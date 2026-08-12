Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse szerelme egy vicces beszólással kezdődött

Az egykori Disney-sztár végre elárulta, hogyan is ismerkedett meg feleségével. Dylan Sprouse és Palvin Barbara a Harper’s Bazaar Icons partin találkoztak először, ahol a magyar szupermodell egy vicces beszólással felhívta magára a figyelmet, a színész pedig azonnal beleszeretett.
Dylan Sprouse a Not Skinny but Not Fat című podcastban őszintén elmesélte azt, hogyan is ismerte meg feleségét. A két híresség első találkozása 2017-ben, a Harper’s Bazaar Icons partiján történt, ahol a magyar szupermodell egyszerűen bevágott a színész elé a sorban:
Személyesen a Harper’s Bazaar Icons partin találkoztunk, és ő beékelődött elém a vörös szőnyegre vezető sorban. Pont, mint egy romantikus vígjátékban: egyszerűen átugrott a vörös bársony elválasztón, és megelőzött.
Majd ahelyett, hogy elnézést kért volna, Palvin még egy megjegyzést is tett a színész ruhájára. Dylan épp egy piros-fehér csíkos inget viselt, mire a magyar szupermodell tréfásan megkérdezte tőle, hogy nem hot-dog árus-e:
Erre én: Nem érdekel, milyen csinos vagy, elém nem fogsz bevágni. Ő meg megfordult, én pedig épp egy piros-fehér csíkos pólót viseltem, mire ő: Mi van, hot-dog árus vagy?
A színész szerint éppen ez a humoros, kissé váratlan beszólás volt az, aminek köszönhetően azonnal beleszeretett a modellbe. Dylan Sprouse-nak nagyon tetszett, hogy Palvin Barara nem úgy viselkedett vele, mint egy világsztárral. Ahelyett, hogy zavarba jött volna, viccet csinált az egészből. Az egykori Disney-sztár ezt követően azt javasolta, hogy még aznap este találkozzanak. Ennek pedig már lassan 10 éve.
Dylan Sprouse és Palvin Barbara esküvőjét 2023 júliusában tartották Magyarországon, Albertirsán. A házaspár azóta is együtt építi közös életét, 2026-ban pedig újabb hatalmas mérföldkőhöz érkeztek. Májusban ugyanis kiderült, hogy hamarosan megszületik első közös gyermekük. A hírt a Cannes-i Filmfesztiválon erősítették meg, ahol Palvin Barbara terhespocakkal jelent meg. Később pedig azt is elárulták, hogy kislányuk születik.
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