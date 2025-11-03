Gelencsér Timi vallomása: „Úgy érzem, ikreink lesznek!”

Gelencsér Timi és párja, Simon Mátyás bőszen dolgoznak otthonuk felújításán, ám emellett izgatottan tervezik esküvőjüket, és már a gyermekvállalás is szóba került.

A Dancing with the Stars egykori győztese most a Borsnak adott interjújában mesélt terveiről:

Úgy érzem, végre kezdenek kisimulni a dolgok. Mi ennek vagyunk a hívei, hogyha vannak is nehézségek, akkor összefogunk és így minden problémára találunk megoldást. Szóval végre sínen vannak a dolgaink

– kezdte a Miss World Hungary nyertese.

Habár olykor megszenvedtek az otthonfelújítással, most már látják a fényt az alagút végén. A munkálatok közben Timinek maradt ideje szervezni közelgő esküvőjét is, amelyet már izgatottan várnak: „Szeretek időben elkezdeni mindent, hogy semmi ne tudja keresztül húzni a számításaimat. A helyszínt, a DJ-t, és a fotóst-videóst már lefoglaltuk."

A műsorvezető elárulta, milyen esküvőre vágyik:

Semmi flancolás. Nekem nem kell, hogy lovak jöjjenek és minden kristályból legyen, erre egyáltalán nem vágyom. Azt szeretném, ami a nővéremnek is volt az esküvőjén. „Nothing fancy, just love”. És ez tényleg igaz, hogy semmi flancolás, csak szeretet. Nyilván szeretnénk, hogy egy szép helyen legyen, egy szép környezetben, de nem akarjuk túltolni, csak finoman, de szépen. Legyen jó hangulatú, készülünk táncokkal, beszédekkel, kisebb játékokkal. Nekem sokkal fontosabb a hangulat, mint sem az, hogy milyen fullos a dekor, úgyhogy remélem, hogy majd a vendégek is érezni fogják. Azt vettem észre, hogyha visszagondolunk eseményekre az életünkből, akkor nem emlékszünk igazán arra, hogy ki, mit mondott, vagy ki, mit csinált, csak az érzés marad meg, és itt is azt szeretném, hogyha visszagondolok a nagy napra, akkor mindig megmelengesse a szívem.

Az álomesküvőhöz természetesen álomruha is jár. Timi három szettet is tervez, egyet-egyet minden fontos programhoz.

A Másnaposok tematikájú legény- és lánybúcsúktól eltekintenek, de mindkettejük számára fontos, hogy maradandó élménnyel érjen véget a házasság előtti életük.