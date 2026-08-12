Wollner Péter Brumi: „A legjobb dolog az volt, amikor megszabadultam tőle!”

Nem csak a nézőknek szólnak az RTL+ kínálatában látható Exek csatája új évadában tapasztalható feszültségek – a kulisszák mögött is igazi dráma zajlott. Wollner Péter Brumi szerint az igazságérzetét súlyosan sértették a róla terjesztett pletykák, amelyek teljesen besározták őt, és állítja, hogy ezt nem egy alkalommal próbálta tisztázni az exével is. Azt azonban leszögezte, hogy a szókimondásért soha nem fog elnézést kérni.

Wollner Péter Brumi és Kovács Renáta szakítása nem volt zökkenőmentes

Fotó: hot! magazin/TV2

Brumi szerint a róla terjesztett pletykák súlyosan sértették az igazságérzetét.

Állítja, többször is megpróbálta tisztázni a helyzetet exével.

Szerinte Renivel alapvető személyiségbeli különbségek miatt nem működhetett a párkapcsolatuk.

Szókimondó stílusáért és véleményéért nem kér bocsánatot.

A közösségi médiában továbbra is tiltva és törölve tartja volt feleségét.

Wollner Péter Brumi exéről vallott

„Alapvetően egy higgadt természetű srác vagyok” – árulta el Wollner Péter Brumi a hot! magazinnak.

„Ha nem bosszantanak fel, és nem állítanak rólam valótlant, mint, mondjuk, hogy a kapcsolatunk egy harmadik fél miatt ment tönkre, akkor nem szoktam nekiállni vitatkozni, és nem emelem meg a hangomat!”

Pétert és Renit a Házasság első látásra párjaként ismerhették meg a televíziónézők. A különös házasságot gyors szakítás követte, amelynek okaként Brumi kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott.

Mi annyira különböző, tényleg tűz és víz habitusú emberek vagyunk, hogy esélyünk sem volt arra, hogy ez a kapcsolat hosszú távon működni tudjon. Lehet, hogy mások esetében az ilyen típusú emberek tudnak egységet alkotni, de a mi esetünkben ez kizárt volt. Konkrétan fel tudom sorolni, hogy milyen emberi tulajdonságokkal nem tudok azonosulni, és Reniben ezek egytől egyig mind megvannak. Ha másra nem, arra mindenféleképpen jó volt ez a kapcsolat, hogy tudjam: nagy ívben el kell kerülni a Renihez hasonló lányokat. Az ilyen hozzáállású nőket, akiknek állandóan és mindig igazuk kell, hogy legyen, nem akarom magam körül megtartani

– vallotta be a maga szókimondó stílusában Brumi, aki szigorú döntést hozott.