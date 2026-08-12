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Száraz hidegfront hoz enyhülést, eső viszont nem lesz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hidegfront
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 12. 07:00
száraz hidegfronthőmérséklet
Egy száraz hidegfront miatt csökken a hőmérséklet, de esőt sajnos nem hoz.

Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi, északkeleti szelet. 

Fotó:  123RF

Hajnalban 11-22 fok várható, az északi völgyekben és északkeleten frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik, helyenként átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.

Már csak 5 megyére van elsőfokú hőségriadó elrendelve.

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