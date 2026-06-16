"Hamis ideálok" – Sydney van den Bosch kiáll a nőkért a torz online világ ellen!

Sydney van den Bosch nemrég egy öt évvel ezelőtti fotót osztott meg az Instagram-oldalán, és elárulta, hogy míg régen sokszor elégedetlen volt a külsejével, ma már látja, mennyire igazságtalan volt önmagával szemben. A sztáranyuka a Borsnak adott interjújában mesélt a várandósság alatti változásokról, a social media káros hatásairól és arról, hogyan tanulta meg az utóbbi években igazán tisztelni és szeretni a testét.

Sydney van den Bosch kislánya tavaly ősszel született (Fotó:Sydney van den Bosch/Bors)

Sydney van den Bosch már nem a hibákat keresi a tükörben

Sydney van den Bosch nemrég egy olyan történetet osztott meg követőivel, amellyel rengeteg nő tud azonosulni. Kirakott egy fél évtizeddel ezelőtt készült képet, ami mellé megdöbbentő vallomást fűzött. Mint bevallotta, akkoriban borzasztóan elégedetlen volt az alakjával, ma viszont már úgy látja, teljesen rendben volt, sőt, mit meg nem adna azért a formáért. A fordulatot leginkább az anyaság hozta el az életébe. A szülés óta eltelt hónapokban Sydney teljesen átértékelte a testképét. Ma már nem a vélt vagy valós hibákat keresi a tükörben, hanem mély hálát érez a teste iránt, amiért egy új életet hozott a világra.

Nem görcsölt azon, hogy változik a teste

Az édesanya őszintén mesélt arról, hogyan élte meg lelkileg a várandósság időszakát, és azt, hogy megváltozott a teste.

A várandósság alatt nem görcsöltem ezen, többnyire azt ettem, amit megkívántam, akkor is, ha éppen nem a legegészségesebb fogásokról volt szó. Sem a környezetem, sem én nem vártam azt magamtól, hogy edzőtermi alakkal érkezzek a szülőszobába. Szerintem ez az időszak nem arról szól, hogy a legtökéletesebb, hanem, hogy a számodra legkiegyensúlyozottabb formádban vidd végig ezeket a hónapokat

– fogalmazott Sydney, aki szerint ebben a csodálatos időszakban a belső béke és a kiegyensúlyozottság a legfontosabb.

Sydney van den Bosch gyermeke a különleges Lia Elysee nevet kapta (Fotó: Kollár Petra)

Türelem és regeneráció

A szülés utáni időszak, a gyermekágyas hetek és az azt követő hónapok hatalmas nyomást helyeznek a nőkre. A társadalom és sokszor saját maguk is azt várják el, hogy a szülés után szinte azonnal „pattanjon vissza” a régi alakjuk. Sydney azoknak az édesanyáknak is üzent, akik túl szigorúak és türelmetlenek magukkal szemben ebben a sérülékeny időszakban.