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Az utcán él a Baywatch-sztár egykori felesége – Hollywood hullócsillagai, akik előtt nagy lehetőség állt, de nem tudtak vele élni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Taylor Lautner
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 15. 09:00
HollywoodRyan Gosling
Volt idő, mikor az egész világ értük rajongott, ma pedig már alig hallani róluk. Hollywood történetében számos olyan sztár akadt, aki a csúcsról zuhant a mélybe és soha többé nem tudott visszakapaszkodni.
N.T.
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Az Alkonyat filmek után Taylor Lautnert Hollywood ügyeletes szépfiújának kiáltották ki, ám a vámpíros szerelmi történet befejezése után nem tudott sikeres főszerepeket megcsípni, és több filmje is megbukott.

Taylor Lautner egyike Hollywood nagy hullócsillagainak
 Taylor Lautner egyike Hollywood nagy hullócsillagainak Fotó: Faye Sadou / Northfoto

Hollywood legnagyobb hullócsillagai 

Mindenki kedvenc Weasleyje Rupert Grint a világsikerű Harry Potter-filmek után, nem tudta fenntartani a filmgyárosok figyelmét. Ugyan több angol sorozatban is szerepet kapott, de valójában, még mindig a kis kelekótya Ront látják benne a rendezők.

HARRY POTTER A L'ECOLE DES SORCIERS - HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE (2001)
Rupert Grint, mint Ron  Weasley
Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Úgy tűnik a Gyűrűk ura-filmek Frodója ugyan a filmvászonon elhagyta a Megyét, de a valóságban, mégiscsak ottragadt. Gyerekkorában kapkodtak Elijah Woodért a filmstúdiók, ám az éveken át tartó hobbit kalandja röghöz kötötte a színészt.

Le Seigneur des anneaux Le retour du roi
Elijah Wood örökké Frodo marad
Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A limonádék színésznője Amanda Bynes gyermeki bájával lopta be magát az emberek szívébe, később azonban szinte nyomtalanul eltűnt a képernyőkről. Manapság már inkább a furcsa hóbortjairól és megváltozott külsejéről írnak az újságok.

She s the man
Amanda Bynes előtt ott volt a lehetőség, mégsem tudott élni vele
Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A Baywatch sztárjának, Jeremy Jacksonnak a felesége, Loni Willison többször is feltűnt a mozikban, ma már azonban csak árnyéka önmagának. Az egykori modell, manapság egy bevásárlókocsival járja Hollywood utcáit és hajléktalanként éli a mindennapjait – írja a Fanny magazin

Loni Willison ma már az utcán él
Fotó: TheImageDirect.com

 

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