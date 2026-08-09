Súlyosan sérült 9 éves kislányt találtak, a kórházban örökre lehunyta a szemét

Minnie-t augusztus 3-án, hétfőn hajnali 0:02-kor találták meg súlyosan sérülten az Elliot Ipari Park területén. A mentők a kislányt dundee-i Ninewells Kórházba szállították, ahol nem sokkal később életét vesztette. Az eset során további három embert is kórházba vittek, őket később hazaengedték.

A kislány halála megrendítette a közösséget / Fotó: Matej / Pexels

Nem világos, miként sérült meg a kislány

A rendőrség őrizetbe vett és vádat emelt egy 35 éves férfi ellen Minnie halálával összefüggésben. A család a Police Scotland közvetítésével a következő nyilatkozatot adta ki:

Mérhetetlenül összetörtünk szeretett, hihetetlen, gyönyörű és bátor Minnie Moo elvesztése miatt. Arra kérjük a nyilvánosságot, hogy ebben a rendkívül nehéz időszakban tartsák tiszteletben családunk magánéletét.

A rendőrség közölte, hogy a haláleset körülményeinek vizsgálata továbbra is folyamatban van.

Egy helyi vállalkozó azt mondta, hogy a tragédia előtti órákban látta a családot. Elmondása szerint egy szabadtéri kempingben készítettek ételt. Egy másik szemtanú arról számolt be, hogy egy autó mellett sátrat állítottak fel, amit „szokatlan látványnak” nevezett.

A tragédia helyszínén azóta virágokat helyeztek el. Az ipari park nappal forgalmas terület, ahol folyamatos a munkások ki- és bejárása. A közelben lakónegyed, bevásárlópark, Arbroath tengerpartja, valamint két lakókocsipark is található. A hét elején a rendőrség nagy területet zárt le: egy füves részt, a gyalogutat és a mellette lévő útszakaszt. Egy járművet is lefoglaltak, miközben a helyszínen igazságügyi szakértők dolgoztak.

A lezárt autó egy kék elektromos Peugeot volt. Az első szélvédőt napellenző takarta, a hátsó oldalablakra pedig egy takarót terítettek, hogy ne lehessen belátni. A jármű körül a füvön szétszórt tárgyak és bevásárlószatyrok hevertek. Sajtóértesülések szerint az autót kedden elszállították. A környéken élők megrázónak nevezték a történteket, és úgy fogalmaztak, hogy az összetartó közösséget sokkolta az eset - írja a Daily Star. Bill Smith helyi lakos így nyilatkozott: