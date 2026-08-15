Jules Verne városa megelevenedett – Steampunk gépszörnyek járják a francia város utcáit

Nantes látnivalói között a történelmi városmag és a Loire-parti hangulat alapozza meg az utazás élményét. A város fejlődése évszázadok óta elválaszthatatlan a folyótól és a tengeri kereskedelemtől.

A Loire partján fekvő Nantes látnivalói életre szóló élményekkel várják az utazókat.

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Középkori vár és gótika: a Bretagne-i hercegek vára és a Bouffay negyed történelmi hangulata.

a Bretagne-i hercegek vára és a Bouffay negyed történelmi hangulata. Steampunk csodák: hatalmas mechanikus elefánt és interaktív géppark az Île de Nantes szigeten.

hatalmas mechanikus elefánt és interaktív géppark az Île de Nantes szigeten. Művészeti séta: a várost átszelő zöld vonal mentén botanikus kert és elegáns passzázs vár.

Melyek Nantes látnivalói, amelyeket feltétlenül érdemes útba ejteni?

Nantes aranykorát a Bretagne-i Hercegség központjaként élte, aminek leglátványosabb emléke a Château des Ducs de Bretagne. Ez a robusztus, fehér mészkőből épült erődítmény a XV. században nyerte el mai formáját, falai között sétálva megelevenedik a francia történelem. A várárok és a bástyák ingyenesen körbejárhatók, a belső múzeum pedig részletesen bemutatja a város fejlődését, beleértve a gyarmatosítás korának ellentmondásos időszakait is.

A Château des Ducs de Bretagne a XIII-XVIII. század között épült és a város egyik legkedveltebb látványossága.

Fotó: saiko3p / Shutterstock

A történelmi városmagban, a Bouffay negyedben szűk utcák és favázas házak emlékeztetnek a középkori Nantes-ra, miközben a közeli katedrális, a Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul késő gótikus homlokzata uralja a látképet.

A Nantes-i székesegyház robosztus tömbje uralja a város központját.

Fotó: saiko3p / Shutterstock

Mechanikus állatok és steampunk varázslat: az Île de Nantes

A város modernkori újjászületésének legizgalmasabb fejezete a hajógyárak helyén kialakított kulturális negyed. Az egykori ipari csarnokok ma egy egészen különleges projektnek, a Les Machines de l’île-nek adnak otthont. Ez a művészeti és technológiai bemutatóhely a szintén Nantes-ban született Jules Verne képzeletvilágát és Leonardo da Vinci mérnöki zsenialitását ötvözi. A központi látványosság a hatalmas, tizenkét méter magas mechanikus elefánt, amely 49 utassal a hátán tesz rendszeresen sétát a folyóparton, miközben vizet permetez a járókelőkre.

A steampunk egy olyan fiktív világkép, amely a XIX. századi gőzgépek technológiáját ötvözi futurisztikus megoldásokkal: ebben az alternatív múltban a viktoriánus kor stílusa és a rézből, fogaskerekekből épített, gőzmeghajtású szerkezetek határozzák meg a mindennapokat.

A Galerie des Machines egy élő laboratórium, ahol a látogatók maguk is irányíthatják a hatalmas mechanikus rovarokat, például a pókot vagy az óriás hangyát, miközben a gépészek elmagyarázzák a szerkezetek működését. Itt nem csupán nézői vagyunk a kiállításnak, hanem aktív részesei egy folyamatosan épülő, fantasztikus mechanikus bestiáriumnak, amely a természet formáit utánozza fémből és fából.