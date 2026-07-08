Gelencsér Tímea és Simon Mátyás: Nem mindennapi esküvőt szerveznek

Gelencsér Timinek, a TV2 gyönyörű műsorvezetőjének mostanában nem sok ideje jut a pihenésre, de nem bánja: szereti a pörgős életét. Miközben forgat, tartalmat gyárt és fotózásra megy, folyamatosan újítják fel az első közös otthonukat a vőlegényével, és végre az esküvőjük szervezésével is célegyenesbe értek.

Gelencsér Timi és Simon Mátyás hamarosan befejezi az építkezést (Fotó: hot! magazin/archív)

Gelencsér Timi esküvő előtt szeretne beköltözni új otthonukba

Amióta hazajöttem Dominikáról, nagyjából most érzem azt, hogy utolértem magam mindenben. De még a napokban is megesik, hogy reggel betont rendelek, délután tortakóstolóra megyünk. Szóval, van mit intézni, de végre összeérnek a szálak, most már látjuk azt a bizonyos fényt az alagút végén. A házban a belső munkálatokkal hamarosan tényleg kész leszünk, kint még kell majd csinosítgatni. De ha aktiválják az okosotthon-rendszert, onnantól be tudunk költözni, amit nagyon szeretnénk megtenni az esküvő előtt! Ez a nagy álmunk, de volt már tervben tavaly karácsonyi költözés is, szóval meglátjuk

– kezdte a hot!-nak Gelencsér Tímea.

A táncot Mikes Anna tanítja (Fotó: hot! magazin/archív)

Gelencsér Timi: „Fügét tréningezem, mert ő hozza majd a gyűrűket”

Gelencsér Timi esküvőjéről azt is elárulta, hogy már tartanak a táncpróbák is, mert nem maradhat el az első közös tánc.

„Mikes Annához járunk, aki nagyon aranyos, türelmes és persze profi! Matyit sokszor meg is dicséri, szerencsére gyorsan felvette a ritmust, így nehezebb lépések is lesznek a koreográfiában. Közepes esküvőt tervezünk, végül körülbelül 70 fő lesz, egy kibővített családias ünnep a barátokkal. Fügét már tréningezem, mert ő hozza majd a gyűrűket.”

A műsorvezető Gelencsér Timi vőlegénye, Simon Mátyás mögött sok fantasztikus közös út van. De hogy nászútra mikor és hová mennek, azt még nem tudják.