„A fiamnak csak fájt a hasa, most pedig azt mondták az orvosok: kevesebb mint egy éve van hátra”

Lesújtó diagnózis: egy 22 éves férfinak kevesebb mint egy évet jósoltak az orvosok, miután az ártalmatlannak tűnő gyomorfájása mögött egy rendkívül ritka és agresszív daganatos betegség állt.

Lesújtó diagnózis: ritka veserákot diagnosztizáltak egy 22 éves férfinál, kevesebb mint egy éve lehet hátra Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A 22 éves Nickodemus Dacresnél a veserák egyik legritkább és legagresszívebb formáját diagnosztizálták.

A fiatal férfi először erős hasi fájdalmat és véres vizeletet tapasztalt, később derült ki a lesújtó diagnózis.

A célzott kezelés több mint 25 millió forintba kerül, de azt az NHS nem finanszírozza automatikusan.

A család adománygyűjtést indított, hogy előteremtse a fiatal életét meghosszabbítható kezelés költségeit.

Lesújtó diagnózis: ritka veserákot diagnosztizáltak egy 22 éves férfinál, kevesebb mint egy éve lehet hátra

A dél-londoni Croydonban élő Nickodemus Dacresnél negyedik stádiumú velőállományi vesesejtes karcinómát (RMC) diagnosztizáltak, amely a veserák egyik legritkább és legagresszívebb formája. A fiatal férfinél két évvel ezelőtt jelentkeztek az első tünetek: erős hasi fájdalmak kínozták, emellett véres vizeletet is tapasztalt.

A kaszinóban pókerosztóként dolgozó Nickodemus hónapokon át különböző vizsgálatokon esett át, miközben az állapota folyamatosan romlott. A végleges diagnózist 2025. február 6-án állították fel. Azóta szinte folyamatosan kórházi kezelésre szorul, édesanyja, az 59 éves Donna Dacres pedig végig mellette áll.

A nő elmondta, az orvosok szerint az Egyesült Királyságban rajta kívül mindössze kilenc embernél diagnosztizálták ezt a ritka daganattípust. A Ricky Casey Trust szerint világszerte sem ismert pontosan, hány embert érint a velőállományi vesesejtes karcinóma. Az RMC-vel kapcsoatban világszerte eddig kevesebb mint 400 ilyen megbetegedést dokumentáltak.

„Minden egyes nap sírok” – megszólalt az édesanya a lesújtó diagnózisról

Anyaként semmi sem készít fel arra, hogy végignézd, ahogy a gyermeked szenved, miközben szinte semmit sem tehetsz azért, hogy enyhítsd a fájdalmát. Minden egyes nap sírok. Amikor ránézek a fiamra, egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez megtörténik vele. Korábban egy életvidám fiatalember volt, aki bárhová ment, mindenhol jókedvet teremtett. Számomra még az is borzasztóan nehéz, hogy bemenjek a kórházba és így lássam őt

– mondta Donna Dacres megrendülten fia állapotáról.