Szívszorító sorokkal mutatta meg kislányát Szandi lánya: Blanka megható vallomást tett egyhetes babájának

Egy héttel ezelőtt új fejezet kezdődött Szandi családjának életében: megszületett unokája, Hazel Rose. Szandi lánya, Bogdán Blanka most egy megható videóban engedett betekintést az első napokba, és megmutatta, milyen apró és mégis milyen erős a kislánya.

Szandi lánya egy héttel ezelőtt adott életet a kislányának (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin)

Szandi lánya szülése hat héttel korábban történt a vártnál

Szandi unokája hat héttel hamarabb érkezett a vártnál, ezért több napig intenzív osztályon kellett feküdnie a babának és a kismamának. Természetesen ez csak rutineljárás volt, de egy édesanya életében értelemszerűen megjelenik egy semmihez sem hasonlítható aggodalom. Blanka a közösségi oldalán osztotta meg a felvételt, amelyen többek között azt is láthatjuk, ahogy a kórházban az ápolók gondoskodnak Hazelről. A kicsi nagyokat pislogva próbálja érzékelni a körülötte lévőket, s felfedezni a világot, ahová nemrég csöppent. A videó későbbi részében már édesanyja karjaiban pihen a pici, Blanka pedig gyengéden magához öleli, puszit ad neki és szeretettel babusgatja. A felvételhez több angol nyelvű feliratot is készített, amelyekben őszintén fogalmazta meg mindazokat az érzéseket, amelyek az elmúlt napokban kavaroghattak benne. A feliratok magyarra fordítva egészen meghatóak:

Sajnálom, hogy a testem már nem tudott tovább biztonságban tartani téged. Sajnálom, hogy nem én lehettem az első, aki a karjában tartott. Sajnálom, hogy ölelés és babusgatás helyett idegeneknek kellett csöveket és vezetékeket helyezniük a testedre, hogy egészséges maradj. Sajnálom, hogy ilyen nehéz küzdelemmel kellett megérkezned a világba. Sajnálom, hogy nem lehettem mindig melletted. Te tanítottál meg arra, hogyan legyek erős, és megmutattad nekem, milyen erős vagy valójában

– fogalmazott a videóban.