"Rémisztő volt 26 évesen ezt hallani" – fülfertőzésnek hitték, ritka rák támadta meg az újdonsült édesapát

Kegyetlen igazsággal kell szembenéznie egy fiatal édesapának, akinek a kislánya a közelmúltban jött világra: nem biztos, hogy megéri gyermeke nagy pillanatait. Noha a férfi első tünetei fülfertőzésre utaltak, később kiderült: a koponyáján egy hatalmas tumor növekszik. Noha megoperálták, nincs túl a vészen, ráadásul a családja most anyagi támogatásra is szorul, miután őt folyamatosan kezelik, párja pedig első gyermeküknek adott életet.

Fülfertőzésnek hitték az első tüneteket. Végül kiderült: ritka koponyarák támadta meg az édesapát

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Fülfertőzésnek indult, ritka rák lett belőle

Az angliai Stanford-le-Hope-ban élő Jake Watts első tünetei alapján az orvosok fülfertőzésre tippeltek és antibiotikumokat írtak fel neki. A szerek azonban nem használtak, Watts pedig egyre rosszabbul lett. Aztán egy rutin szemvizsgálat változtatott meg mindent: a jobb szeme mögött ugyanis megnövekedett nyomást mértek. Noha ezt magas vérnyomás is okozhatja, beutalták az onkológiára vizsgálatra.

"Amikor rák- és tumorspecialistához küldtek, azt rémisztő volt 26 évesen hallani" – magyarázta az újdonsült édesapa a The Sun oldalának, felfedve: végül egy ritka ráktípust fedeztek fel a koponyájában, ráadásul agyvérzése és szívrohama is volt. Elárulta: kész szerencse, hogy ez utóbbi a kórházban történt, máskülönben már nem élne.

"A kórházban volt egy szívrohamom. A nővérek azt mondták, ha egy másodpercet is késlekednek, megállt volna a szívem" – mesélte.

A férfit végül megműtötték: a tumor 70 százalékát távolították el. Eközben, múlt szeptemberben megszületett a kislánya is. A család emiatt rettentő nehéz helyzetbe került: míg az édesapát kórházban kezelik, az édesanya a közös babájukkal van otthon. A barátok most közösségi adománygyűjtésbe kezdtek, hogy az újdonsült édesapa anélkül harcolhasson a rákkal, hogy közben a megélhetésük miatt kelljen aggódnia. Eddig 6000 font, azaz bő 2,5 millió forint gyűlt össze.