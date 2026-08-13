Horváth Csenge két hónapos babával vállalta be a Szigetet: így bulizott tegnap

Horváth Csenge tizedszer látogatott ki a Sziget Fesztiválra. A 23 éves modell kezdetben édesanyjával, Fésűs Nellyvel járt hazánk legnagyobb zenei eseményére, majd egy idő után természetesen a barátnőivel bulizott a kedvenc fellépőinek koncertjein, ami valószínűleg most sem volt másként. Csakhogy, Csenge immár két hónapja édesanya, így az őrült partik helyét átvette az esti fürdetés, de egy napra még így is kijutott a fesztiválra.

Horváth Csenge édesanyja, Fésűs Nelly társaságában járt először a Sziget Fesztiválon, azóta minden évben visszatér (Fotó: Máté Krisztián/Ripost)

Horváth Csenge Instagram-oldalán mutatta meg követőinek: annak ellenére, hogy fiatalon anyuka lett, ő sem mond le az izgalmakról. Sőt, most Argy szigetes koncertjére is kilátogatott, illetve a magyar DJ-t, IMMIV-et is megnézte. Mindeközben persze a két hónapos kislánya, Yana otthon maradt az apukájával, Barabás Ottóval. Ez ráadásul egy hihetetlenül cuki fotóból derült ki, két koncertvideó között.

Mindeközben a gyerekem otthon apukával

– írta a képhez, majd tovább dokumentálta az este eseményeit.

„… és most irány haza, mert hamarosan ébred a lurkó. Köszi Sziget Fesztivál, hogy már 10. éve sosem kell csalódnom benned!” – írta az utolsó fotóhoz.

Horváth Csenge férje, Barabás Ottó maradt otthon a kis Yanával, amíg a fiatal anyuka kikapcsolódott (Fotó: Instagram)

Horváth Csenge kislánya miatt magyarázkodni kényszerült

A fiatal édesanyát korábban már nem egyszer bírálták amiatt, hogyan látja el a gyermekét, legutóbb például azért, mert videóra vett egy nehezebb, hasfájós pillanatot. Éppen ezért nem elképzelhetetlen, hogy most is sok negatív kommentet kap majd a Sziget Fesztiválos kiruccanása miatt. Csenge akkor kifejtette, nem szeretne olyan tartalomgyártó lenni, aki csak a szép pillanatokat mutatja meg az oldalán és a nehezebb napokról mélyen hallgat. A fesztiválozás kapcsán szintén érthető, hogy nem akart az otthonülő anyuka szerepben tetszelegni, miközben eltitkolja, hogy valójában „elszökött” néhány órára. Emellett pedig most újfent bizonyította a kételkedőknek, hogy a férjével tökéletes a harmónia a kis családjukban, és éppúgy ellátja ő is a kis Yanát, mint az édesanyja.