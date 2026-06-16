"Hamis ideálok" – Sydney van den Bosch kiáll a nőkért a torz online világ ellen!

Sydney van den Bosch nemrég egy öt évvel ezelőtti fotót osztott meg az Instagram-oldalán, és elárulta, hogy míg régen sokszor elégedetlen volt a külsejével, ma már látja, mennyire igazságtalan volt önmagával szemben. A sztáranyuka a Borsnak adott interjújában mesélt a várandósság alatti változásokról, a social media káros hatásairól és arról, hogyan tanulta meg az utóbbi években igazán tisztelni és szeretni a testét.
Sydney van den Bosch nemrég egy olyan történetet osztott meg követőivel, amellyel rengeteg nő tud azonosulni. Kirakott egy fél évtizeddel ezelőtt készült képet, ami mellé megdöbbentő vallomást fűzött. Mint bevallotta, akkoriban borzasztóan elégedetlen volt az alakjával, ma viszont már úgy látja, teljesen rendben volt, sőt, mit meg nem adna azért a formáért. A fordulatot leginkább az anyaság hozta el az életébe. A szülés óta eltelt hónapokban Sydney teljesen átértékelte a testképét. Ma már nem a vélt vagy valós hibákat keresi a tükörben, hanem mély hálát érez a teste iránt, amiért egy új életet hozott a világra.
Az édesanya őszintén mesélt arról, hogyan élte meg lelkileg a várandósság időszakát, és azt, hogy megváltozott a teste.
A várandósság alatt nem görcsöltem ezen, többnyire azt ettem, amit megkívántam, akkor is, ha éppen nem a legegészségesebb fogásokról volt szó. Sem a környezetem, sem én nem vártam azt magamtól, hogy edzőtermi alakkal érkezzek a szülőszobába. Szerintem ez az időszak nem arról szól, hogy a legtökéletesebb, hanem, hogy a számodra legkiegyensúlyozottabb formádban vidd végig ezeket a hónapokat
– fogalmazott Sydney, aki szerint ebben a csodálatos időszakban a belső béke és a kiegyensúlyozottság a legfontosabb.
A szülés utáni időszak, a gyermekágyas hetek és az azt követő hónapok hatalmas nyomást helyeznek a nőkre. A társadalom és sokszor saját maguk is azt várják el, hogy a szülés után szinte azonnal „pattanjon vissza” a régi alakjuk. Sydney azoknak az édesanyáknak is üzent, akik túl szigorúak és türelmetlenek magukkal szemben ebben a sérülékeny időszakban.
Azt üzenem, hogy adjanak időt maguknak, hiszen csodás feladatot hajtott végre a testük, aminek szüksége van a kellő regenerációra, hogy aztán a régi formájában tündökölhessen. Az elsődleges, hogy fejben rendben legyenek önmagukkal.
Sydney nem rejtette véka alá a véleményét a közösségi média felelősségéről sem. Úgy látja, a social media sajnos jelentős szerepet játszik abban, hogy a nők folyamatosan „tökéletlennek” érzik magukat. Éppen ezért tartja kiemelten fontosnak, hogy teljesen őszintén kommunikáljon ezekről.
Fontosnak tartottam régen is most is, hogy őszintén kommunikáljak ezekről a témákról is, és megmutassam a tökéletlenségeimet vagy akár meséljek a korábbi egészségügyi megpróbáltatásaimról
– mondta el az egykori szépségkirálynő.
Sydney van den Bosch szerint a nők önértékelését az javíthatná a leginkább, ha a torz online világ helyett a valóságra koncentrálnának.
Olyan példákból merítsenek, amik kevésbé ezeket a hamis ideálokat erősítik. Emellett leginkább önmagukra fókuszáljnak, és ne mások véleménye határozza meg őket. Nekem ez sokat segített az utóbbi években, abban, hogy kiegyensúlyozott életet éljek.
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