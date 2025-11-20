Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Kis csodánk” - Sydney van den Bosch megmutatta kisbabáját

Sydney van den Bosch
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 10:23 / FRISSÍTÉS: 2025. november 20. 10:24
Szerencselánykisbaba
Sydney van den Bosch és férje, Kaszás Benjámin nagyon büszkék első gyermekükre, akit Kaszás-van den Bosch Lia Elysee-nek neveztek el.
Bors
A szerző cikkei

A Szerencselány a közösségi oldalán jelentette be november elején, hogy megszületett első gyermekük. Sydney van den Bosch családjában azóta is hatalmas a boldogság, a csodaszép édesanya most édes fotót posztolt kislányáról.

Édes fotót mutatott kislányáról Sydney van den Bosch
Édes fotót mutatott kislányáról Sydney van den Bosch / Fotó: Kliszek Antal

Sydney van den Bosch kislánya

A baba és az édesanya is jól van, a kicsi a francia felmenők tiszteletére kapta az Elysee nevet. Mint azt korábban megírtuk, a Redditen ez a név megosztotta a netezőket: míg sokaknak tetszett a különleges hangzása, mások szerint viszont a kislány „már most el van átkozva”, mert „sosem fogja tudni leírni a nevét elsőre”.

A kislányunk nevéről órákat tudnék mesélni, de annyit mondanék, hogy én is felnőttem Van den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon.

- nyilatkozta a beszólások kapcsán korábban az édesanya. 

Azt pedig, hogy mekkora közöttük az összhang, jól mutatja a most megjelent fotó is, amit ITT tekinthetsz meg!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu