JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Ipoly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horváth Csenge két hónapos babával vállalta be a Szigetet: így bulizott tegnap

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Fésűs Nelly
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 13. 18:00
Sziget fesztiválanyaságHorváth Csenge
Fésűs Nelly lánya 10. alkalommal járt a fesztiválon, de már anyukaként. Horváth Csenge elárulta, milyen volt bulizni – először a kislánya születése óta.
Balla Nikolett
A szerző cikkei

Horváth Csenge tizedszer látogatott ki a Sziget Fesztiválra. A 23 éves modell kezdetben édesanyjával, Fésűs Nellyvel járt hazánk legnagyobb zenei eseményére, majd egy idő után természetesen a barátnőivel bulizott a kedvenc fellépőinek koncertjein, ami valószínűleg most sem volt másként. Csakhogy, Csenge immár két hónapja édesanya, így az őrült partik helyét átvette az esti fürdetés, de egy napra még így is kijutott a fesztiválra.

Horváth Csenge és Fésűs Nelly együtt jártak fesztiválozni.
Horváth Csenge édesanyja, Fésűs Nelly társaságában járt először a Sziget Fesztiválon, azóta minden évben visszatér (Fotó: Máté Krisztián/Ripost)

Horváth Csenge Instagram-oldalán mutatta meg követőinek: annak ellenére, hogy fiatalon anyuka lett, ő sem mond le az izgalmakról. Sőt, most Argy szigetes koncertjére is kilátogatott, illetve a magyar DJ-t, IMMIV-et is megnézte. Mindeközben persze a két hónapos kislánya, Yana otthon maradt az apukájával, Barabás Ottóval. Ez ráadásul egy hihetetlenül cuki fotóból derült ki, két koncertvideó között.

Mindeközben a gyerekem otthon apukával

 – írta a képhez, majd tovább dokumentálta az este eseményeit.

„… és most irány haza, mert hamarosan ébred a lurkó. Köszi Sziget Fesztivál, hogy már 10. éve sosem kell csalódnom benned!” – írta az utolsó fotóhoz.

Horváth Csenge kislánya már lassan két hónapos.
Horváth Csenge férje, Barabás Ottó maradt otthon a kis Yanával, amíg a fiatal anyuka kikapcsolódott (Fotó: Instagram)

Horváth Csenge kislánya miatt magyarázkodni kényszerült

A fiatal édesanyát korábban már nem egyszer bírálták amiatt, hogyan látja el a gyermekét, legutóbb például azért, mert videóra vett egy nehezebb, hasfájós pillanatot. Éppen ezért nem elképzelhetetlen, hogy most is sok negatív kommentet kap majd a Sziget Fesztiválos kiruccanása miatt. Csenge akkor kifejtette, nem szeretne olyan tartalomgyártó lenni, aki csak a szép pillanatokat mutatja meg az oldalán és a nehezebb napokról mélyen hallgat. A fesztiválozás kapcsán szintén érthető, hogy nem akart az otthonülő anyuka szerepben tetszelegni, miközben eltitkolja, hogy valójában „elszökött” néhány órára. Emellett pedig most újfent bizonyította a kételkedőknek, hogy a férjével tökéletes a harmónia a kis családjukban, és éppúgy ellátja ő is a kis Yanát, mint az édesanyja.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu