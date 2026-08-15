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Nantes városát a gyerekek is élvezni fogják.

Jules Verne városa megelevenedett – Steampunk gépszörnyek járják a francia város utcáit

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 15. 12:00
külföldi utazásNantesjules verne
A Loire folyó mellett fekvő, egykori bretagne-i hercegi székhely ma Franciaország egyik legélénkebb, művészettel és technológiai csodákkal teli városa. Ha egy olyan úti célt keresel, ahol a középkori várfalak és a futurisztikus steampunk jól megférnek egymás mellett, Nantes látnivalói felejthetetlen élményt nyújtanak.
Etédi Alexa
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Nantes látnivalói között a történelmi városmag és a Loire-parti hangulat alapozza meg az utazás élményét. A város fejlődése évszázadok óta elválaszthatatlan a folyótól és a tengeri kereskedelemtől.

A Loire partján fekvő Nantes látnivalói a város számos pontján megtalálhatók.
A Loire partján fekvő Nantes látnivalói életre szóló élményekkel várják az utazókat. 
Fotó: saiko3p / Shutterstock

 

  • Középkori vár és gótika: a Bretagne-i hercegek vára és a Bouffay negyed történelmi hangulata.
  • Steampunk csodák: hatalmas mechanikus elefánt és interaktív géppark az Île de Nantes szigeten.
  • Művészeti séta: a várost átszelő zöld vonal mentén botanikus kert és elegáns passzázs vár.

Melyek Nantes látnivalói, amelyeket feltétlenül érdemes útba ejteni?

Nantes aranykorát a Bretagne-i Hercegség központjaként élte, aminek leglátványosabb emléke a Château des Ducs de Bretagne. Ez a robusztus, fehér mészkőből épült erődítmény a XV. században nyerte el mai formáját, falai között sétálva megelevenedik a francia történelem. A várárok és a bástyák ingyenesen körbejárhatók, a belső múzeum pedig részletesen bemutatja a város fejlődését, beleértve a gyarmatosítás korának ellentmondásos időszakait is.

A Château des Ducs de Bretagne Nantes hercegi kastélya.
A Château des Ducs de Bretagne a XIII-XVIII. század között épült és a város egyik legkedveltebb látványossága.
Fotó: saiko3p / Shutterstock

A történelmi városmagban, a Bouffay negyedben szűk utcák és favázas házak emlékeztetnek a középkori Nantes-ra, miközben a közeli katedrális, a Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul késő gótikus homlokzata uralja a látképet.

A Nantes-i székesegyház a magasból fotózva.
A Nantes-i székesegyház robosztus tömbje uralja a város központját. 
Fotó: saiko3p / Shutterstock

Mechanikus állatok és steampunk varázslat: az Île de Nantes

A város modernkori újjászületésének legizgalmasabb fejezete a hajógyárak helyén kialakított kulturális negyed. Az egykori ipari csarnokok ma egy egészen különleges projektnek, a Les Machines de l’île-nek adnak otthont. Ez a művészeti és technológiai bemutatóhely a szintén Nantes-ban született Jules Verne képzeletvilágát és Leonardo da Vinci mérnöki zsenialitását ötvözi. A központi látványosság a hatalmas, tizenkét méter magas mechanikus elefánt, amely 49 utassal a hátán tesz rendszeresen sétát a folyóparton, miközben vizet permetez a járókelőkre.

A steampunk egy olyan fiktív világkép, amely a XIX. századi gőzgépek technológiáját ötvözi futurisztikus megoldásokkal: ebben az alternatív múltban a viktoriánus kor stílusa és a rézből, fogaskerekekből épített, gőzmeghajtású szerkezetek határozzák meg a mindennapokat. 

A Galerie des Machines egy élő laboratórium, ahol a látogatók maguk is irányíthatják a hatalmas mechanikus rovarokat, például a pókot vagy az óriás hangyát, miközben a gépészek elmagyarázzák a szerkezetek működését. Itt nem csupán nézői vagyunk a kiállításnak, hanem aktív részesei egy folyamatosan épülő, fantasztikus mechanikus bestiáriumnak, amely a természet formáit utánozza fémből és fából.

a Les Machines de l’île mechanikus elefántja
A 12 méter magas mechanikus elefánt, amely a Les Machines de l’île legfőbb látványossága. 
Fotó: Aygul Bulte / Shutterstock

A projekt egyik leglátványosabb eleme a Carrousel des Mondes Marins, vagyis a Tengeri Világok Körhintája. Ez a 25 méter magas építmény három szinten mutatja be az óceánok élővilágát, a felszíntől egészen a legmélyebb árkokig. A látogatók furcsa tengeri herkentyűkre, mechanikus halakra és mélytengeri szörnyekre ülhetnek fel, amelyek karokkal és pedálokkal mozgathatók. A körhinta nemcsak egy egyszerű vidámparki játék, hanem egy mérnöki bravúr, amely az egykori kikötői dokkok ipari hangulatát tölti meg költészettel és játékkal.

A helyszínen megtekinthető a műhely is, ahol a látogatók a teraszról követhetik figyelemmel, hogyan születnek meg a következő hatalmas acél- és faprototípusok a mesteremberek keze alatt.

Művészeti séták és zöld terek

Nantes látnivalói közül kiemelkedik a „Le Voyage à Nantes” elnevezésű koncepció, amely egy zöld vonallal jelölt útvonalon vezeti végig a turistákat a legfontosabb pontokon. Ez a vonal a járdára van felfestve, így térkép nélkül is könnyen felfedezhető a város. Az útvonal érinti a Jardin des Plantes botanikus kertet, amely Franciaország egyik legszebb parkja, különleges növényritkaságokkal és játékos szobrokkal.

Park virágokkal Nantes városában.
A Jardin Des Plantes Nantes egyik legszebb zöld felülete, ahová érdemes ellátogatni. 
Fotó: Elena Ska / Shutterstock

Érdemes útba ejteni a Passage Pommeraye-t is: ez a XIX. századi fedett bevásárlóutca díszes lépcsőházával és üvegtetejével a kontinens egyik legelegánsabb passzázsa. A kortárs művészet kedvelői számára a Lieu Unique kötelező állomás: az egykori LU kekszgyár épületében ma kiállítóterek, színház és egy hangulatos kávézó működik, tornyából pedig remek kilátás nyílik a folyóra.

Nantes nemcsak a múltját tiszteli, hanem bátran kísérletezik a jövővel is, így minden látogatáskor tartogat valamilyen újdonságot. Fedezd fel te is ezt a dinamikus francia várost, ahol Nantes látnivalói garantáltan minden korosztályt lenyűgöznek!

Kastély Nantes városában
A Château des Ducs de Bretagne egykor börtönként és laktanyaként is működött.
Fotó: Alexey Fedorenko / Shutterstock

Ismerd meg a videóból is Nantes-t, amelyet sokan Franciaország legalulértékeltebb városának tartanak:

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