Szedlacskó Ádám Arnold Schwarzenegerről: „Mindent meg tudunk beszélni, hálás vagyok a barátságáért”

Arnold Schwarzenegger hollywoodi világsztár imádja Budapestet, sokszor forgatott már nálunk, és szinte hazajár Magyarországra. Azt viszont csak kevesen tudják, hogy magánemberként is szokott ide repülni, ugyanis Arnold Schwarzenegger barátja egy magyar férfi, Szedlacskó Ádám, a Flex Gym tulajdonosa.

Arnold Schwarzenegger és Szedlacskó Ádám ha nem személyesen, akkor videóhívásban sakkoznak (Fotó: hot! magazin/Archív)

Az egykori testépítőt, Primetime Emmy- és Golden Globe-díjas színészt az egész világ ismeri, és biztosak vagyunk benne, hogy sokan szívesen találkoznának, beszélgetnének vele.

Szedlacskó Ádámnak erre többször is volt már lehetősége, hiszen ő Arnold Schwarzenegger magyar barátja, akivel budapesti tartózkodása során együtt szokott edzeni.

Ádám, a Flex Gym tulajdonosa a hot!-nak adott interjúban mesélt megismerkedésük történetéről, közös hobbijaikról és arról, milyen más hírességekkel találkozott már a színészlegendának köszönhetően.

Arnold Schwarzeneggeren kívül Ádám edzőtermében számos híresség megfordult

Az én generációmnak ő volt az egyik példaképe. Az, amit elért, amit a testépítésért tett és tesz, ahogyan él, még most, 79 évesen is, egészségesen, bizony komoly motiváció. Engem is inspirált: nagyon szerettem volna egy saját edzőtermet, és meg is valósítottuk a feleségemmel: ide járnak a világsztárok, amikor Budapesten forgatnak. Az első hollywoodi szupersztár Dwayne Johnson volt, de edzett nálam Will Smith, Henry Ca­vill, John Cena, Liam Hemsworth, Kevin Hart, Jamie Foxx, Josh Brolin, Uma Thurman is. Dave Bautistával pedig szintén nagyon jóban vagyunk, amikor itt forgat, csinálunk közös programokat. Szerintem nincs még egy ilyen edzőterem, ahol ennyi világsztár megfordult volna. Erre büszke vagyok, ebben sok munka van, no meg a nagymamámtól ­tanult vendégszeretet

– kezdte a hot! magazinnak Ádám.

Szedlacskó Ádám és Arnold Schwarzenegger Budapesten: a két jó barát imád együtt biciklizni (Fotó: hot! magazin/Archív)

Így találkozott először Szedlacskó Ádám és Arnold Schwarzenegger

Az is kiderült, hogy Arnolddal egy szemináriumon találkozott először Ádám, még 2015-ben.

„Úgy alakult, hogy a rendezvény alatt én lehettem a sofőrje, hoztam-vittem őt az amerikai autómmal. Rögtön az első alkalommal egy hullámhosszra kerültünk, jól elcsevegtünk németül, pedig volt egy kis gyomorgörcsöm amiatt, hogy itt ülök egy kocsiban a példaképemmel! Aztán Amerikában beugrottam az edzőtermébe, és beszélgettünk kicsit. 2018-ban, amikor a Terminátor 6. forgatása miatt ismét Budapesten járt, mindennap hozzám jött edzeni, így még szorosabbá vált a kapcsolatunk, de igazán a Covid idején erősödött meg a barátságunk. Mert mit tudsz te adni egy világsztárnak?! Hát az idődet! Mindig a rendelkezésére álltam, bármelyik napszakban, például ha egy jót akart sakkozni. Volt olyan, hogy éppen az autópályán ­mentem a családommal, amikor Arnold hívott, erre leálltam, és játszottunk egy kört. Nekem ő amolyan apafigura is, előtte nem volt ilyen az életemben, hogy valakit apaként tiszteljek. Mindenben támogatjuk egymást, amikor ő azt mondja nekem, hogy Ádám, büszke vagyok rád, az elképesztő elismerés!”