„A fiamnak csak fájt a hasa, most pedig azt mondták az orvosok: kevesebb mint egy éve van hátra”

Lesújtó diagnózis: egy 22 éves férfinak kevesebb mint egy évet jósoltak az orvosok, miután az ártalmatlannak tűnő gyomorfájása mögött egy rendkívül ritka és agresszív daganatos betegség állt.
A dél-londoni Croydonban élő Nickodemus Dacresnél negyedik stádiumú velőállományi vesesejtes karcinómát (RMC) diagnosztizáltak, amely a veserák egyik legritkább és legagresszívebb formája. A fiatal férfinél két évvel ezelőtt jelentkeztek az első tünetek: erős hasi fájdalmak kínozták, emellett véres vizeletet is tapasztalt.
A kaszinóban pókerosztóként dolgozó Nickodemus hónapokon át különböző vizsgálatokon esett át, miközben az állapota folyamatosan romlott. A végleges diagnózist 2025. február 6-án állították fel. Azóta szinte folyamatosan kórházi kezelésre szorul, édesanyja, az 59 éves Donna Dacres pedig végig mellette áll.
A nő elmondta, az orvosok szerint az Egyesült Királyságban rajta kívül mindössze kilenc embernél diagnosztizálták ezt a ritka daganattípust. A Ricky Casey Trust szerint világszerte sem ismert pontosan, hány embert érint a velőállományi vesesejtes karcinóma. Az RMC-vel kapcsoatban világszerte eddig kevesebb mint 400 ilyen megbetegedést dokumentáltak.
Anyaként semmi sem készít fel arra, hogy végignézd, ahogy a gyermeked szenved, miközben szinte semmit sem tehetsz azért, hogy enyhítsd a fájdalmát. Minden egyes nap sírok. Amikor ránézek a fiamra, egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez megtörténik vele. Korábban egy életvidám fiatalember volt, aki bárhová ment, mindenhol jókedvet teremtett. Számomra még az is borzasztóan nehéz, hogy bemenjek a kórházba és így lássam őt
– mondta Donna Dacres megrendülten fia állapotáról.
Nickodemusnál 2024 júliusában, munka közben jelentkezett először az elviselhetetlen hasi fájdalom, de eleinte nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Amikor azonban kiment a mosdóba, és vizelés helyett vér távozott, egyik kollégája azonnal a sürgősségi osztályra vitte.
Öt nap kórházi kezelés után Nickodemust végül hazaengedték, és visszatérhetett a munkájába. A következő hónapokban számos vizsgálaton esett át, mígnem egy képalkotó vizsgálat egy kisebb daganatot mutatott ki a jobb veséjében. A családnak ekkor még nem mondták, hogy rosszindulatú elváltozásról lehet szó.
A daganat azonban tovább növekedett, a fájdalmai pedig egyre erősödtek. Ezért 2024 decemberében az orvosok eltávolították a veséjét és több nyirokcsomóját is, hogy részletesebb vizsgálatokat végezhessenek.
Donna elmondása szerint 2025 februárjában telefonhívást kapott, amelyben arra kérték, hogy a lehető leghamarabb vigye be a fiát a kórházba. Ott közölték velük a lesújtó diagnózist: Nickodemusnál egy rendkívül ritka és agresszív veserákot állapítottak meg.
Nickodemus daganata annyira ritka, hogy a célzott kemoterápiás kezelést – amely segíthetne a daganatok zsugorításában – az brit állami egészségügyi rendszer (NHS) nem finanszírozza automatikusan. Donna elmondta, hogy fia a múlt héten kezdte meg a kezelést, amely 28 naponta 8000 fontba (mintegy 4,1 millió forintba) kerül. A teljes terápia költsége meghaladja az 50 000 fontot (körülbelül 25,5 millió forintot). A család ezért adománygyűjtő kampányt indított a GoFundMe oldalon, hogy előteremtse a kezeléshez szükséges összeget. A felhívásra eddig több mint 11 000 font (nagyjából 5,6 millió forint) érkezett – írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.