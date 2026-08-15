Szedlacskó Ádám Arnold Schwarzenegerről: „Mindent meg tudunk beszélni, hálás vagyok a barátságáért”

Arnold Schwarzenegger hollywoodi világsztár imádja Budapestet, sokszor forgatott már nálunk, és szinte hazajár Magyarországra. Azt viszont csak kevesen tudják, hogy magánemberként is szokott ide repülni, ugyanis Arnold Schwarzenegger barátja egy magyar férfi, Szedlacskó Ádám, a Flex Gym tulajdonosa.
Az én generációmnak ő volt az egyik példaképe. Az, amit elért, amit a testépítésért tett és tesz, ahogyan él, még most, 79 évesen is, egészségesen, bizony komoly motiváció. Engem is inspirált: nagyon szerettem volna egy saját edzőtermet, és meg is valósítottuk a feleségemmel: ide járnak a világsztárok, amikor Budapesten forgatnak. Az első hollywoodi szupersztár Dwayne Johnson volt, de edzett nálam Will Smith, Henry Cavill, John Cena, Liam Hemsworth, Kevin Hart, Jamie Foxx, Josh Brolin, Uma Thurman is. Dave Bautistával pedig szintén nagyon jóban vagyunk, amikor itt forgat, csinálunk közös programokat. Szerintem nincs még egy ilyen edzőterem, ahol ennyi világsztár megfordult volna. Erre büszke vagyok, ebben sok munka van, no meg a nagymamámtól tanult vendégszeretet
– kezdte a hot! magazinnak Ádám.
Az is kiderült, hogy Arnolddal egy szemináriumon találkozott először Ádám, még 2015-ben.
„Úgy alakult, hogy a rendezvény alatt én lehettem a sofőrje, hoztam-vittem őt az amerikai autómmal. Rögtön az első alkalommal egy hullámhosszra kerültünk, jól elcsevegtünk németül, pedig volt egy kis gyomorgörcsöm amiatt, hogy itt ülök egy kocsiban a példaképemmel! Aztán Amerikában beugrottam az edzőtermébe, és beszélgettünk kicsit. 2018-ban, amikor a Terminátor 6. forgatása miatt ismét Budapesten járt, mindennap hozzám jött edzeni, így még szorosabbá vált a kapcsolatunk, de igazán a Covid idején erősödött meg a barátságunk. Mert mit tudsz te adni egy világsztárnak?! Hát az idődet! Mindig a rendelkezésére álltam, bármelyik napszakban, például ha egy jót akart sakkozni. Volt olyan, hogy éppen az autópályán mentem a családommal, amikor Arnold hívott, erre leálltam, és játszottunk egy kört. Nekem ő amolyan apafigura is, előtte nem volt ilyen az életemben, hogy valakit apaként tiszteljek. Mindenben támogatjuk egymást, amikor ő azt mondja nekem, hogy Ádám, büszke vagyok rád, az elképesztő elismerés!”
Ádám azóta számtalanszor járt a filmsztár otthonában, ott volt tavaly a születésnapján, és rengeteg nemzetközi eseményre is elkísérte.
Amikor például a karácsonyi buliján ott voltunk együtt, Stallone és Clint Eastwood társaságában, az felfoghatatlan volt, évekbe telt, mire tudtam úgy viselkedni, mintha ez normális lenne. Vagy mondjuk az, hogy tavaly, Arnold születésnapján én is ott lehettem a legszűkebb körben, a vejével, Chris Pratt-tel és James Cameronnal együtt, szintén csodás érzés volt. Mindent meg tudunk beszélni, hálás vagyok a barátságáért, én mindig csak magamat adtam. Tudta, hogy én nem akarok a hátán felkapaszkodni, látta, milyen keményen megdolgozom a sikereimért!
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