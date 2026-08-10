Gyászol a Megasztár sztárja: „Most már fentről nézel le ránk”

Egyre több olyan tehetséget fedez fel a Megasztár, akiknek a verseny után a karrierje tovább szárnyal és nem áll meg a tehetségkutatónál. Tóth Abigél is ilyen, akinek egyre több fellépése van, főleg a nyári időszakban. Magánélete is nagyszerűen alakul, idén áprilisban mutatta meg a párját, akivel nagyjából egy éve jöttek össze. Most azonban nem egy boldog pillanatról számolt be az énekesnő, mivel egy fontos családtagot veszített el.

A Megasztár hetedik évadának versenyzője saját macskájára emlékezett (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Megasztár énekesnője kis kedvencét veszítette el

Egy igazi kis csoda voltál és akkor jöttél, amikor a legnagyobb szükség volt rád. Most már fentről nézel le ránk

– írta közösségi oldalán a Megasztár 2024-es évadának negyedik helyezettje.

Abigél életében mindig is fontos szerepet kapott kis kedvence, ám most már nélküle kell leküzdenie a mindennapi nehézségeket. A követők pedig együttérzésüket fejezték ki és fekete szívekkel, valamint sírós emojikkal emlékeztek meg az énekesnő macskájáról, akiről egy aranyos képet is posztolt Tóth Abigél.

Tóth Abigélt a Megasztár tavaly előtti évadában ismerte meg az ország (Fotó: Markovics Gábor)

Tóth Abigél nem maradt egyedül

Egy kisállat elvesztése mindig nehéz a gazdák számára és ilyenkor jól jön, ha van valaki az ember mellett, akinek kisírhatja fájdalmát.

Megtanultam szeretni és megtanultam azt, hogy lehetnek rossz napjaid, ha melletted van valaki, akkor az igazán melletted van. Én néha gyűlölöm magamat, a testemet. És bármikor, amikor ilyen van és sírok a fürdőszoba padlóján vagy az ágyon összekuporodva, akkor ő odajön és mindig elmondja, hogy: de nekem gyönyörű vagy

– nyilatkozta korábban az énekesnő a szerelméről.

Ám nem csak szerelme, de családja is minden nehéz helyzetben támogatja Abigélt, aki nemrég lapunknak mesélt arról, hogy mennyire szoros a kötelék közte és szülei között. „Összeteszem a két kezemet, mert nálunk a klasszikus anya-lánya, illetve apa-lánya kapcsolaton túl egy nagyon szoros, egyrészről testvéri, másrészről legjobb baráti viszony is jellemzi a szüleimmel való kötelékünket. Ez egy olyan hármas, ami elszakíthatatlan” – árulta el Tóth Abigél.