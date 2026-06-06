Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Cintia, Norbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem lehet máshova nézni: falatnyi bikiniben mutatta meg lenyűgöző alakját Sydney van den Bosch

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sydney van den bosch
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 20:23
a nagy duettbikini
Sydney van den Bosch bikiniben mutatta meg szülés után is tökéletes alakját.

Mintha csak tegnap történt volna, hogy A Nagy Duett élő adásában Sydney van den Bosch megható bejelentést tett: első gyermekét várja. Az idő azonban gyorsan repült, és tavaly novemberben megszületett kislánya, aki a különleges Lia Elysee nevet kapta. Azóta a műsorvezető élete gyökeresen megváltozott, és ezt ő maga is őszintén vállalja.

20200730 SYDNEY VAN DEN BOSCH 4O9A0945 KUNOS
Syndey van den Bosch
Fotó: MW

A Szerencsekerék egykori háziasszonya hamar visszanyerte lenyűgöző alakját, bár mint mondta, nem siettette a formálódást. A szülés után két hónappal már fehérneműs fotózáson vett részt, és mint mondta, nem szégyellte a testét.

"Remegett a kezem, amikor rányomtam a megosztás gombra... Mást látok én, mást látsz te, mást látnak a követők. Frissen szültem, még dúlnak a hormonjaim, féltem, milyenek lesznek a reakciók. De jelenleg így nézek ki, ez vagyok én, és vállalom! Nem akarom elveszíteni önmagam. Szóval muszáj bátornak lennem. Én most tényleg ki vagyok békülve magammal. Hova siessek? Vagy hova siettessem magam? Nagyjából fél éve szültem. Ráadásul a férjemnek úgy tetszem, ahogy vagyok... Egyáltalán nem téma, hogy van-e rajtam felesleg vagy sincs. A várandósság alatt is óvott a komolyabb fizikai terheléstől” – jegyezte meg.

Most pedig bikiniben mutatta meg irigylésre méltó alakját. Bizton állíthatjuk, már egy deka felesleg sincs rajta...

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu