édesapám esetében is pontos volt, bár az is igaz, hogy a hozzá fűződő viszonyomról lehet olvasni itt-ott” – magyarázta Hajdú Péter, majd úgy döntött, elárul a Borsnak valamit, amit Kiss Katónak még nem mondott el. „A szeánsz első epizódjában három olyan eset volt, mikor Kató valami olyasmit mondott egy-egy résztvevőnek, amit azok nem tudtak beazonosítani, vagy éppen az elveszett szerettükhöz kötni. Kató mindhárom esetben azt kérte, hogy nézzenek, kérdezzenek utána az állításainak. Jelentem, megkaptam a visszajelzéseket és mindhárom kétely eloszlott. Katónak igaza lett...”

Na, ez is valami olyasmi, ami miatt a történet folytatásért kiált. Én továbbra is igyekszem szkeptikus maradni és a hibákat, ellentmondásokat keresni, hiszen műsorvezetőként valahol ez is a dolgom. 

„Ugyanakkor izgalommal várom, hogy mi fog történni a stúdióban”- zárta gondolatait a Frizbi TV műsorvezetője.

 

 

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