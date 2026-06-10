Váratlan fordulat: Visszatér a képernyőre Sydney van den Bosch

Meglepő bejelentéssel jelentkezett Instagram-oldalán Sydney van den Bosch, aki légörvényes szakaszra figyelmeztette követőit, ugyanis újra képernyőre kerül a Szerencsekerék hétfőtől. A TV2 arca játékosan, egy repülős utazáshoz hasonlítva közölte a hírt, és arra kérte rajongóit, készüljenek egy kis nosztalgiára.

Sydney van den Bosch bejelentése szerint a Szerencsekerék ismét visszatér a képernyőre, igaz ezúttal ismétlésekkel jelentkezik a népszerű vetélkedő Fotó: MW

Újra látható lesz a Szerencsekerék a TV2-n!

Tisztelt Utasaim, Követőim. Előttünk kisebb légörvényes szakasz várható

– így kezdte bejegyzését Sydney van den Bosch, aki azt is hozzátette: újra képernyőre kerül a Szerencsekerék, ami számára különösen nosztalgikus élmény, hiszen mint írta, a nagyszülei értesítették a „hírről”, és úgy érzi, mintha egy egész évtized telt volna el, pedig csak öt év.

Június 15-től újra látható lesz a Szerencsekerék, ám nem új adásokkal: a 6. évad korábbi epizódjai kerülnek ismét adásba. Az estét továbbra is a hírműsorok, a Tények és a Tények Plusz vezetik fel, ezt követően 20 órától jönnek a vetélkedő ismétlései.