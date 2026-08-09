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"Lefeküdtem a barátnőm anyjával, de majdnem lebuktunk"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors viszony
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 09. 19:00
megcsalásanyós
Egy fiatal férfi viszonyt folytat a barátnője anyukájával.

"Szexelek a barátnőmmel és az anyukájával..." - kezdte levelét egy fiatal brit férfi, aki az internetes szakértőkhöz fordult tanácsért.

Fotó: aslysun / Shutterstock

"Az anyuka lenyűgöző. Érzéki és vagány. Sugárzik belőle a szexi vonzerő, és fantasztikus az ágyban. Csak azért maradok a barátnőmmel (a lányával), hogy bejuthassak a családi házba. A ház ura (a férj/apa) otthonról dolgozik. Az érett szeretőm azt mondja, hogy elege van belőle, mert unalmas és fantáziátlan – ő viszont sokkal jobban szeret engem, amitől a szívem dalra fakad.

Bármilyen kifogást találok, hogy átmenjek hozzájuk. A pikáns anyukája nem szeret ruhát hordani – főleg nem a melegben –, és gyakran meztelenül mászkál, csak hogy cukkoljon és a kedvemre tegyen. Megiszunk egy pohár bort; flörtölünk és beszélgetünk, mielőtt berohanunk a hálószobájába egy perverz szexre.

A minap váratlanul megjelentem, és úgy tettem, mintha a telefonomat keresném (a zsebemben volt). A barátnőm dolgozott. Az anyukája töltött nekem egy pohárral, és leültünk a konyhába. Azt mondta, hogy jól nézek ki. Megnyalta az ajkait, és rendkívül provokatív módon megérintette a mellét. Aztán előrehajolt, és az ujját végighúzta a lábamon. Majdnem felrobbantam az örömtől. Másodperceken belül vissza is kerültünk a nappaliba, és szenvedélyes szeretkezést folytattunk a kanapén.

De aztán a lánya korán hazaért, és majdnem lebuktunk. Szerencsére egyenesen a fürdőszobába ment. Mindig is odavoltam az érett nőkért. 16 évesen vesztettem el a szüzességemet anyukám legjobb barátnőjétől.

Érdemes elmondanom a barátnőm anyukájának, mit érzek? Soha nem említette, hogy elválna a férjétől, de talán ha vállalom a felelősséget, akkor hajlamos lesz megválni tőle. Mit gondolsz?" - tette fel a kérdést.

A szakértő szerint azonnal véget kell vetni ennek a viszonynak. Azzal nincs baj, hogy a levélíró az érettebb nőkhöz vonzódik, azzal viszont van, hogy ez a nő a barátnője édesanyja. A fiú valószínűleg abba nem gondol bele, hogy ha ez a viszony kiderül, akkor a lány és az anyja kapcsolata örökre megromlik. 

"Ez annyira kegyetlen és igazságtalan lenne a szegény, mit sem sejtő barátnőddel szemben, aki semmit sem tett, amivel ezt megérdemelte volna. És mi a helyzet a férjjel? Megőrültél? Gyanítom, hogy tönkretenne téged.

A lánnyal szemben légy felelősségteljes felnőtt, és mondd meg neki még ma, hogy továbblépsz. Kérj bocsánatot, hogy megbántottad, de mondd meg neki, hogy szerinted ez a kapcsolat nem működik számodra. Aztán tűnj el onnan, amíg még egy darabban vagytok. A tűzzel játszol."

 

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