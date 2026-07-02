Sydney van den Bosch újabb csapásról számolt be: Még mindig nem értek véget a problémák álomotthonuk körül

Azt hihetnénk, hogy a sok hónapos felújítás után Sydney van den Bosch és férje végre fellélegezhet, hiszen lassan birtokba veszik régóta várt álomotthonukat. Az egykori Szerencselány azonban most elárulta, hogy egy ekkora építkezés még a beköltözés után is tud kellemetlen meglepetéseket tartogatni.

Sydney van den Bosch férje már nagyon várta a költözést (Fotó: Kliszek Antal)

Sydney van den Bosch házfelújítása nagyon elhúzódott

Sydney az elmúlt hónapokban végig őszintén mesélt a követőinek arról, milyen hullámvasúttal ér fel egy házfelújítás. Nemcsak a látványos eredményeket mutatta meg, hanem a csúszásokat, a bosszantó hibákat és azokat a nehézségeket is, amelyekkel nap mint nap szembe kellett nézniük. Nemrég végre örömhírt oszthatott meg, hiszen elkészült a régóta várt konyhájuk, amely pontosan olyan lett, amilyennek megálmodták. Úgy tűnt, végre minden a helyére kerül, most azonban újabb akadályba ütköztek.

Bár a család már fokozatosan költözik be az új otthonba, és egyre inkább belakják a házat, éppen ez hozta felszínre azokat a hibákat, amelyek korábban még rejtve maradtak. Sydney ezúttal a fürdőszobából jelentkezett be, ahol kiderült, hogy a zuhanykabinnal is komoly gond akadt.

Kiderült, hogy a zuhanykabinunkat sem sikerült megfelelően beilleszteni. Eddig sem volt egyszerű ennek a felújításnak a folyamata, de ahogy szépen lassan lakjuk be, úgy derülnek ki a további problémák. De! Nem adjuk fel. Egyszer nagyon jó lesz

– írta Sydney van den Bosch Instagram-oldalán a 24 óráig elérhető történetében.

Sydney van den Bosch lánya tavaly ősszel született (Fotó: Kliszek Antal)

A hibák ellenére pozitívan tekint Sydney van den Bosch új otthonára

Az egykori szépségkirálynőn érződik, hogy bár időnként próbára teszi a türelmüket az építkezés, továbbra sem hagyja, hogy a nehézségek elvegyék a kedvét. Inkább igyekszik humorral és pozitívan kezelni a váratlan helyzeteket, hiszen tisztában van azzal, hogy egy ilyen volumenű felújítás során szinte elkerülhetetlenek a kisebb-nagyobb hibák.

Az álomotthon tehát még mindig tartogat kihívásokat, de Sydney van den Bosch optimizmusa továbbra is töretlen. Abban bízik, hogy hamarosan minden hibát kijavítanak, és végre teljes nyugalomban élvezhetik azt az otthont, amelyért több, mint másfél éven át dolgoztak és küzdöttek.