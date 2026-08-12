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Wollner Péter Brumi: „A legjobb dolog az volt, amikor megszabadultam tőle!”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Brumi
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 12. 06:00
párkapcsolati konfliktusWollner Péter Brumipárkapcsolatex
A Házasság első látásra egykori szereplője a hot! magazin hasábjain igyekszik tisztázni a múltat, és nyers őszinteséggel üzen az exének. Nem csitulnak ugyanis az indulatok Wollner Péter Brumi körül, aki teljesen kiakadt egykori párjára, Kovács Renátára.

Nem csak a nézőknek szólnak az RTL+ kínálatában látható Exek csatája új évadában tapasztalható feszültségek – a kulisszák mögött is igazi dráma zajlott. Wollner Péter Brumi szerint az igazságérzetét súlyosan sértették a róla terjesztett pletykák, amelyek teljesen besározták őt, és állítja, hogy ezt nem egy alkalommal próbálta tisztázni az exével is. Azt azonban leszögezte, hogy a szókimondásért soha nem fog elnézést kérni.

Wollner Péter Brumi és Kovács Renáta szakítása nem volt zökkenőmentes
Wollner Péter Brumi és Kovács Renáta szakítása nem volt zökkenőmentes
Fotó: hot! magazin/TV2
  • Brumi szerint a róla terjesztett pletykák súlyosan sértették az igazságérzetét.
  • Állítja, többször is megpróbálta tisztázni a helyzetet exével.
  • Szerinte Renivel alapvető személyiségbeli különbségek miatt nem működhetett a párkapcsolatuk.
  • Szókimondó stílusáért és véleményéért nem kér bocsánatot.
  • A közösségi médiában továbbra is tiltva és törölve tartja volt feleségét.

Wollner Péter Brumi exéről vallott

„Alapvetően egy higgadt természetű srác vagyok” – árulta el Wollner Péter Brumi a hot! magazinnak

„Ha nem bosszantanak fel, és nem állítanak rólam valótlant, mint, mondjuk, hogy a kapcsolatunk egy harmadik fél miatt ment tönkre, akkor nem szoktam nekiállni vitatkozni, és nem emelem meg a hangomat!”

Pétert és Renit a Házasság első látásra párjaként ismerhették meg a televíziónézők. A különös házasságot gyors szakítás követte, amelynek okaként Brumi kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott.

Mi annyira különböző, tényleg tűz és víz habitusú emberek vagyunk, hogy esélyünk sem volt arra, hogy ez a kapcsolat hosszú távon működni tudjon. Lehet, hogy mások esetében az ilyen típusú emberek tudnak egységet alkotni, de a mi esetünkben ez kizárt volt. Konkrétan fel tudom sorolni, hogy milyen emberi tulajdonságokkal nem tudok azonosulni, és Reniben ezek egytől egyig mind megvannak. Ha másra nem, arra mindenféleképpen jó volt ez a kapcsolat, hogy tudjam: nagy ívben el kell kerülni a Renihez hasonló lányokat. Az ilyen hozzáállású nőket, akiknek állandóan és mindig igazuk kell, hogy legyen, nem akarom magam körül megtartani 

– vallotta be a maga szókimondó stílusában Brumi, aki szigorú döntést hozott.

„A közösségi oldalakon a törlés, tiltás továbbra is marad. A legjobb dolog az volt, amikor megszabadultam tőle! Mindezek ellenére kicsit sajnálom, hogy nem tudtunk úgy kijönni ebből, hogy normális maradjon a viszonyunk, sőt igazából azt gondolom, hogy csak még nagyobb lett köztünk a szakadék.” 

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Fotó:  hot! magazin

 

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