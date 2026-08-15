Az utcán él a Baywatch-sztár egykori felesége – Hollywood hullócsillagai, akik előtt nagy lehetőség állt, de nem tudtak vele élni

Az Alkonyat filmek után Taylor Lautnert Hollywood ügyeletes szépfiújának kiáltották ki, ám a vámpíros szerelmi történet befejezése után nem tudott sikeres főszerepeket megcsípni, és több filmje is megbukott.
Mindenki kedvenc Weasleyje Rupert Grint a világsikerű Harry Potter-filmek után, nem tudta fenntartani a filmgyárosok figyelmét. Ugyan több angol sorozatban is szerepet kapott, de valójában, még mindig a kis kelekótya Ront látják benne a rendezők.
Úgy tűnik a Gyűrűk ura-filmek Frodója ugyan a filmvászonon elhagyta a Megyét, de a valóságban, mégiscsak ottragadt. Gyerekkorában kapkodtak Elijah Woodért a filmstúdiók, ám az éveken át tartó hobbit kalandja röghöz kötötte a színészt.
A limonádék színésznője Amanda Bynes gyermeki bájával lopta be magát az emberek szívébe, később azonban szinte nyomtalanul eltűnt a képernyőkről. Manapság már inkább a furcsa hóbortjairól és megváltozott külsejéről írnak az újságok.
A Baywatch sztárjának, Jeremy Jacksonnak a felesége, Loni Willison többször is feltűnt a mozikban, ma már azonban csak árnyéka önmagának. Az egykori modell, manapság egy bevásárlókocsival járja Hollywood utcáit és hajléktalanként éli a mindennapjait – írja a Fanny magazin.
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