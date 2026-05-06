Gelencsér Tímea az Exatlon forgatási szüneteiben szervezi az esküvőjét: "Nem állunk túl jól!"

Az Exatlon Hungary gyönyörű riporterét meglátogatta Dominikán a vőlegénye, Mátyás, aki közel egy éve jegyezte el. Rengeteg közös élményük volt, és hamarosan megint együtt lehetnek itthon – mesélte a hot! magazinnak Gelencsér Tímea.

Gelencsér Tímea párja oldalán nagyon boldog (Fotó: hot! magazin archív)

Matyi egy hetet volt itt, elmentünk quadozni Punta Cana mellett a parton. Jártunk Saona szigetén, ahol érintetlen a tengerpart, fehér a homok, paradicsomi a környezet, voltunk majmokat simogatni, zipline-on bicikliztünk. A párom sokszor kijött a pályára, ügyességi feladatokat is kipróbált, összebarátkozott a stábtagokkal is. Amikor hazament, az persze nem volt egy boldog pillanat!

Alakul Gelencsér Tímea esküvője

Szerinte ilyenkor mindig annak nehezebb, aki otthon marad, pedig mindennap beszélnek Simon Mátyással.

Gelencsér Tímea vőlegénye is remekül érezte magát kinn (Fotó: hot! magazin archív)

Segítek innen, amit csak tudok, nem akarom egyedül hagyni az intéznivalókkal. Az esküvőt inkább én szervezem, a házfelújítás az ő feladata. Nem állunk túl jól. Körülbelül kilencven vendéget várunk. Megvan a helyszínünk, szerintem nagyon szép, így ott nem kell túlgondolni semmit, mert minden adja magát.

Az Exatlon 2026-os évada sok szempontból új, de Gelencsér Timi nagyon jól érzi magát, szereti a kollégákat. Repülnek a hetek, egyáltalán nem érzi, hogy már hosszú ideje távol van.

Már hiányzik a vőlegényem, a kiskutyám, anyukám, apukám, a nővéreim, a barátaim, a saját ágyam, az autóm, egy jó csirkepaprikás, a megszokott kis életem, de azért ez bírható. Voltam itt Dominikán már öt hónapot is, ahhoz képest ez szinte semmiség

– jegyezte meg a volt szépségkirálynő.

Gelencsér Tímea és Simon Mátyás csodás hetet töltöttek együtt Dominikán (Fotó: hot! magazin archív)

Gelencsér Tímea Palik Lászlóról: lazább, mint korábban

Palik Lászlóval nagyon szeretik ezt a munkát, mindenben a jót látják, így remekül tudnak együtt dolgozni.

Laci sokkal lazább, mint öt évvel ezelőtt. Továbbra is ellát jó tanácsokkal, és ha valamit észrevesz, akkor segíti a munkámat, amiért nagyon hálás vagyok. Szerintem nagyon jó főnök, mi nagyon egy hullámhosszon vagyunk, még soha nem vitatkoztunk. Most már felpörögtek az események, és napi két versenyt forgatunk. Van egy nappali futam, majd van néhány óránk ebédelni, utána megyünk vissza az esti pályára, a második felvonásra.

A műsor folytatódik a TV2-n. Május 1-jén Kenderesi Tamás két sikeres párbaj után a harmadiknál elvérzett, így számára végleg véget ért az Exatlon.