Augusztus 12. mindent megváltoztat – Kozmikus rituálé a vágyaid valóra váltásához

A szakértők szerint az elmúlt időszak kozmikus mozgásai – köztük a Chiron hátrálása, a Vénusz Mérlegbe lépése és a Mars jegyváltása – már napok óta éreztetik a hatásukat. Sokan tapasztalhatják, hogy bizonyos kapcsolatok, régi szokások vagy hitrendszerek már nem működnek természetesen. Ez az újhold arra ösztönöz mindenkit, hogy őszintén elemezze az életét, elengedje a múltat, és közelebb lépjen a valódi, autentikus önmagához. Az asztrológusok szerint ez a tökéletes este arra, hogy tiszta szívből kívánjunk valami újat az életünkbe.

Kozmikus rituálé a vágyaid valóra váltásához - mutatjuk a leírást - Fotó: Alexander Polimeni / Pexels

Íme egy részletes spirituális rituálé-kalauz az augusztus 12-i oroszlán újhold és napfogyatkozás energiáinak maximális kihasználásához. Ez az útmutató segít abban, hogy összehangolódj a kozmikus erőkkel, elengedd a régit, és felerősítsd a manifesztációs képességeidet.

Kozmikus rituálé-kalauz: Oroszlán Újhold és Napfogyatkozás

Az Oroszlán a szív, a bátorság és a belső tűz jegye. A napfogyatkozás pedig egy hatalmas energetikai kapu, amely hirtelen változásokat és sorsfordító felismeréseket hozhat. Ezt a rituálét augusztus 12-én este érdemes elvégezni, amikor a Perseidák meteorraj is eléri a csúcspontját.

Amire szükséged lesz:

Egy csendes, nyugodt hely (akár a szabad ég alatt)

Egy fehér gyertya (a tisztulásért és az újhold új kezdetéért)

Egy darab papír és egy toll

Egy pohár tiszta víz

Egy tetszőleges kristály (opcionális, pl. hegyikristály vagy citrin a napenergiához)

1. Fázis: Energetikai tisztítás és térelőkészítés

A napfogyatkozás intenzív, néha nehéz energiákat mozgathat meg. Mielőtt belekezdenél a teremtésbe, meg kell tisztítanod a teret.

A tér megtisztítása : Ha van füstölőd (zsálya, palo santo) vagy illóolajod, járd körbe a szobát. Képzeld el, hogy a füst felold minden stagnáló vagy negatív energiát.

: Ha van füstölőd (zsálya, palo santo) vagy illóolajod, járd körbe a szobát. Képzeld el, hogy a füst felold minden stagnáló vagy negatív energiát. Digitális detox: Kapcsold ki a telefont és a közösségi médiát. Ez az idő most kizárólag a lelkedről és az univerzumról szól.

2. Fázis: Az elengedés rituáléja (A Napfogyatkozás ereje)

Mivel a napfogyatkozás megkérdőjelezi a régi mintákat, ez a tökéletes pillanat a búcsúra.

Gyújtsd meg a fehér gyertyát. Írd le a papírra mindazt, ami már nem szolgál téged. (Pl. „Elengedem a megfelelési kényszert, a múltbéli kudarcoktól való félelmet és azokat a kapcsolatokat, amelyek korlátozzák az önazonosságomat.”) Olvasd el magadban, majd biztonságos körülmények között (egy tűzbiztos tálban) égesd el a papírt. Nézd, ahogy a hamu elenyészik, és érezd a megkönnyebbülést.

3. Fázis: Központosítás és Kapcsolódás (A Moonsisters módszere)