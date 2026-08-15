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Meghan Markle rendkívül kínos pillanatokat élt át a vörös szőnyegen: videón a botrányos eset

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 15. 11:00
David Fosterjótékonysági gálaMeghan MarkleHarry herceg
A sussexi hercegné élete egyik legkellemetlenebb pillanatát élte meg egy jótékonysági esten. Meghan Markle-t levegőnek nézte a házigazda, David Foster.
Fekete Ágnes
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Rendkívül megalázó pillanatokat élt át Meghan Markle a legutóbbi vörös szőnyeges megjelenésén. David Foster szó szerint levegőnek nézte a sussexi hercegnét, miközben ő kezet nyújtott felé. A kínos szituációról természetesen videófelvétel is készült, ami perceken belül bejárta az internetet. 

Meghan Markle ciki pillanatáról videó is készült.
Meghan Markle kínos pillanatokat élt át a legutóbbi vörös szőnyeges megjelenésén (Fotó: PA/Northfoto)
  • A sussex-i hercegné a figyelem középpontjába került a David Foster Alapítvány 40. évfordulóját ünneplő rendezvényen
  • David Foster levegőnek nézte Meghan Markle-t a vörös szőnyeges bevonuláson, miközben ő kezet nyújtott felé
  • Az esetről természetesen videófelvétel is készült, a zenei producer pedig már reagált is kellemetlen szituációra. 

Meghan Markle kínos pillanatokat élt át a vörös szőnyegen

Augusztus 7-én tartották a David Foster Alapítvány 40. évfordulója alkalmából rendezett jótékonysági gálát a kanadai Victoria-ban. Az eseményen több híresség is megjelent, a legnagyobb figyelmet azonban a sussexi hercegné kapta, aki élete egyik legkínosabb pillanatát élte meg a vörös szőnyeges bevonuláson. Meghan Markle épp üdvözölni próbálta a házigazda, David Fostert, de a zenei producer nemes egyszerűséggel levegőnek nézte őt és elsétált mellette. A kínos pillanatról természetesen videófelvétel is készült, ami azonnal körbejárta az internetet. A közösségi médiában ezután rögtön megindultak a találgatások. Egyesek egyértelműen megalázónak látták a jelenetet, mások szerint viszont csak félreértés történt. 

David Foster reagált Meghan Markle kínos videójára

A találgatások végül akkora figyelmet kaptak, hogy maga David Foster is reagált az ügyre. A zenei producer a People-nek adott nyilatkozatában egyértelműen tagadta, hogy szándékosan mellőzte vagy figyelmen kívül hagyta volna Meghan Markle-t. Állítása szerint a vírusként terjedő felvétel félrevezető képet adott arról, mi történt, ugyanis körülbelül tíz perccel a rögzített jelenet előtt már üdvözölte Harry herceget és feleségét az esemény bejáratánál.

Meghan Markle és Harry herceg 2018 óta házasok.
Meghan Markle és Harry herceg is részt vett a David Foster Alapítvány 40. évfordulója alkalmából megrendezett jótékonysági gálán (Fotó: Nancy Kaszerman/ Northfoto)

A David Foster and Friends Alapítvány rendezvényének házigazdájaként már 10 perccel a vörös szőnyeges találkozás előtt üdvözöltem barátainkat, a herceget és a hercegnét a bejáratnál. Harry és Meghan kedves barátaim. Bárki, aki nézte az eseményt, láthatta, hogy nem volt semmiféle kínos pillanat, és természetesen semmiféle mellőzés sem történt.

David Foster szerint semmiféle kínos pillanat nem történt.
David Foster és felesége, Katharine McPhee már hosszú évek óta ismerik a sussexi hercegi párt (Fotó: AdMedia/MediaPunch/Northfoto)

Harry herceg és Meghan Markle régi ismerősei a Foster házaspárnak

Harry herceg és David Foster között régóta közeli kapcsolat van. A zenei producer felesége korábban még azt is elárulta, hogy a két férfi között szoros barátság alakult ki, kapcsolatukat pedig kifejezetten apa-fiú jellegű kötelékként írta le. Katharine McPhee pedig már jóval a mostani esemény előtt ismerte Meghan Markle-t, mivel fiatalkorukban sokáig ugyanabba az iskolába jártak.

 

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