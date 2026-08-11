Szívszorító sorokkal mutatta meg kislányát Szandi lánya: Blanka megható vallomást tett egyhetes babájának

Egy héttel ezelőtt új fejezet kezdődött Szandi családjának életében: megszületett unokája, Hazel Rose. Szandi lánya, Bogdán Blanka most egy megható videóban engedett betekintést az első napokba, és megmutatta, milyen apró és mégis milyen erős a kislánya.
Szandi unokája hat héttel hamarabb érkezett a vártnál, ezért több napig intenzív osztályon kellett feküdnie a babának és a kismamának. Természetesen ez csak rutineljárás volt, de egy édesanya életében értelemszerűen megjelenik egy semmihez sem hasonlítható aggodalom. Blanka a közösségi oldalán osztotta meg a felvételt, amelyen többek között azt is láthatjuk, ahogy a kórházban az ápolók gondoskodnak Hazelről. A kicsi nagyokat pislogva próbálja érzékelni a körülötte lévőket, s felfedezni a világot, ahová nemrég csöppent. A videó későbbi részében már édesanyja karjaiban pihen a pici, Blanka pedig gyengéden magához öleli, puszit ad neki és szeretettel babusgatja. A felvételhez több angol nyelvű feliratot is készített, amelyekben őszintén fogalmazta meg mindazokat az érzéseket, amelyek az elmúlt napokban kavaroghattak benne. A feliratok magyarra fordítva egészen meghatóak:
Sajnálom, hogy a testem már nem tudott tovább biztonságban tartani téged. Sajnálom, hogy nem én lehettem az első, aki a karjában tartott. Sajnálom, hogy ölelés és babusgatás helyett idegeneknek kellett csöveket és vezetékeket helyezniük a testedre, hogy egészséges maradj. Sajnálom, hogy ilyen nehéz küzdelemmel kellett megérkezned a világba. Sajnálom, hogy nem lehettem mindig melletted. Te tanítottál meg arra, hogyan legyek erős, és megmutattad nekem, milyen erős vagy valójában
– fogalmazott a videóban.
A szívszorító sorokból érezni lehet, hogy Blanka számára korántsem volt könnyű az elmúlt időszak. Miközben minden édesanya arra vágyik, hogy gyermeke érkezésekor azonnal magához ölelhesse a kisbabáját, neki meg kellett élnie azt is, hogy Hazelről mások gondoskodjanak, és az első pillanatokban nem lehetett folyamatosan a kislánya mellett. A megható bejegyzéshez Bogdán Blanka édesanyja, Szandi is hozzászólt. Az énekesnő számára különösen erős lehetett mindaz, amit lánya megosztott, hiszen több mint két és fél évtizeddel ezelőtt ő maga is átélte ugyanezt az anyai aggodalmat.
26 évvel ezelőtt ugyanezt az utat már egyszer végigjártam veled… és most az élet megismételte önmagát. Akkor édesanyaként aggódtam érted minden egyes pillanatban, most pedig nagymamaként érzem ugyanazt a szívszorító aggodalmat értetek. Talán ezért is érint minden egyes szavad ennyire mélyen… mert pontosan tudom, mit érzel. De most már tudom, hogy minden rendben lesz! Édes kislányom, nagyon büszke vagyok rád! Csodálatos édesanyja vagy a mi édes, aprócska unokánknak
– írta Szandi lánya Instagram bejegyzéséhez.
A család számára tehát Hazel Rose érkezése nem csupán egy új élet kezdetét jelenti, hanem egy különleges körforgást is: Szandi egykor Blankáért aggódott, most pedig lánya mellett áll, miközben ő maga válik édesanyává. A kislány mindössze egyhetes, de már most rengeteg szeretet veszi körül. Blanka megható felvétele pedig azt is megmutatja, hogy a legnehezebb pillanatok után milyen semmihez sem fogható érzés lehet végre magához ölelni azt a gyermeket, akiért az ember minden erejével küzd.
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