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Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse szerelme egy vicces beszólással kezdődött

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 12. 15:00
Dylan SprouseDisney-sztárterhességszupermodellPalvin Barbara
Az egykori Disney-sztár végre elárulta, hogyan is ismerkedett meg feleségével. Palvin Barbara egy vicces beszólással hódította meg férjét, Dylan Sprouse-t
Fekete Ágnes
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Az egykori Disney-sztár végre elárulta, hogyan is ismerkedett meg feleségével. Dylan Sprouse és Palvin Barbara a Harper’s Bazaar Icons partin találkoztak először, ahol a magyar szupermodell egy vicces beszólással felhívta magára a figyelmet, a színész pedig azonnal beleszeretett. 

Palvin Barbara egy vicces beszólással fogta meg férjét, Dylan Sprouse-t
Palvin Barbara egy vicces beszólással fogta meg férjét, Dylan Sprouse-t (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE /  Northfoto)
  • Dylan Sprouse végre elárulta, hogyan ismerkedett meg feleségével, Palvin Barbarával
  • A gyönyörű modell egy vicces beszólással hívta fel magára az egykori Disney-sztár figyelmét a Harper’s Bazaar Icons partin 2017-ben
  • A sztárpár 2023. július 15-én házasodott össze, most pedig már az első gyermekük születését várják

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse szerelme egy vicces beszólással kezdődött

Dylan Sprouse a Not Skinny but Not Fat című podcastban őszintén elmesélte azt, hogyan is ismerte meg feleségét. A két híresség első találkozása 2017-ben, a Harper’s Bazaar Icons partiján történt, ahol a magyar szupermodell egyszerűen bevágott a színész elé a sorban:

Személyesen a Harper’s Bazaar Icons partin találkoztunk, és ő beékelődött elém a vörös szőnyegre vezető sorban. Pont, mint egy romantikus vígjátékban: egyszerűen átugrott a vörös bársony elválasztón, és megelőzött.

Majd ahelyett, hogy elnézést kért volna, Palvin még egy megjegyzést is tett a színész ruhájára. Dylan épp egy piros-fehér csíkos inget viselt, mire a magyar szupermodell tréfásan megkérdezte tőle, hogy nem hot-dog árus-e:

Erre én: Nem érdekel, milyen csinos vagy, elém nem fogsz bevágni. Ő meg megfordult, én pedig épp egy piros-fehér csíkos pólót viseltem, mire ő: Mi van, hot-dog árus vagy?

Dylan Sprouse azonnal beleszeretett Palvin Barbarába

A színész szerint éppen ez a humoros, kissé váratlan beszólás volt az, aminek köszönhetően azonnal beleszeretett a modellbe. Dylan Sprouse-nak nagyon tetszett, hogy Palvin Barara nem úgy viselkedett vele, mint egy világsztárral. Ahelyett, hogy zavarba jött volna, viccet csinált az egészből. Az egykori Disney-sztár ezt követően azt javasolta, hogy még aznap este találkozzanak. Ennek pedig már lassan 10 éve. 

Palvin Barbara és Dylan Sprouse első közös gyermeküket várják
Palvin Barbara és Dylan Sprouse első közös gyermeküket várják (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE /  Northfoto)

Dylan Sprouse és Palvin Barbara kapcsolata

Dylan Sprouse és Palvin Barbara esküvőjét 2023 júliusában tartották Magyarországon, Albertirsán. A házaspár azóta is együtt építi közös életét, 2026-ban pedig újabb hatalmas mérföldkőhöz érkeztek. Májusban ugyanis kiderült, hogy hamarosan megszületik első közös gyermekük. A hírt a Cannes-i Filmfesztiválon erősítették meg, ahol Palvin Barbara terhespocakkal jelent meg. Később pedig azt is elárulták, hogy kislányuk születik.

 

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