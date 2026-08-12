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Augusztus 12. mindent megváltoztat – Kozmikus rituálé a vágyaid valóra váltásához

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors újhold
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 12. 09:00
az elengedés rituáléjanapfogyatkozás
Különleges és rendkívül intenzív asztrológiai esemény közeledik: augusztus 12-én egy oroszlán újhold és egy teljes napfogyatkozás esik egybe, amely hatalmas teremtő és manifesztációs energiákat szabadít fel. Ez az útmutató segít abban, hogy összehangolódj a kozmikus erőkkel.

A szakértők szerint az elmúlt időszak kozmikus mozgásai – köztük a Chiron hátrálása, a Vénusz Mérlegbe lépése és a Mars jegyváltása – már napok óta éreztetik a hatásukat. Sokan tapasztalhatják, hogy bizonyos kapcsolatok, régi szokások vagy hitrendszerek már nem működnek természetesen. Ez az újhold arra ösztönöz mindenkit, hogy őszintén elemezze az életét, elengedje a múltat, és közelebb lépjen a valódi, autentikus önmagához. Az asztrológusok szerint ez a tökéletes este arra, hogy tiszta szívből kívánjunk valami újat az életünkbe.

Kozmikus rituálé a vágyaid valóra váltásához - mutatjuk a leírást
Kozmikus rituálé a vágyaid valóra váltásához - mutatjuk a leírást - Fotó: Alexander Polimeni / Pexels

Íme egy részletes spirituális rituálé-kalauz az augusztus 12-i oroszlán újhold és napfogyatkozás energiáinak maximális kihasználásához. Ez az útmutató segít abban, hogy összehangolódj a kozmikus erőkkel, elengedd a régit, és felerősítsd a manifesztációs képességeidet.

Kozmikus rituálé-kalauz: Oroszlán Újhold és Napfogyatkozás

Az Oroszlán a szív, a bátorság és a belső tűz jegye. A napfogyatkozás pedig egy hatalmas energetikai kapu, amely hirtelen változásokat és sorsfordító felismeréseket hozhat. Ezt a rituálét augusztus 12-én este érdemes elvégezni, amikor a Perseidák meteorraj is eléri a csúcspontját.

Amire szükséged lesz:

  • Egy csendes, nyugodt hely (akár a szabad ég alatt)
  • Egy fehér gyertya (a tisztulásért és az újhold új kezdetéért)
  • Egy darab papír és egy toll
  • Egy pohár tiszta víz
  • Egy tetszőleges kristály (opcionális, pl. hegyikristály vagy citrin a napenergiához)

 

1. Fázis: Energetikai tisztítás és térelőkészítés

A napfogyatkozás intenzív, néha nehéz energiákat mozgathat meg. Mielőtt belekezdenél a teremtésbe, meg kell tisztítanod a teret.

  • A tér megtisztítása: Ha van füstölőd (zsálya, palo santo) vagy illóolajod, járd körbe a szobát. Képzeld el, hogy a füst felold minden stagnáló vagy negatív energiát.
  • Digitális detox: Kapcsold ki a telefont és a közösségi médiát. Ez az idő most kizárólag a lelkedről és az univerzumról szól.

 2. Fázis: Az elengedés rituáléja (A Napfogyatkozás ereje)

Mivel a napfogyatkozás megkérdőjelezi a régi mintákat, ez a tökéletes pillanat a búcsúra.

  1. Gyújtsd meg a fehér gyertyát.
  2. Írd le a papírra mindazt, ami már nem szolgál téged. (Pl. „Elengedem a megfelelési kényszert, a múltbéli kudarcoktól való félelmet és azokat a kapcsolatokat, amelyek korlátozzák az önazonosságomat.”)
  3. Olvasd el magadban, majd biztonságos körülmények között (egy tűzbiztos tálban) égesd el a papírt. Nézd, ahogy a hamu elenyészik, és érezd a megkönnyebbülést.

 3. Fázis: Központosítás és Kapcsolódás (A Moonsisters módszere)

Ülj le kényelmesen, hunyd be a szemed, és kövesd az asztrológusok által javasolt fizikai rituálét:

  • Földelés: Érezd a lábaidat stabilan a talajon. Képzeld el, hogy gyökereid nőnek a föld magja felé.
  • Szívkapcsolat: Helyezd mindkét kezed a szívedre (az Oroszlán központjára). Lélegezz mélyen a mellkasodba, és érezd a saját belső ritmusodat és erődet.

4. Fázis: Szívbéli Manifesztáció (Az Újhold teremtő ereje)

A napfogyatkozás lezárja a múltat, az újhold pedig elveti a jövő magvait.

  1. A kezedet a szíveden tartva fogalmazd meg a legmélyebb vágyadat. Ne korlátozd magad, az Oroszlán jegyében merj nagyot álmodni!
  2. Jelen időben, hálával telve mondd ki hangosan vagy magadban a kívánságodat. (Pl. „Hálás vagyok, mert bátorságban, szeretetben és teljes önazonosságban élem az életemet.”)
  3. Vegyél a kezedbe egy pohár vizet. Képzeld el, hogy a szándékod tiszta energiája átjárja a vizet, majd lassan idd meg, ezzel fizikailag is befogadva az új kezdetet.

5. Fázis: Zárás és a csillagok üzenete

Oltsd el a gyertyát, vagy hagyd biztonságosan leégni. Ha teheted, lépj ki a szabadba, és nézz fel az égre. A Perseidák hullócsillagai ezen az éjszakán felerősítik a szándékaidat, és emlékeztetnek arra, hogy az univerzum támogatja a változásodat.

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