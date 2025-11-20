„Kis csodánk” - Sydney van den Bosch megmutatta kisbabáját

A Szerencselány a közösségi oldalán jelentette be november elején, hogy megszületett első gyermekük. Sydney van den Bosch családjában azóta is hatalmas a boldogság, a csodaszép édesanya most édes fotót posztolt kislányáról.

Édes fotót mutatott kislányáról Sydney van den Bosch / Fotó: Kliszek Antal

Sydney van den Bosch kislánya

A baba és az édesanya is jól van, a kicsi a francia felmenők tiszteletére kapta az Elysee nevet. Mint azt korábban megírtuk, a Redditen ez a név megosztotta a netezőket: míg sokaknak tetszett a különleges hangzása, mások szerint viszont a kislány „már most el van átkozva”, mert „sosem fogja tudni leírni a nevét elsőre”.

A kislányunk nevéről órákat tudnék mesélni, de annyit mondanék, hogy én is felnőttem Van den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon.

- nyilatkozta a beszólások kapcsán korábban az édesanya.

Azt pedig, hogy mekkora közöttük az összhang, jól mutatja a most megjelent fotó is, amit ITT tekinthetsz meg!