Hajdú Péter látta, hallotta, de még nem hiszi el: Újra próbára teszi a halottlátót

172 ezer megtekintésen áll a Frizbi TV különleges kísérletének első epizódja, ami három héttel ezelőtt került fel a csatornára. Ez volt A szeánsz, melyben Hajdú Péter, ha úgy tetszik, próbára tette Kiss Kató léleklátó képességeit. Ezernyi jelentkező közül választottak ki nyolc embert, akik részt vehettek a forgatáson, melynek minden egyes pillanatát kamerával rögzítettek, majd szinte vágatlanul került fel Hajdú oldalára. A szeánsz sikeresnek bizonyult, hiszen Kiss Kató nyolcból nyolc esetben tudott közvetíteni élő és holt között. Sőt, bónuszként megjelent a műsorvezető elhunyt édesapjának lelke is, aki arra kérte fiát, hogy bocsásson meg neki. Nos, ez az, amit a nézők láthattak. Hogy hisszük-e, hiszitek-e mindezt, az ránk, rátok van bízva. A Bors most arra kíváncsi, hogy a téma kapcsán örök szkeptikus álláspontra helyezkedő Hajdú Péter mit gondol a történtekről.

Hajdú Péter már keresi a módját, hogyan forgasson világsztárokkal a Beköltözve formátumban (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: Régi vágyam például, hogy beszélgessek A nagy pénzrablás című sorozat Professzorát alakító Álvaro Mortéval

Sejthető, hogy Péter elmozdult a zéró pontról, hiszen éppen most jelentette be egy rövid videóban, hogy elkezdődtek A szeánsz második epizódjának előkészületei. De, hogy ne „csak” a holtakkal foglalkozzunk, kérdeztük a Beköltözve hamarosan induló új évadáról is. „Szeptembertől jön az új évad és már jó ideje dolgozunk azon, hogy a tervezett tizenhét adásban ismét a legmenőbb, vagy a legellentmondásosabb arcok töltsenek el nálam egy teljes napot. A szünetben kapott egy kis ráncfelvarrást a nappalim, de a tematika változatlan marad” – kezdte Hajdú Péter, majd rákérdeztünk, hogy tervez-e világsztár vendéget is meghívni, és kiderült, nyitott kapukat döngettünk, csak éppen…

Nem most merült fel először a gondolat, hogy a Frizbihez hasonlóan, a Beköltözvébe is meghívjak világsztárokat.

„Régi vágyam például, hogy beszélgessek A nagy pénzrablás című sorozat Professzorát alakító Álvaro Mortéval. Csak sajnos az ”ottalvós” formátum erre nem alkalmas, hiszen folyamatos szinkrontolmácsolásra lenne szükség, ami sokban rontana az élményen” – mondta a Borsnak a műsorvezető.