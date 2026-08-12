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„A fiamnak csak fájt a hasa, most pedig azt mondták az orvosok: kevesebb mint egy éve van hátra”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 12. 08:00
diagnóziskórházi kezelésrákveseédesanya
Egy 22 éves fiatal élete egyik pillanatról a másikra fordult rémálommá, amikor az ártalmatlannak tűnő hasi fájdalomról kiderült, hogy egy rendkívül ritka és agresszív veserák tünete. A lesújtó diagnózis szerint az orvosok úgy vélik, kevesebb mint egy éve lehet hátra, családja pedig kétségbeesetten gyűjt pénzt a reményt jelentő kezelésre.
N.T.
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Lesújtó diagnózis: egy 22 éves férfinak kevesebb mint egy évet jósoltak az orvosok, miután az ártalmatlannak tűnő gyomorfájása mögött egy rendkívül ritka és agresszív daganatos betegség állt.

Lesújtó diagnózis: ritka veserákot diagnosztizáltak egy 22 éves férfinál, kevesebb mint egy éve lehet hátra
Lesújtó diagnózis: ritka veserákot diagnosztizáltak egy 22 éves férfinál, kevesebb mint egy éve lehet hátra Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)
  • A 22 éves Nickodemus Dacresnél a veserák egyik legritkább és legagresszívebb formáját diagnosztizálták.
  • A fiatal férfi először erős hasi fájdalmat és véres vizeletet tapasztalt, később derült ki a lesújtó diagnózis.
  • A célzott kezelés több mint 25 millió forintba kerül, de azt az NHS nem finanszírozza automatikusan.
  • A család adománygyűjtést indított, hogy előteremtse a fiatal életét meghosszabbítható kezelés költségeit.

Lesújtó diagnózis: ritka veserákot diagnosztizáltak egy 22 éves férfinál, kevesebb mint egy éve lehet hátra

A dél-londoni Croydonban élő Nickodemus Dacresnél negyedik stádiumú velőállományi vesesejtes karcinómát (RMC) diagnosztizáltak, amely a veserák egyik legritkább és legagresszívebb formája. A fiatal férfinél két évvel ezelőtt jelentkeztek az első tünetek: erős hasi fájdalmak kínozták, emellett véres vizeletet is tapasztalt.

A kaszinóban pókerosztóként dolgozó Nickodemus hónapokon át különböző vizsgálatokon esett át, miközben az állapota folyamatosan romlott. A végleges diagnózist 2025. február 6-án állították fel. Azóta szinte folyamatosan kórházi kezelésre szorul, édesanyja, az 59 éves Donna Dacres pedig végig mellette áll.

A nő elmondta, az orvosok szerint az Egyesült Királyságban rajta kívül mindössze kilenc embernél diagnosztizálták ezt a ritka daganattípust. A Ricky Casey Trust szerint világszerte sem ismert pontosan, hány embert érint a velőállományi vesesejtes karcinóma. Az RMC-vel kapcsoatban világszerte eddig kevesebb mint 400 ilyen megbetegedést dokumentáltak.

„Minden egyes nap sírok” – megszólalt az édesanya a lesújtó diagnózisról 

Anyaként semmi sem készít fel arra, hogy végignézd, ahogy a gyermeked szenved, miközben szinte semmit sem tehetsz azért, hogy enyhítsd a fájdalmát. Minden egyes nap sírok. Amikor ránézek a fiamra, egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez megtörténik vele. Korábban egy életvidám fiatalember volt, aki bárhová ment, mindenhol jókedvet teremtett. Számomra még az is borzasztóan nehéz, hogy bemenjek a kórházba és így lássam őt

– mondta Donna Dacres megrendülten fia állapotáról.

Nickodemusnál 2024 júliusában, munka közben jelentkezett először az elviselhetetlen hasi fájdalom, de eleinte nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Amikor azonban kiment a mosdóba, és vizelés helyett vér távozott, egyik kollégája azonnal a sürgősségi osztályra vitte.

Öt nap kórházi kezelés után Nickodemust végül hazaengedték, és visszatérhetett a munkájába. A következő hónapokban számos vizsgálaton esett át, mígnem egy képalkotó vizsgálat egy kisebb daganatot mutatott ki a jobb veséjében. A családnak ekkor még nem mondták, hogy rosszindulatú elváltozásról lehet szó.

A daganat azonban tovább növekedett, a fájdalmai pedig egyre erősödtek. Ezért 2024 decemberében az orvosok eltávolították a veséjét és több nyirokcsomóját is, hogy részletesebb vizsgálatokat végezhessenek.

Milliókba kerül az egyetlen reményt jelentő kezelés

Donna elmondása szerint 2025 februárjában telefonhívást kapott, amelyben arra kérték, hogy a lehető leghamarabb vigye be a fiát a kórházba. Ott közölték velük a lesújtó diagnózist: Nickodemusnál egy rendkívül ritka és agresszív veserákot állapítottak meg.

Nickodemus daganata annyira ritka, hogy a célzott kemoterápiás kezelést – amely segíthetne a daganatok zsugorításában – az brit állami egészségügyi rendszer (NHS) nem finanszírozza automatikusan. Donna elmondta, hogy fia a múlt héten kezdte meg a kezelést, amely 28 naponta 8000 fontba (mintegy 4,1 millió forintba) kerül. A teljes terápia költsége meghaladja az 50 000 fontot (körülbelül 25,5 millió forintot). A család ezért adománygyűjtő kampányt indított a GoFundMe oldalon, hogy előteremtse a kezeléshez szükséges összeget. A felhívásra eddig több mint 11 000 font (nagyjából 5,6 millió forint) érkezett – írja a Mirror.

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