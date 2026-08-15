Gelencsér Tímea mindent bevallott a lánybúcsújáról: Erre készül az esküvőjén

Különleges időszakot él meg Gelencsér Tímea: hamarosan férjhez megy, így a nagy nap előtt a barátnői is gondoskodtak arról, hogy méltó módon ünnepeljék meg a menyasszonyt.
Gelencsér Timi múlt hétvégén tartotta a lánybúcsúját, amelyről azt is elárulta, hogy egyáltalán nem vágyott hagyományos, feladatokkal és utcai megpróbáltatásokkal tarkított bulira.
Nagyon nem vagyok lánybúcsús típus, és nem is szerettem volna olyat, amilyen a filmekben van vetkőző pasival, meg utcai bátorságpróbával. Csak egy napot szerettem volna eltölteni a barátnőimmel, akikkel egész nap jól érzem magam, és ha lehet, akkor hajókázzunk egyet a Balatonon
– kezdte Gelencsér Timi a Borsnak.
A barátnői pontosan tudták, mire vágyik Timi, ezért alaposan megszervezték számára a programot. A balatoni hajókázást egy csajos brunch előzte meg, ráadásul a menüt is teljesen a menyasszony személyére szabták.
Nagyon ügyesen megszervezték a tesóim és a barátnőim. Ráadásul nem "csak" egy hajókázás volt, hanem volt előtte egy kis csajos brunch is. A menüt nagyon személyre szabták, minden pontja hozzám köthető volt.
„Most például az Aktív egy új dolog az életemben, így lett Aktív szendvics, de volt Exatlon Bajnok reggeli, és még a kutyusomra is gondoltak, ugyanis volt Füge kedvence, azaz Eggs Benedict, ráadásul Dancing Queen koktél is volt, ami a Dancing with the Starsra utalt, és még volt sok hasonló meglepetés. Nagyon találó volt minden” – mesélte.
A közös hajózás sem telt eseménytelenül, Timi néhány játékos feladatot és kvízt is kapott. A nap végül egy közös vacsorával zárult a kikötőben.
„Kvízeket kellett kitöltenem, verset kellett írnom, szóval ilyen szokásos aranyos feladatokat kaptam. A hajókázás nagyon jól sikerült, szuper időnk volt végig, ezután pedig vacsoráztunk egyet a kikötőben. Egy teljes, békés, nyugis, kicsit koccintós nap lett belőle, de közben nagyon sokat nevettünk, nagyon jól éreztük magunkat. Pont ilyesmire vágytam, sőt, a lányok még túl is szárnyalták az elképzelésemet.”
Timi tehát hamarosan feleség lesz, az esküvő napja pedig folyamatosan közeleg. A műsorvezető úgy érzi, az esküvő nem egy teljesen új élet kezdetét jelenti, hanem sokkal inkább annak a kapcsolatnak a megkoronázása, amelyben már eddig is éltek.
„Szerintem ezeket az eseményeket jó megélni és átélni, de sokan úgy gondolnak erre, hogy utána új életem lesz. Ezzel nem teljesen értek egyet, nem így tekintek erre, hanem úgy, hogy összekötjük az életünket, ami egy nagyon szép, boldog és megható nap lesz, de attól még az élet ugyanúgy meg tovább.”
A nagy nap közeledtével azonban Timi már azt is tudja, hogy a meghatottságot nem fogja tudni visszatartani. Sőt, előre felkészült arra, hogy az esküvőn alighanem könnyek között mondja majd ki a boldogító igent.
Biztosan végig fogom sírni az egészet! Mondtam is a sminkesnek, hogy vízálló sminket csináljon, mert a boldogságtól és a meghatottságtól képtelen leszek visszatartani a könnyeimet. Még azt is elmondta, hogyan kell sírni úgy, hogy az ne menjen a smink kárára: le kell hajtanom a fejem, majd letapintanom a könnycseppet a szemem közepéből. Szóval elvileg nem szabad hagynom, hogy legördüljenek, de szerintem esélytelen, hogy erre oda tudok majd figyelni!
– nevetett Timi.
A menyasszony tehát már egyre inkább ráhangolódik az esküvőre, és bevallása szerint az izgatottság is megérkezett. A párnál azonban még a vőlegény legénybúcsúja is hátravan.
Most már azért hangolódunk, kezdek már izgulni. A legénybúcsú pedig majd ezen a hétvégén lesz.
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