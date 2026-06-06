Nem lehet máshova nézni: falatnyi bikiniben mutatta meg lenyűgöző alakját Sydney van den Bosch

Mintha csak tegnap történt volna, hogy A Nagy Duett élő adásában Sydney van den Bosch megható bejelentést tett: első gyermekét várja. Az idő azonban gyorsan repült, és tavaly novemberben megszületett kislánya, aki a különleges Lia Elysee nevet kapta. Azóta a műsorvezető élete gyökeresen megváltozott, és ezt ő maga is őszintén vállalja.

Syndey van den Bosch

Fotó: MW

A Szerencsekerék egykori háziasszonya hamar visszanyerte lenyűgöző alakját, bár mint mondta, nem siettette a formálódást. A szülés után két hónappal már fehérneműs fotózáson vett részt, és mint mondta, nem szégyellte a testét.

"Remegett a kezem, amikor rányomtam a megosztás gombra... Mást látok én, mást látsz te, mást látnak a követők. Frissen szültem, még dúlnak a hormonjaim, féltem, milyenek lesznek a reakciók. De jelenleg így nézek ki, ez vagyok én, és vállalom! Nem akarom elveszíteni önmagam. Szóval muszáj bátornak lennem. Én most tényleg ki vagyok békülve magammal. Hova siessek? Vagy hova siettessem magam? Nagyjából fél éve szültem. Ráadásul a férjemnek úgy tetszem, ahogy vagyok... Egyáltalán nem téma, hogy van-e rajtam felesleg vagy sincs. A várandósság alatt is óvott a komolyabb fizikai terheléstől” – jegyezte meg.

Most pedig bikiniben mutatta meg irigylésre méltó alakját. Bizton állíthatjuk, már egy deka felesleg sincs rajta...