„Valahol ez egy kicsit fájt” – szívszorító vallomást tett Sydney van den Bosch

Érzelmes posztot osztott meg közösségi média oldalán Sydney van den Bosch. Az egykori szépségkirálynő, modell és édesanya ugyanis nehezen viselte azt, hogy kislánya, Lia Elysee születése óta először kellett nélküle útra kelnie, ami miatt egy éjszakát is távol töltött. A csöppség addig nagyszüleivel volt, teljes biztonságban, így szinte észre sem vette szülei hiányát. És habár ennek Sydney alapvetően örült, valahol mégis fájt neki.

Vallomást tett Sydney van den Bosch

A sztármami férjével a Cannes-i Filmfesztiválra volt hivatott, ahol elképesztő élményben volt része az ikonikus francia helyszínek és sztárok között. Ezt természetesen fotók formájában is megörökítette. Ezek közül osztott most meg egy vörösszőnyeges szelfit, amelyhez egy vallomás is tartozott:

Egy szelfit remélem megengedtek nekünk még erről a hétvégéről illetve néhány gondolatot. Első alkalom volt, hogy a kislányunk nélkül töltöttünk egyetlen éjszakát. A konklúzió, hogy egyértelműen mi viseltük rosszabbul a hiányát, mint ő. Amikor haza értünk, semmi óriás ováció nem fogadott minket, hanem játszott tovább mintha mi sem történt volna. Nyilván valahol ez egy kicsit fájt, de közben elképesztően jó érzés. Próbálunk, majd erre is bevezetni valamiféle rendszert, hogy 2-3 havonta lophassunk 1 ilyen kiruccanást kettesben. Szóval így mutat Api és Anyi, Benjamin és Sydneyként. és itt is óriási köszönet Mamának, Nagymamának, Nagypapának akik helyettesítettek minket

- fogalmazta meg gondolatait a modell.