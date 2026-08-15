Gelencsér Tímea mindent bevallott a lánybúcsújáról: Erre készül az esküvőjén

Különleges időszakot él meg Gelencsér Tímea: hamarosan férjhez megy, így a nagy nap előtt a barátnői is gondoskodtak arról, hogy méltó módon ünnepeljék meg a menyasszonyt.

Gelencsér Tímea kezét tavaly februárban kérte meg a szerelme (Fotó: Bors)

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Gelencsér Timi múlt hétvégén tartotta a lánybúcsúját, amelyről azt is elárulta, hogy egyáltalán nem vágyott hagyományos, feladatokkal és utcai megpróbáltatásokkal tarkított bulira.

Nagyon nem vagyok lánybúcsús típus, és nem is szerettem volna olyat, amilyen a filmekben van vetkőző pasival, meg utcai bátorságpróbával. Csak egy napot szerettem volna eltölteni a barátnőimmel, akikkel egész nap jól érzem magam, és ha lehet, akkor hajókázzunk egyet a Balatonon

– kezdte Gelencsér Timi a Borsnak.

A barátnői pontosan tudták, mire vágyik Timi, ezért alaposan megszervezték számára a programot. A balatoni hajókázást egy csajos brunch előzte meg, ráadásul a menüt is teljesen a menyasszony személyére szabták.

Nagyon ügyesen megszervezték a tesóim és a barátnőim. Ráadásul nem "csak" egy hajókázás volt, hanem volt előtte egy kis csajos brunch is. A menüt nagyon személyre szabták, minden pontja hozzám köthető volt.

„Most például az Aktív egy új dolog az életemben, így lett Aktív szendvics, de volt Exatlon Bajnok reggeli, és még a kutyusomra is gondoltak, ugyanis volt Füge kedvence, azaz Eggs Benedict, ráadásul Dancing Queen koktél is volt, ami a Dancing with the Starsra utalt, és még volt sok hasonló meglepetés. Nagyon találó volt minden” – mesélte.

A közös hajózás sem telt eseménytelenül, Timi néhány játékos feladatot és kvízt is kapott. A nap végül egy közös vacsorával zárult a kikötőben.

„Kvízeket kellett kitöltenem, verset kellett írnom, szóval ilyen szokásos aranyos feladatokat kaptam. A hajókázás nagyon jól sikerült, szuper időnk volt végig, ezután pedig vacsoráztunk egyet a kikötőben. Egy teljes, békés, nyugis, kicsit koccintós nap lett belőle, de közben nagyon sokat nevettünk, nagyon jól éreztük magunkat. Pont ilyesmire vágytam, sőt, a lányok még túl is szárnyalták az elképzelésemet.”