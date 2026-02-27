Sydney van den Bosch: „Elképesztően nehéz megfelelni”

Sydney van den Bosch tavasszal éppen a Nagy Duett élő adásában jelentette be, hogy első gyermekét várja. Kislánya tavaly novemberben született meg, a hírt közösségi oldalán osztotta meg követőivel egy megható üzenet kíséretében: „Nem tudjuk, hogyan tudtunk eddig élni és létezni nélküled Lia Elysee. A szívünk szétrobban a boldogságtól” – írta akkor. A modell anyuka azóta egy picit hátrébb lépett a közösségi médiától, s bár nem tűnt el, teljesen természetes, hogy az első hónapokban még a babával való élet kialakítása az elsődleges számára. A napokban hosszú idő után először mesélt az elmúlt időszakról.

Sydney van den Bosch Instagram oldalán, 24 óráig elérhető történetében árulta el, hogy tervezi majd (Fotó: TV2)

Sydney van den Bosch kislánya különlegesen szép nevet kapott

Sydney van den Bosch férjével nagyon különleges, a Kaszás-van den Bosch Lia Elysee nevet választották a picinek, ami óriási médiavisszhangot váltott ki, sokan ugyanis amiatt kritizálták az újdonsült anyukát, hogy túlságosan is bonyolult, ő azonban határozottan visszautasította a vádakat.

A kislányunk nevéről órákat tudnék mesélni, de annyit mondanék, hogy én is felnőttem Van den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon.

– nyilatkozta a beszólások kapcsán korábban. A gyönyörű édesanya várandósságát és az anyaságért folytatott küzdelmét egy ország követhette végig. Dupla maszektómiáját és műtétjeit követően ő is azt az utat választotta, hogy megosztja a nyilvánossággal, min megy keresztül, hogy saját példáján keresztül másoknak is reményt adhasson. Sydney szerint az anyaság mellett az apaság is egy nagyon izgalmas és felelősségteljes szerep, amibe férje, Benjámin is nagy lelkesedéssel vetette bele magát.

Sydney van den Bosch és férje, Kaszás Benjámin élete kislányuk születésével vált teljessé, nagyon boldogokok a babával (Fotó: hot! magazin)

Tervezi megírni a szüléstörténetét

Az édesanya legfrissebb bejegyzésében elárulta, hogy bár ezúttal sincs túl sok szabadideje, igyekszik kislánya alvási idejében válaszolni a követői kérdésekre. Sokan érdeklődtek afelől, hogy Lia Elysee mennyire jó alvó, amire megnyugtató válasz érkezett, s mint kiderült, a fáradt édesanya sokszor kihasználja kislánya alvási idejét arra, hogy ő maga is pihenjen egy picit. A leginkább azonban az érdekelte a rajongókat, hogy tervezi-e megírni a szülés történetét.

Elképesztően nehéz megfelelni az “anyuka társadalomban”, sokszor elkezdtem már megírni a mi “történetünket”, aztán úgy gondoltam, hogy biztos, hogy kapnék hideget-meleget, erre pedig nincs szükségem, pláne a gyermekágyi időszakban. Úgyhogy még erőt gyűjtök hozzá.

– vallotta be. S hogy mennyit hízott a terhesség alatt? Saját bevallása szerint 20 kilót, ami sokkal több, mint amennyit tervezett. Ugyanakkor nem vont meg magától semmit és egyetlen percig nem bánja, hogy így alakult, jelenleg még 5 kiló plusz van rajta, ami egyáltalán nem sok.