Végre elkészült Sydney van den Bosch konyhája!

Másfél éve követhetik nyomon a rajongók Sydney van den Bosch és férje álomotthonának építését. Az egykori Szerencselány és modell sosem próbálta azt a látszatot kelteni, hogy minden zökkenőmentesen halad, sőt, őszintén beszélt az építkezés nehézségeiről, a csúszásokról és azokról a kellemetlenségekről is, amelyekkel egy ekkora projekt során szinte mindenki szembesül. Most azonban végre örömhírről számolhatott be.

Sydney van den Bosch házfelújítása már több mint másfél éve tart (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Sydney van den Bosch felújítása hamarosan befejeződhet

Sydney közösségi oldalán megmutatta, hogy elkészült álomotthonuk egyik legfontosabb része, a régóta várt konyha. A videóban büszkén mutatta meg a gyönyörű konyhapultot, amely pontosan olyan lett, amilyennek hónapokkal ezelőtt megálmodták. Az édesanya szerint már a tervezés legelején tudták, hogy ez lesz a ház lelke.

Amikor megálmodtuk az otthonunkat, egy dolgot biztosan tudtunk: a konyha nem csupán egy helyiség lesz, hanem az a hely, ahol a reggeli kávék, a családi beszélgetések és a legszebb pillanatok születnek, valamiért bármilyen esemény van nálunk a nappaliig sosem jutunk el…mindenki mindig a konyhában szeret lenni…. Ez gondolom nem csak nálunk van így

– írta Sydney van den Bosch Instagram-oldalára.

Sydney van den Bosch és férje már nagyon várják, hogy beköltözhessenek az otthonukba (Fotó: Kliszek Antal)

Sydney van den Bosch háza egyik legfontosabb része elkészült

A felújítás hosszú hónapjai alatt Sydney rendszeresen betekintést engedett a kulisszák mögé. Nemcsak a látványos előrelépéseket mutatta meg, hanem azokat a pillanatokat is, amikor úgy tűnt, hogy semmi sem a tervek szerint alakul. Éppen ezért különösen fontosnak tartotta, hogy ezúttal végre egy pozitív mérföldkőről is beszámoljon.

Pontosan tudjátok min mentünk keresztül az építkezésünkön. Ezért is osztom meg veletek ezt a videót, hogy a sok rossz mellett ideje beszámolnom a jó dolgokról is.

A felvételek alapján minden várakozást megért a hosszú hónapokig tartó munka. A letisztult, elegáns konyha és a különleges konyhapult tökéletesen illeszkedik az otthon stílusához, a rajongók pedig sorra dicsérték az elkészült végeredményt.

Bár a házon még akadnak befejezésre váró feladatok, úgy tűnik, Sydney és családja újabb hatalmas lépést tett afelé, hogy végre teljes pompájában élvezhessék régóta épülő álomotthonukat. Ha pedig az egész ház olyan lesz, mint az elkészült konyha, akkor minden bizonnyal egy igazán különleges otthon születik.