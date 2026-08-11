„Egy részeg veszekedés után megtörtént a legrosszabb – a barátom kollégájával kötöttem ki az ágyban, most rettegek, hogy lebukom”

Egy 32 éves nő azért fordult tanácsért, mert a barátja kollégájával csalta meg a párját egy átmulatott, alkoholtól fűtött éjszaka után. Azóta szinte felemészti a bűntudat, és attól retteg, hogy ez az egyetlen meggondolatlan hiba tönkreteszi a három éve tartó kapcsolatát.

A barátja kollégájával csalta meg a párját, most attól retteg, hogy lebukik

Fotó: 123RF

Egy 32 éves nő a barátja kollégájával csalta meg párját egy munkahelyi buli után.

A félrelépést egy féltékenységi veszekedés és egy átmulatott este előzte meg.

A nő szerint a barátja semmit sem tud a történtekről, őt azonban folyamatosan gyötri a bűntudat.

Deidre szerint a múltat már nem lehet megváltoztatni, de fontos átgondolni, mi vezetett a félrelépéshez, és mi szolgálja a legjobban a kapcsolat jövőjét.

A barátja kollégájával csalta meg a párját, most attól retteg, hogy lebukik

Elmondása szerint néhány héttel ezelőtt a párja munkahelyi nyári buliján vettek részt, ahol mindenki sokat ivott. Az este váratlan fordulatot vett, amikor a barátja féltékenységi jelenetet rendezett amiatt, hogy a nő a bárpultnál beszélgetett egy másik férfival. Bár a beszélgetés teljesen ártatlan volt, heves veszekedés alakult ki közöttük.

A nő szerint a barátja egyik kollégája volt az egyetlen, aki kiállt mellette, és megpróbálta lecsillapítani a kedélyeket. Ez azonban csak tovább fokozta a feszültséget, a férfi pedig dühösen távozott.

Mivel a nő teljesen összeomlott, a kolléga felajánlotta, hogy hazakíséri. Útközben tovább beszélgettek, majd végül a férfi lakásán kötöttek ki, ahol egy újabb ital mellett folytatták az estét. A nő úgy fogalmazott, hogy egyik dolog követte a másikat, és végül együtt töltötték az éjszakát.

Másnap reggel a barátja bocsánatot kért a veszekedésért, a pár pedig kibékült. A férfi azonban a mai napig nem tudja, mi történt azután, hogy elhagyta a bulit.

Megcsalás után kért tanácsot: a barátja kollégájával töltötte az éjszakát

A nő elárulta, hogy azóta mindössze egyszer beszélt a kollégával, amikor megegyeztek abban, hogy ami történt, óriási hiba volt, és örökre titokban kell maradnia. Ennek ellenére a bűntudat nem hagyja nyugodni, és attól fél, a barátja egyszer rájön az igazságra.

Valahányszor a barátom a munkájáról beszél, attól félek, hogy leolvassa az arcomról a bűntudatomat. Nem tudom, meddig vagyok még képes együtt élni azzal, amit tettem

– zárta tanácskérő levelét.