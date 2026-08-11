Galambos Lajos kifakadt: „Csak lesek és nem értem, mi a frász folyik itt!”

Képzeljük csak el - bár biztosan sokan vannak, akik már tapasztalták egy-egy bulin –, hogy ott állunk egy falunapon, vagy fesztiválon és várjuk a kedvenc előadónkat, aki miatt ellátogattunk az eseményre! Megérkezik, de mielőtt fellép a színpadra, bemondja a mikrofonba, hogy őt bizony nem lehet fotózni és pláne nem lehet videófelvételt készíteni a fellépéséről. Nos, valóban faramuci helyzet ez, ami lássuk be, sokakban ébreszthet mínium visszás érzéseket. Ez a jelenség tűnt fel Galambos Lajosnak, aki el is mondta erről véleményét a Borsnak.

Galambos Lajos meglepő dolgot tapasztal a fellépésein (Fotó: KD)

Galambos Lajos először azt hitte, rosszul hall

Galambos Lajosnak rengeteg fellépése van

Nem érti azon kollégáit, akik nem engedik fényképezni magukat

Lajcsi a közvetlenségéről is híres

Galambos Lajos: „Én nem az a fajta zenész vagyok, aki falat húz maga és a közönség közé”

De mielőtt előjönnénk a farbával, arra is kíváncsiak voltunk, hogy telik Galambos Lajcsi nyara. Jelentjük, jól! Sőt, nagyon jól! „A koncertnaptáram hála Istennek, tele van! Mondhatom, hogy több fellépésem van most, mint korábban bármikor. Ezen a héten összesen hét bulit csinálok. Szombaton hajnalban értem haza és most kora délután van és már indulásra készen állok.“

Azt hiszem, ezt az érdeklődést és szeretetet nemcsak a velem történtek miatt kapom, hanem mert a közönségem évtizedek óta tudja, hogy én alázattal fordulok feléjük és olyan mulatságot rendezek, amire sokáig emlékezni fognak

– kezdte a mulatós műfaj koronázatlan királya, aki a mai napig fontosnak tartja, hogy egy koncertjén élő kapcsolódás jöjjön létre közte és a közönség között. „Én nem az a fajta zenész vagyok, aki falat húz maga és a közönség közé. Közvetlen voltam, vagyok és az is maradok, amíg csak megadatik nekem, hogy színpadra lépjek. Nem vagyok énekművész, csak egy daloló trombitás, aki soha nem helyezte magát magasabb polcra annál, mint ahová a sorsa rakta. Tanultam zeneelméletet, szolfézst, összhangzattant, zenetanári és trombitaművészi diplomát szereztem, de mindezeknél sokkal nagyobb sikerként könyvelem el, hogy a közönség szeret” - fogalmazott Galambos Lajos koncertjei sikeréről.