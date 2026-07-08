Gelencsér Tímea és Simon Mátyás: Nem mindennapi esküvőt szerveznek

Gelencsér Timinek, a TV2 gyönyörű műsorvezetőjének mostanában nem sok ideje jut a pihenésre, de nem bánja: szereti a pörgős életét. Miközben forgat, tartalmat gyárt és fotózásra megy, folyamatosan újítják fel az első közös otthonukat a vőlegényével, és végre az esküvőjük szervezésével is célegyenesbe értek.
Amióta hazajöttem Dominikáról, nagyjából most érzem azt, hogy utolértem magam mindenben. De még a napokban is megesik, hogy reggel betont rendelek, délután tortakóstolóra megyünk. Szóval, van mit intézni, de végre összeérnek a szálak, most már látjuk azt a bizonyos fényt az alagút végén. A házban a belső munkálatokkal hamarosan tényleg kész leszünk, kint még kell majd csinosítgatni. De ha aktiválják az okosotthon-rendszert, onnantól be tudunk költözni, amit nagyon szeretnénk megtenni az esküvő előtt! Ez a nagy álmunk, de volt már tervben tavaly karácsonyi költözés is, szóval meglátjuk
– kezdte a hot!-nak Gelencsér Tímea.
Gelencsér Timi esküvőjéről azt is elárulta, hogy már tartanak a táncpróbák is, mert nem maradhat el az első közös tánc.
„Mikes Annához járunk, aki nagyon aranyos, türelmes és persze profi! Matyit sokszor meg is dicséri, szerencsére gyorsan felvette a ritmust, így nehezebb lépések is lesznek a koreográfiában. Közepes esküvőt tervezünk, végül körülbelül 70 fő lesz, egy kibővített családias ünnep a barátokkal. Fügét már tréningezem, mert ő hozza majd a gyűrűket.”
A műsorvezető Gelencsér Timi vőlegénye, Simon Mátyás mögött sok fantasztikus közös út van. De hogy nászútra mikor és hová mennek, azt még nem tudják.
Utoljára tavaly februárban utaztunk el Arubára, ahol Matyi megkérte a kezem. Azóta a felújítás, az esküvőszervezés és a forgatások miatt nincs erre lehetőségünk, de nem is baj, ha a nászút még várat magára. Az Exatlon forgatása alatt egy hétre kijött hozzám Dominikára, azt végül is vehetjük nyaralásnak, bár ott én közben dolgoztam is. Persze a mézeshetekre vannak álmaink, mint Francia-Polinézia vagy Hawaii. De egyelőre azt mondom: ezt az évet éljük túl, utána mehetünk nászútra.
A TV2 sztárja elmesélte, hogy nagyon szereti az új műsorát, az Újratervezést.
Nagyon nehéz, szívszorító sorsokkal szembesülünk a forgatásokon, de sokkal jobb benne lenni, mint kívülről nézni. Mert így úgy érzem, segítünk a csapattal, és érdemben hozzá tudok tenni ahhoz, hogy szép legyen a ház, és szeretem őket élményprogramokkal is meglepni. Teljesen más velük együttérezni, mint kívülről sajnálni őket. Jó érzés örömet okozni, és mindig nagyon megható pillanat, amikor ezek a családok meglátják a felújított, átalakított otthonukat. Persze ettől még lehet, hogy lesznek napi gondjaik, de egy új otthon biztosan egy új kezdetet jelenthet!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.