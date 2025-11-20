„Kis csodánk” - Sydney van den Bosch megmutatta kisbabáját

A Szerencselány a közösségi oldalán jelentette be november elején, hogy megszületett első gyermekük. Sydney van den Bosch családjában azóta is hatalmas a boldogság, a csodaszép édesanya most édes fotót posztolt kislányáról.
A baba és az édesanya is jól van, a kicsi a francia felmenők tiszteletére kapta az Elysee nevet. Mint azt korábban megírtuk, a Redditen ez a név megosztotta a netezőket: míg sokaknak tetszett a különleges hangzása, mások szerint viszont a kislány „már most el van átkozva”, mert „sosem fogja tudni leírni a nevét elsőre”.
A kislányunk nevéről órákat tudnék mesélni, de annyit mondanék, hogy én is felnőttem Van den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon.
- nyilatkozta a beszólások kapcsán korábban az édesanya.
Azt pedig, hogy mekkora közöttük az összhang, jól mutatja a most megjelent fotó is, amit ITT tekinthetsz meg!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.