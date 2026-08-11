Galambos Lajos kifakadt: „Csak lesek és nem értem, mi a frász folyik itt!”

Képzeljük csak el - bár biztosan sokan vannak, akik már tapasztalták egy-egy bulin –, hogy ott állunk egy falunapon, vagy fesztiválon és várjuk a kedvenc előadónkat, aki miatt ellátogattunk az eseményre! Megérkezik, de mielőtt fellép a színpadra, bemondja a mikrofonba, hogy őt bizony nem lehet fotózni és pláne nem lehet videófelvételt készíteni a fellépéséről. Nos, valóban faramuci helyzet ez, ami lássuk be, sokakban ébreszthet mínium visszás érzéseket. Ez a jelenség tűnt fel Galambos Lajosnak, aki el is mondta erről véleményét a Borsnak.
Galambos Lajos először azt hitte, rosszul hall
De mielőtt előjönnénk a farbával, arra is kíváncsiak voltunk, hogy telik Galambos Lajcsi nyara. Jelentjük, jól! Sőt, nagyon jól! „A koncertnaptáram hála Istennek, tele van! Mondhatom, hogy több fellépésem van most, mint korábban bármikor. Ezen a héten összesen hét bulit csinálok. Szombaton hajnalban értem haza és most kora délután van és már indulásra készen állok.“
Azt hiszem, ezt az érdeklődést és szeretetet nemcsak a velem történtek miatt kapom, hanem mert a közönségem évtizedek óta tudja, hogy én alázattal fordulok feléjük és olyan mulatságot rendezek, amire sokáig emlékezni fognak
– kezdte a mulatós műfaj koronázatlan királya, aki a mai napig fontosnak tartja, hogy egy koncertjén élő kapcsolódás jöjjön létre közte és a közönség között. „Én nem az a fajta zenész vagyok, aki falat húz maga és a közönség közé. Közvetlen voltam, vagyok és az is maradok, amíg csak megadatik nekem, hogy színpadra lépjek. Nem vagyok énekművész, csak egy daloló trombitás, aki soha nem helyezte magát magasabb polcra annál, mint ahová a sorsa rakta. Tanultam zeneelméletet, szolfézst, összhangzattant, zenetanári és trombitaművészi diplomát szereztem, de mindezeknél sokkal nagyobb sikerként könyvelem el, hogy a közönség szeret” - fogalmazott Galambos Lajos koncertjei sikeréről.
Lajcsi ezután rátért arra a szerinte és persze sokak szerint problémás jelenségre, amiről már szót ejtettünk cikkünk elején. „A közelmúltban egy igencsak különös jelenségre lettem figyelmes, miközben bejártam az országot keresztül-kasul. Volt alkalmam sok hazai hírességgel, előadóval, zenésszel egy színpadon állni és közülük néhányan egy számomra nagyon meglepő és őszintén megmondom, zavaró bejelentéssel, vagyis inkább utasítással kezdik a saját blokkjukat.”
Bemondatják, vagy bemondják, hogy mindenki tegye el a mobiltelefonját, mert tilos róluk videót és képfelvételt készíteni. Hivatkoznak szerzői jogokra, meg még az ég tudja, mi a fityfenére.
„Én meg csak lesek és nem értem, mi a frász folyik itt! Hát mégis, mi hajtotta őket a színpad irányába, ha nem az, hogy látszani és hallatszani akartak? Most meg elbújnának? Hát ez hogy fér össze?” – fakadt ki Galambos Lajos, aki nem akart nevekkel példálózni, de annyit elárult, hogy a középszerű sztárocskáktól, egészen az igazán nagy nevekig előfordult a fent említett jelenség. Az ország trombitása már egy fricskát is kidolgozott arra az esetre, ha ilyen, képtelen kérelem hangzik el egy bulin, ahol ő is a fellépők között van. „Én egyenesen kérem a közönséget, hogy kapjanak elő mindent, amivel képet és videót lehet készíteni a fellépésemről. Sőt, minden bulimon keresek alkalmat arra, hogy lemenjek a színpadról és ténylegesen együtt bulizzak a nézőkkel. Hozzáteszem, én kifejezetten örülök, ha egy jól sikerült buli másnapján mindenfelé az ott készült videók és fényképek keringenek. Megesik, hogy nem úgy áll a hajam, ahogy szeretném, sőt olyan is van, hogy egy-egy hang elcsúszik a trombitán, vagy éneklés közben, de ez az élő bulik sajátja és nincs olyan, hogy egy előadó, ezeket nem vállalja” - zárta gondolatait Galambos Lajos.
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