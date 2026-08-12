Száraz hidegfront hoz enyhülést, eső viszont nem lesz

Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi, északkeleti szelet.

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Hajnalban 11-22 fok várható, az északi völgyekben és északkeleten frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik, helyenként átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.

Már csak 5 megyére van elsőfokú hőségriadó elrendelve.