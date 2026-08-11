JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Egy részeg veszekedés után megtörtént a legrosszabb – a barátom kollégájával kötöttem ki az ágyban, most rettegek, hogy lebukom”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors megcsalás
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 11. 21:00
kollégabűntudattanács
Egy 32 éves nő kétségbeesetten kért tanácsot, miután egy féltékenységi veszekedést és átmulatott éjszakát követően olyan hibát követett el, amely azóta is felemészti. A barátja kollégájával csalta meg a párját, és bár a férfi semmit sem tud a történtekről, a nőt azóta is a lebukástól való félelem és a bűntudat gyötri.
N.T.
A szerző cikkei

Egy 32 éves nő azért fordult tanácsért, mert a barátja kollégájával csalta meg a párját egy átmulatott, alkoholtól fűtött éjszaka után. Azóta szinte felemészti a bűntudat, és attól retteg, hogy ez az egyetlen meggondolatlan hiba tönkreteszi a három éve tartó kapcsolatát.

A barátja kollégájával csalta meg a párját, most attól retteg, hogy lebukik
A barátja kollégájával csalta meg a párját, most attól retteg, hogy lebukik 
Fotó: 123RF
  • Egy 32 éves nő a barátja kollégájával csalta meg párját egy munkahelyi buli után.
  • A félrelépést egy féltékenységi veszekedés és egy átmulatott este előzte meg.
  • A nő szerint a barátja semmit sem tud a történtekről, őt azonban folyamatosan gyötri a bűntudat.
  • Deidre szerint a múltat már nem lehet megváltoztatni, de fontos átgondolni, mi vezetett a félrelépéshez, és mi szolgálja a legjobban a kapcsolat jövőjét.

A barátja kollégájával csalta meg a párját, most attól retteg, hogy lebukik

Elmondása szerint néhány héttel ezelőtt a párja munkahelyi nyári buliján vettek részt, ahol mindenki sokat ivott. Az este váratlan fordulatot vett, amikor a barátja féltékenységi jelenetet rendezett amiatt, hogy a nő a bárpultnál beszélgetett egy másik férfival. Bár a beszélgetés teljesen ártatlan volt, heves veszekedés alakult ki közöttük.

A nő szerint a barátja egyik kollégája volt az egyetlen, aki kiállt mellette, és megpróbálta lecsillapítani a kedélyeket. Ez azonban csak tovább fokozta a feszültséget, a férfi pedig dühösen távozott.

Mivel a nő teljesen összeomlott, a kolléga felajánlotta, hogy hazakíséri. Útközben tovább beszélgettek, majd végül a férfi lakásán kötöttek ki, ahol egy újabb ital mellett folytatták az estét. A nő úgy fogalmazott, hogy egyik dolog követte a másikat, és végül együtt töltötték az éjszakát.

Másnap reggel a barátja bocsánatot kért a veszekedésért, a pár pedig kibékült. A férfi azonban a mai napig nem tudja, mi történt azután, hogy elhagyta a bulit.

Megcsalás után kért tanácsot: a barátja kollégájával töltötte az éjszakát

A nő elárulta, hogy azóta mindössze egyszer beszélt a kollégával, amikor megegyeztek abban, hogy ami történt, óriási hiba volt, és örökre titokban kell maradnia. Ennek ellenére a bűntudat nem hagyja nyugodni, és attól fél, a barátja egyszer rájön az igazságra.

Valahányszor a barátom a munkájáról beszél, attól félek, hogy leolvassa az arcomról a bűntudatomat. Nem tudom, meddig vagyok még képes együtt élni azzal, amit tettem

– zárta tanácskérő levelét. 

Segélykiáltásra pedig a The Sun tanácsadója, Deidre reagált, aki szerint a nő súlyos hibát követett el azzal, hogy lefeküdt a barátja kollégájával, ugyanakkor abból, amit leírt, egyértelműen látszik, hogy mélyen megbánta a történteket.

A szakértő úgy véli, az önmarcangolás önmagában nem változtat a múlton, ezért inkább arra kellene koncentrálnia, hogyan tud továbblépni. Azt javasolja, gondolja át őszintén, mi vezetett a félrelépéshez: valóban csak egy ittas, indulatos pillanatban hozott rossz döntésről volt szó, vagy a kapcsolatukban is vannak olyan problémák, amelyekkel érdemes lenne foglalkozni.

Adj magadnak egy kis időt, mielőtt bármilyen döntést hoznál, és gondold át alaposan, hogy az őszinteség valóban segítene-e továbblépni, vagy csak még több fájdalmat okozna mindkettőtöknek

– zárta tanácsát Deidre.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu