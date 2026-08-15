Meghan Markle rendkívül kínos pillanatokat élt át a vörös szőnyegen: videón a botrányos eset

Rendkívül megalázó pillanatokat élt át Meghan Markle a legutóbbi vörös szőnyeges megjelenésén. David Foster szó szerint levegőnek nézte a sussexi hercegnét, miközben ő kezet nyújtott felé. A kínos szituációról természetesen videófelvétel is készült, ami perceken belül bejárta az internetet.

Meghan Markle kínos pillanatokat élt át a legutóbbi vörös szőnyeges megjelenésén (Fotó: PA/Northfoto)

A sussex-i hercegné a figyelem középpontjába került a David Foster Alapítvány 40. évfordulóját ünneplő rendezvényen

40. évfordulóját ünneplő rendezvényen David Foster levegőnek nézte Meghan Markle -t a vörös szőnyeges bevonuláson, miközben ő kezet nyújtott felé

levegőnek nézte -t a vörös szőnyeges bevonuláson, miközben ő kezet nyújtott felé Az esetről természetesen videófelvétel is készült, a zenei producer pedig már reagált is kellemetlen szituációra.

Meghan Markle kínos pillanatokat élt át a vörös szőnyegen

Augusztus 7-én tartották a David Foster Alapítvány 40. évfordulója alkalmából rendezett jótékonysági gálát a kanadai Victoria-ban. Az eseményen több híresség is megjelent, a legnagyobb figyelmet azonban a sussexi hercegné kapta, aki élete egyik legkínosabb pillanatát élte meg a vörös szőnyeges bevonuláson. Meghan Markle épp üdvözölni próbálta a házigazda, David Fostert, de a zenei producer nemes egyszerűséggel levegőnek nézte őt és elsétált mellette. A kínos pillanatról természetesen videófelvétel is készült, ami azonnal körbejárta az internetet. A közösségi médiában ezután rögtön megindultak a találgatások. Egyesek egyértelműen megalázónak látták a jelenetet, mások szerint viszont csak félreértés történt.

David Foster reagált Meghan Markle kínos videójára

A találgatások végül akkora figyelmet kaptak, hogy maga David Foster is reagált az ügyre. A zenei producer a People-nek adott nyilatkozatában egyértelműen tagadta, hogy szándékosan mellőzte vagy figyelmen kívül hagyta volna Meghan Markle-t. Állítása szerint a vírusként terjedő felvétel félrevezető képet adott arról, mi történt, ugyanis körülbelül tíz perccel a rögzített jelenet előtt már üdvözölte Harry herceget és feleségét az esemény bejáratánál.

Meghan Markle és Harry herceg is részt vett a David Foster Alapítvány 40. évfordulója alkalmából megrendezett jótékonysági gálán (Fotó: Nancy Kaszerman/ Northfoto)